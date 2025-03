HSV nach schwacher Leistung zurück auf dem Boden der Tatsachen

Die Enttäuschung war den HSV-Profis (hier Fabio Baldé) nach der Pleite in Paderborn anzusehen. © David Inderlied/dpa

"Die erste Halbzeit fand ich nicht schlecht, in der zweiten Hälfte wurde es dann ein bisschen wild. So ein Auftritt wie heute ist einfach nicht gut, damit sind wir nicht zufrieden", bilanzierte Keeper Daniel Heuer Fernandes (32) nach der Partie am "Sky"-Mikrofon.

Goalgetter Davie Selke (30), der seine Torserie gegen stark verteidigende Paderborner nicht ausbauen konnte, sah es ähnlich: "Die erste Halbzeit war gut, da hatten wir gute Ballgewinne. In der zweiten Hälfte war es dann zu wenig von uns."

Den Leistungsabfall nach der Pause hob auch Coach Merlin Polzin (34) hervor: "Wir haben in der ersten Halbzeit viel davon umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. In der zweiten Hälfte relativ wenig davon. Deshalb gehen wir als verdienter Verlierer nach Hause."

Der junge Trainer, der sein erstes Spiel als Chef an der Seitenlinie verlor, führte aus: "Mit dem Ball hatten wir nicht den Mut, der uns sonst auszeichnet. Und auch gegen den Ball haben wir zu viele Sachen gemacht, die nicht zu unseren Prinzipien zählen."