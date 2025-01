HSV plötzlich Tabellenführer: "Geht darum, diese Momente zu genießen"

Der HSV hat ordentlich Grund zum Jubeln: Durch den Erfolg gegen Köln sind die Rothosen plötzlich Spitzenreiter. © WITTERS

Zwar rissen die Hanseaten gegen den Effzeh keine Bäume aus, da die Domstädter aber nur eine "sehr, sehr überschaubare Leistung" zeigten (O-Ton Köln-Coach Gerhard Struber), reichte den Rothosen ein solider Auftritt.

"Wir sind zufrieden. Uns war vor allem wichtig, dass wir zu null spielen. Dafür haben wir viel gearbeitet. Wir wollten aggressiv sein und eine hohe Laufbereitschaft an den Tag legen. Das war ein Arbeitssieg, aus meiner Sicht auch ein verdienter Sieg", resümierte Merlin Polzin (34) nach seinem ersten Spiel als richtiger Chefcoach.

In dieselbe Kerbe schlug auch Ransford Königsdörffer (23): "Es war ein zähes Spiel, aber am Ende ein verdienter Sieg für uns. Wir hatten mehr Zug zum Tor und haben uns mehr durchgesetzt. Das Spielglück lag auf unserer Seite."

Der Angreifer war es, dessen Elfmeter-Nachschuss in der 78. Minute den Unterschied machte. Polzin verriet hinterher: "Wir haben einen Kreis an Schützen, aber die Jungs sollen auf dem Platz die Verantwortung übernehmen, das zu entscheiden. Egal, wer am Ende am Punkt steht, ich habe keinerlei Zweifel, dass er den Ball dann versenkt."