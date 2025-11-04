HSV-Profi schreibt unrühmliche Bundesliga-Geschichte

Hamburg - Darauf hätte er gerne verzichtet! HSV -Profi Immanuël Pherai (24) hat am Sonntag mit seinem Platzverweis bei der 1:4-Niederlage beim 1. FC Köln Bundesliga-Geschichte geschrieben. Die Sperre schmerzt gleich doppelt.

HSV-Profi Immanuël Pherai (24, vorne) räumte mit voller Wucht Gegenspieler Kristoffer Lund (23) ab. © IMAGO / Nordphoto

Pherai war erst in der 77. Minute eingewechselt worden, zwei Minuten später musste er den Rasen schon wieder verlassen. Noch nie war ein Bundesliga-Spieler nach seiner Einwechslung so schnell vom Platz geflogen. Zudem lagen zwischen beiden gelben Karten gerade einmal 42 Sekunden.

"Diesen Bundesliga-Rekord wollte ich nun wirklich nicht haben", gestand der 24-Jährige in einem vereinseigenen Interview. "Das ist echt Scheiße."

Seine erste gelbe Karte nach einem Foul an Denis Huseinbašić (24) konnte er noch nachvollziehen, auch wenn er erst eine Minute auf dem Platz stand. "Aber die zweite gelbe Karte war absolut bitter", so Pherai. Der Mittelfeldspieler wollte in den Zweikampf mit Kristoffer Lund (23) gehen, rutschte dabei aus und räumte seinen Gegenspieler mit voller Wucht ab.

Schiedsrichter Daniel Schlager (35) zögerte keine Sekunde und zückte die Ampelkarte. "Für mich geht der Spieler mit hoher Intensität in den Zweikampf rein, spielt nicht den Ball und grätscht mit hohem Tempo in die Beine seines Gegenspielers", hatte er im Nachgang am DAZN-Mikro erklärt.