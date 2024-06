HSV startet in die Vorbereitung: Alles Wichtige auf einen Blick

Hamburg - Es geht wieder los! Nach 40 Tagen Sommerpause startet der HSV am heutigen Samstag mit zweitägigen Leistungstests in die Vorbereitung auf die kommende Saison. TAG24 hat alles Wissenswerte auf einen Blick.

Auch in der Offensive müssen die Verantwortlichen etwas tun. Insbesondere die Auftritte der Flügelstürmer ließen in der vergangenen Saison zu wünschen übrig. Ein weiteres Back-up für Torjäger Robert Glatzel (30) wäre zudem sinnvoll.

So oder so ist es fraglich, ob Hadzikadunic beim Vorbereitungsstart dabei sein wird. Der Bosnier war nach Saisonende noch für seine Nationalmannschaft im Einsatz und dürfte daher im Sonderurlaub weilen.

HSV-Coach Steffen Baumgart (52) hat ziemlich genau einen Monat Zeit, um seine Mannschaft bestmöglich auf die neue Saison vorzubereiten. © Gregor Fischer/dpa

Wie sieht der Sommerfahrplan aus?



Nach den zweitägigen Leistungstests reist der HSV-Tross direkt am Montag in sein erstes Trainingslager nach Schneverdingen (Niedersachsen). Dort bleiben die Rothosen bis zum 6. Juli. Vor der Rückkehr nach Hamburg steht an diesem Tag (14 Uhr) noch das Testspiel beim TuS Neetze auf dem Programm.

Vom 7. bis zum 15. Juli trainieren die Hanseaten ganz normal im heimischen Volkspark. Zwischendurch stehen die Testspiele beim SV Drochtersen/Assel (12. Juli, 19 Uhr) und beim VfB Lübeck (13. Juli, 17 Uhr) an.

Anschließend geht es für die Hamburger vom 16. bis zum 25. Juli ins zweite Trainingslager nach Bramberg am Wildkogel (Österreich). Auch hier sind Testspiele geplant, die Termine und die Gegner stehen aber noch nicht fest.

Nach der Rückkehr in die Hansestadt haben Coach Steffen Baumgart (52) und Co. schließlich noch eine Woche Zeit, sich den letzten Feinschliff zu holen, ehe es am ersten August-Wochenende mit dem Zweitliga-Auftakt so richtig ernst wird.