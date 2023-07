HSV stattet Talent Nicolas Oliveira Kisilowski mit erstem Profivertrag aus

Hamburg - Das war zu erwarten: Der HSV hat Nachwuchsspieler Nicolas Oliveira Kisilowski (19) mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet und den Youngster gleichzeitig bis 2026 an sich gebunden.

Nachwuchsspieler Nicolas Oliveira Kisilowski (19) hat seinen ersten Profivertrag beim HSV unterschrieben. © imago/eibner

Der 19-Jährige, der in der vergangenen Saison bereits neunmal im Zweitliga-Kader der Rothosen gestanden hat, wusste in der Vorbereitung auf die neue Saison zu überzeugen und wird dafür nun belohnt.

"Nico hat in den vergangenen Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen. Das war zuletzt nicht nur im Trainingslager in Österreich zu sehen, sondern bereits in den vorangegangenen Testspielen der Profis und der zurückliegenden Saison unserer U21", erklärte Claus Costa, Direktor Profifußball beim HSV.

Der 39-Jährige betonte zudem: "Er besticht durch seine Geschwindigkeit, kann beide Außenverteidigerpositionen bekleiden und ist total lernwillig. Wir freuen uns sehr, mit ihm gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte anzugehen."

Kisilowski selbst war überglücklich: "Heute beim HSV meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben, erfüllt mich mit Stolz und ist für mich ein ganz besonderes Ereignis. Dieser Schritt ist eine Bestätigung für die tägliche Arbeit."

Ausruhen wolle er sich nun aber nicht: "Ich werde weiterhin Vollgas geben und möchte mich dem Trainerteam zeigen. Mein großes Ziel bleibt es, eines Tages im Volksparkstadion mit der Raute auf der Brust vor unseren Fans auflaufen zu dürfen", unterstrich der Teenager.