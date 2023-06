HSV: Suhonen sammelt Minuten, Königsdörffer schmort nach Urlaubsabbruch auf der Bank

HSV-Profi Anssi Suhonen (22, r.) durfte in seinem sechsten Länderspiel für Finnland gegen San Marino über 90 Minuten ran. © IMAGO / Newspix24

Die meiste Spielzeit der drei Rothosen erhielt Anssi Suhonen (22). Der Finne, der die Hälfte der zurückliegenden Saison verletzungsbedingt ausgefallen war, stand in den beiden EM-Qualifikationsspielen der Skandinavier immerhin knapp über 100 Minuten auf dem Rasen.

In der ersten Partie gegen Slowenien, die Finnland mit 2:0 gewinnen konnte, wurde der 22-jährige HSV-Profi in der 79. Minute eingewechselt. Am Montagabend gegen Fußball-Zwerg San Marino stand Suhonen beim 6:0-Kantersieg in der Startelf und durfte über die gesamten 90 Minuten ran. Es waren seine Länderspiele Nummer fünf und sechs.

Über ein zweites hätte sich auch Ransford-Yeboah Königsdörffer (21) gefreut. Der Flügelstürmer wurde für das Team Ghanas nachnominiert und unterbrach dafür sogar seinen Urlaub.

Wie sich herausstellen sollte, aber umsonst. Beim torlosen 0:0 auf Madagaskar schmorte der 21-Jährige 90 Minuten auf der Bank. Trotz des Remis beim abgeschlagenen Schlusslicht haben die Black Stars weiterhin beste Chancen, sich für die Endrunde zu qualifizieren. Dafür dürfen sie aber - um auf Nummer sicher zu gehen - am letzten Spieltag nicht gegen Zentralafrika verlieren.