HSV testet im Trainingslager gegen RB: Fans gehen auf die Barrikaden!

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, trifft die Mannschaft von Coach Tim Walter (47) auf gleich zwei Champions-League-Teilnehmer!

So bekommen es die Hanseaten am 7. Juli (18 Uhr) in Westendorf mit dem FC Viktoria Pilsen zu tun, der in der vergangenen Saison in der Königsklasse mit dem FC Bayern München, dem FC Barcelona und Finalist Inter Mailand in einer Gruppe war.

Acht Tage später, am 15. Juli (11 Uhr), treten die Rothosen gegen den österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg an, der als Tabellendritter seiner CL-Gruppe zuletzt in der Zwischenrunde der Europa League gescheitert war.

Das letztgenannte Duell gefällt allerdings nicht jedem: Nur wenige Stunden nach der Verkündung übte der "HSV Supporters Club" scharfe Kritik an der Planung der Verantwortlichen.

"Wir fordern unseren Verein auf, dieses Spiel abzusagen", schrieb die Fanorganisation auf Twitter. Der Hintergrund: Das von vielen heftig kritisierte "Konstrukt RB", wie die Supporters es nannten.

"Red Bull hebelt die 50+1-Regel aus, konterkariert den sportlichen Wettbewerb und nutzt ihn als Werbefläche", hieß es. Und: "Ein freiwilliges Testspiel ist ein völlig unnötiges Zeichen der Akzeptanz und der Legitimation."