HSV: Tim Walter zählt Stephan Ambrosius nach schwacher Leistung an

HSV-Verteidiger Stephan Ambrosius (25) präsentierte sich gegen den KSC ganz anders als zuletzt - und wurde von seinem Coach prompt angezählt. © Carmen Jaspersen/dpa

Der gebürtige Hamburger, in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich der konstanteste Abwehrspieler bei den Rothosen und in der Innenverteidigung der Fels in der Brandung, war an zwei der vier Gegentreffer direkt beteiligt.

Zunächst konnte er in der dritten Minute nicht verhindern, dass Gäste-Stürmer Igor Matanovic (20) eine flache Hereingabe von rechts annehmen, verarbeiten und aus recht spitzem Winkel zum 1:0 verwerten konnte.

48 Sekunden nach dem Wiederanpfiff war er zudem im Zweikampf mit Budu Zivzivadze (29) nicht konsequent genug, sodass sich der Angreifer durchwühlen und die Kugel zum zwischenzeitlichen 2:3 ins Netz stochern konnte.

Zwar nahm Tim Walter (48) den Namen seines Schützlings nach Abpfiff nicht explizit in den Mund, seine Kritik war aber eindeutig. Der Coach bemängelte: "Das erste Tor ist ein individueller Verteidigungsfehler und so ist es auch beim dritten."

Auch von seinen Mitspielern bekam Ambrosius indirekt ordentlich einen mit. So sprach Jonas Meffert (28) von "eigener Dummheit", während Robert Glatzel (30) urteilte: "Wir haben die Gegentore zu leicht kassiert und uns immer wieder selbst ein Bein gestellt."