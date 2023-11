HSV-Verteidiger Stephan Ambrosius von Fans gefeiert: "Krasses Gefühl"

Er habe sich gefreut, mal wieder in der Startelf zu stehen, so der Verteidiger, der zudem ergänzte: "Ich bin Fußballer und möchte immer spielen, das ist doch klar. Ich fühle mich fit und schaue weiter nach vorn."

Der gebürtige Hamburger, der nur aufgrund der Adduktorenverletzung von Guilherme Ramos (26) in die Startelf rutschte, war mit 72 Prozent gewonnener Duelle der beste Zweikämpfer der Rothosen.

Davon, immer zu spielen, kann der 24-Jährige in dieser Saison allerdings nur träumen: Lediglich 305 Minuten stand Ambrosius in dieser Spielzeit in der 2. Bundesliga auf dem Platz.

Doch warum eigentlich? Nicht nur die Fans, bei denen der Wilhelmsburger extrem beliebt ist, fordern schon seit Längerem einen Startelf-Platz für ihn, auch seine Mitspieler sind von ihm überzeugt: "Jede Sekunde, die Stephan bisher gespielt hat, fand ich sehr gut", verdeutlichte Jonas Meffert (29) beispielhaft.

Und Coach Tim Walter (47)? Der betonte, dass alle Spieler während der langen Saison gebraucht werden. "Stephan zeigt vor allem mit seiner Mentalität immer wieder, wie wichtig er für uns ist und welche Entwicklung er genommen hat."