HSV-Trainer Tim Walter vor Kiel-Duell gelassen: "Werden einen Platz für mich finden"

Hamburg - " Wenn sie rausgucken, steht da der Bekloppte, der Alte. Das wird dieses Mal nicht so sein." HSV -Trainer Tim Walter (47) nahm seine Sperre für das Spiel gegen Holstein Kiel am Samstag (13 Uhr) gelassen.

HSV-Trainer Tim Walter (47) sieht seine Rotsperre gegen Holstein Kiel gelassen und vertraut seinem Team. © Marcus Brandt/dpa

Wie der 47-Jährige am Donnerstag auf der Spieltags-PK erklärte, stehe er voll und ganz hinter seinem Team. "Ich habe vollstes Vertrauen in die Jungs", sagte Walter. Am Ende sei es nur ein Name, der auf dem Papier stehe, daher wollte er auch keinen seiner Kollegen in den Vordergrund stellen. "Wir machen alles im Team, egal, wer da vorne steht."

Während seine Co-Trainer also am Spielfeld sein dürfen, darf der HSV-Coach selbst eine halbe Stunde vor und eine halbe Stunde nach der Partie keinen Kontakt zur Mannschaft haben. Den normalen Ablauf am Spieltag behindere dies aber nicht.

"Die Hauptarbeit findet immer unter der Woche statt", stellte Walter klar. "Da lernen die Jungs, wie wir am Wochenende agieren." Wo sich der Übungsleiter am Samstag während des kleinen Nord-Derbys aufhalten wird, ist noch unklar.

"Ich werde mich schon irgendwo aufhalten", sagte er. "Die Jungs werden einen Platz für mich finden." Beschäftigt hatte er sich bis Donnerstag aber noch nicht. "Wir beschäftigen uns gerade mit dem Gegner, weniger mit dem Drumherum."