HSV trauert verpasstem Coup hinterher und ärgert sich über unnötige Fehler

Hamburg - Ein sehr bitterer Abend: 73 Minuten sah alles nach einem großen Coup des HSV bei Borussia Dortmund aus - bis der BVB innerhalb von elf Minuten dreimal traf und den Rothosen noch eine schmerzhafte 2:3-Pleite zufügte.

Der Frust über die eigenen Fehler war bei den HSV-Profis nach der Topspiel-Niederlage gegen den BVB groß. © WITTERS

Die Niederlage war letztlich verdient, darin waren sich alle Hanseaten nach Schlusspfiff einig - und dass trotz einer ersten Hälfte, die zweifellos eine der besten HSV-Halbzeiten in dieser Saison war.

"Ich bin verdammt stolz auf die Jungs, wie sie die erste Halbzeit gespielt haben", unterstrich Coach Merlin Polzin (35). Seine Mannschaft war in den ersten 45 Minuten extrem griffig in den Zweikämpfen und zudem kaltschnäuzig vor dem Tor.

"Es ist nicht selbstverständlich, dass man auswärts gegen einen Gegner auf diesem Niveau mit dieser Courage spielt", lobte Sportdirektor Claus Costa (41).

Völlig verdient war deshalb auch die Zwei-Tore-Führung, mit der die Hamburger in die Pause gingen. "Es war klar, dass der Druck nach der Pause größer werden und Dortmund mehr ins Risiko gehen wird", urteilte Polzin.