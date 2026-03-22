HSV trauert verpasstem Coup hinterher und ärgert sich über unnötige Fehler
Hamburg - Ein sehr bitterer Abend: 73 Minuten sah alles nach einem großen Coup des HSV bei Borussia Dortmund aus - bis der BVB innerhalb von elf Minuten dreimal traf und den Rothosen noch eine schmerzhafte 2:3-Pleite zufügte.
Die Niederlage war letztlich verdient, darin waren sich alle Hanseaten nach Schlusspfiff einig - und dass trotz einer ersten Hälfte, die zweifellos eine der besten HSV-Halbzeiten in dieser Saison war.
"Ich bin verdammt stolz auf die Jungs, wie sie die erste Halbzeit gespielt haben", unterstrich Coach Merlin Polzin (35). Seine Mannschaft war in den ersten 45 Minuten extrem griffig in den Zweikämpfen und zudem kaltschnäuzig vor dem Tor.
"Es ist nicht selbstverständlich, dass man auswärts gegen einen Gegner auf diesem Niveau mit dieser Courage spielt", lobte Sportdirektor Claus Costa (41).
Völlig verdient war deshalb auch die Zwei-Tore-Führung, mit der die Hamburger in die Pause gingen. "Es war klar, dass der Druck nach der Pause größer werden und Dortmund mehr ins Risiko gehen wird", urteilte Polzin.
HSV-Coach Polzin nimmt Spieler in die Pflicht: "Müssen daraus lernen"
Und tatsächlich: Nach dem Wiederanpfiff war es ein völlig anderes Spiel. Der HSV kam kaum noch in die Zweikämpfe und ließ sich vom BVB nahezu erdrücken. "Da war die Wucht von Dortmund zu groß und wir konnten nicht mehr standhalten", betonte Keeper Daniel Heuer Fernandes (33).
Auch durch zwei weitere leichtfertig hergeschenkte Strafstöße - den ersten hatte Felix Nmecha noch vergeben - drehten die Borussen die Partie. "Wenn du drei Elfmeter gegen dich kriegst, kannst du so ein Spiel nicht gewinnen", kritisierte Miro Muheim (27), der selbst einen verschuldet hatte.
Albert Sambi Lokonga () sah es ähnlich: "Wir haben heute zu viele Fehler gemacht, um ein solches Spiel zu gewinnen." Polzin wiederum unterstrich: "Diese Kleinigkeiten sind in der Bundesliga entscheidend. Wir wollen und müssen daraus lernen."
Irre Statistik: In der zweiten Halbzeit hatte der HSV nicht einen einzigen Ballkontakt im gegnerischen Strafraum. So blieb schließlich die Erkenntnis, dass eine gute Halbzeit gegen ein Top-Team der Bundesliga nicht ausreicht.
Titelfoto: WITTERS