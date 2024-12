HSV verpasst Sieg gegen Darmstadt: So bewertet Polzin sein erstes Heimspiel als Chef

Hamburg - "Am Ende geht das Unentschieden, glaube ich, in Ordnung" - nach seinem ersten Heimspiel als Cheftrainer des HSV zog Merlin Polzin (34) ein ziemlich treffendes Fazit. Das 2:2 gegen den SV Darmstadt 98 war vor allem eines: leistungsgerecht.

HSV-Trainer Merlin Polzin (34) sprach nach dem 2:2 seiner Mannschaft gegen Darmstadt von einem gerechten Ergebnis. © Marcus Brandt/dpa

Sowohl die Rothosen als auch die Lilien suchten ihr Heil vor rund 51.000 Zuschauern im Volksparkstadion in der Offensive, ließen defensiv so einige gegnerische Chancen zu. Das Ergebnis war ein extrem kurzweiliges Spiel.

"Es war sehr intensiv heute. Wir haben gegen eine sehr formstarke Mannschaft gespielt, die uns das Leben nicht leicht gemacht hat", brachte es Sechser Daniel Elfadli (27) auf den Punkt. Seit nunmehr acht Ligaspielen hat der SVD nicht mehr verloren.

Vor allem in den ersten 45 Minuten waren die Hessen das gefährlichere Team. "Wir hatten uns vorgenommen, in gewissen Zonen anders zu verteidigen. Wir haben zu einfach die Bälle in die Box zugelassen", kritisierte Polzin.

Kurioserweise gingen die Rothosen trotzdem mit einer 2:1-Führung in die Pause. "Natürlich hätten wir nach der Doppel-Führung gerne die drei Punkte mitgenommen, es sollte heute aber leider nicht sein", resümierte Ransford-Yeboah Königdörffer (23).