HSV vor Auftaktkracher gegen Köln: Diese Fragezeichen gibt es aktuell noch

Hamburg - Langsam wird es ernst: Am kommenden Freitag (20.30 Uhr) gastiert der HSV zum Auftaktkracher der 2. Bundesliga beim 1. FC Köln .

Auch beim heutigen Auftakt in die Trainingswoche vor dem Köln-Kracher fehlte der 25-Jährige. Ob der Torhüter bis Freitag noch rechtzeitig fit wird? Unwahrscheinlich. Ersatzmann Daniel Heuer Fernandes (31) scharrt schon mit den Hufen.

Dazu kommt Matheo Raab (25): Der Keeper, der zu Beginn der Vorbereitung das Vertrauen von Baumgart ausgesprochen bekommen hatte, verpasste das Trainingslager in Österreich nahezu komplett wegen Krankheit und einer Steißbeinverletzung.

Neuzugang Daniel Elfadli (27) scheint einer der Spieler zu sein, die ihren Platz in der Startelf gegen Köln sicher haben. Der Libyer wird auf der Doppelsechs auflaufen. © Witters/LeonieHorky

Ansonsten zeichnete sich in den vergangenen Tagen ein einigermaßen deutliches Bild ab, was die Startelf gegen den Effzeh betrifft: Sieben Akteure dürften ihren Platz in der Anfangsformation der Hanseaten sicher haben.

Kapitän Sebastian Schonlau (29) und Dennis Hadzikadunic (26) werden die Innenverteidigung bilden, auf der linken Seite ist Miro Muheim (26) gesetzt. Davor werden Jonas Meffert (29) und Neuzugang Daniel Elfadli (27) als Doppelsechs agieren.

Im offensiven Mittelfeld dürften Ludovit Reis (24) und Neuzugang Nummer zwei, Adam Karabec (21), das Vertrauen von Baumgart bekommen. Der junge Tscheche wird mutmaßlich auf dem rechten Flügel beginnen und immer wieder zu Reis ins Zentrum stoßen.

Noch nicht ganz klar ist, wer hinten rechts, auf dem linken Flügel sowie im Sturmzentrum auflaufen wird. Um die Rechtsverteidigerposition streiten sich Nicolas Oliveira (20), William Mikelbrencis (20) und Allrounder Moritz Heyer (29). Eine Verstärkung wird zudem gesucht.

Auf dem linken Flügel duellieren sich Bakery Jatta (26) und Levin Öztunali (28) um den Startplatz, sollte Dompé ausfallen. Im Sturmzentrum scheint Ransford-Yeboah Königsdörffer (22) die Nase vor Andras Nemeth (21) zu haben.

Viel Zeit bleibt Baumgart nicht mehr, um die finalen Entscheidungen zu treffen ...