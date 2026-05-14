14.05.2026 09:25 HSV-Blog: Muheim wieder voll im Training, aber Sorgen um zwei andere Profis

HSV-Blog: Miro Muheim konnte am Mittwoch wieder voll trainieren und könnte gegen Leverkusen spielen. Nicolas Capaldo und Robert Glatzel machen Sorgen.

Hamburg - Der HSV ist mittendrin in der letzten Trainingswoche der Saison, ehe am Samstag (15.30 Uhr) die Partie bei Bayer Leverkusen ansteht. Jean-Luc Dompé sorgte mal wieder abseits des Rasens für Aufsehen, während es personaltechnisch gute und schlechte Nachrichten gab. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

14. Mai, 9.25 Uhr: Miro Muheim vor Comeback, Sorgen um anderes Duo

Gute Nachrichten aus dem Volkspark: Miro Muheim (28) konnte nach seiner Syndesmoseverletzung am Mittwoch das Teamtraining der Rothosen wieder vollständig absolvieren. Ein Einsatz gegen Leverkusen erscheint realistisch. Nicolas Capaldo (27) musste aufgrund von Rückenproblemen pausieren. Bei dem Argentinier muss die Entwicklung in den kommenden Tagen abgewartet werden. Dasselbe gilt für Robert Glatzel (32, Wadenzerrung), bei dem es mit Blick auf Sonntag eng werden könnte.

Miro Muheim (28) konnte das HSV-Training am Mittwoch wieder vollständig durchziehen. © WITTERS

13. Mai, 12.43 Uhr: Jean-Luc Dompé kontert auf X-Beitrag von Fan

Jean-Luc Dompé (30) konnte diese Saison beim HSV nur selten überzeugen. Statt auf dem Rasen sorgte der Wirbelwind vor allem abseits für Schlagzeilen. Im Januar war er nach einer Alkoholfahrt suspendiert und zu einer Rekordstrafe verdonnert worden. Am vergangenen Wochenende beim letzten Heimspiel der Saison fehlte der Franzose im Kader. Laut Trainer Merlin Polzin (35) sah er sich nicht bei 100 Prozent, um der Mannschaft zu helfen. Eine Aussage mit viel Aussagekraft, die auch den Fans nicht verborgen blieb. So schrieb ein Anhänger auf X, dass er sich freue, wenn er demnächst am Strand liegen werde und " Jean-Luc Dompé endlich die Stadt Hamburg verlassen hat". Allerdings hatte er nicht die Rechnung mit dem Profi gemacht. Denn der konterte selbst und kommentierte den Beitrag mit den Worten "My contract is 2027" und versah das Ganze noch mit einem Kussmund. So oder so ist die Zukunft von Dompé beim HSV ungewiss, da er an die Leistungen nicht anknüpfen konnte und immer wieder verletzt ausfiel.

Auf dem Rasen sorgte Jean-Luc Dompé (30) für wenig Aufsehen, dafür aber abseits. © Christian Charisius/dpa

13. Mai, 8.35 Uhr: Daniel Peretz kämpft um den Aufstieg in die Premier League

Der Leihabbruch und anschließende Wechsel zum FC Southampton entpuppt sich für Daniel Peretz (24) immer mehr zum Volltreffer. Dank einer Serie von 20 Spielen ohne Niederlage zog der Keeper mit den Saints als Vierter noch in die Play-offs um den Aufstieg in die Premier League ein, die erste Hürde ist nun geschafft. Nach dem torlosen Hinspiel stand am Dienstagabend das Rückspiel gegen den FC Middlesborough an und dort ging es richtig turbulent zu. Bereits nach fünf Minuten musste Peretz hinter sich greifen, doch sein Team kam in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zurück und erzielte den Ausgleich. Der deutsche Trainer Tonda Eckert (33) hatte zuvor fast für einen Eklat gesorgt. Der vierte Offizielle konnte ihn gerade noch während eines klärenden Gespräches mit dem Schiedsrichter gegenüber Middlesborough-Coach Kim Hellberg (38) handgreiflich zu werden. Sportlich fielen bis tief in die Verlängerung hinein keine Tore, erst als alles auf ein Elfmeterschießen hindeutete, schlug Southampton zu und zog so in das große Finale am 23. Mai im Wembley-Stadion ein. Gegner ist Hull City, der Ex-Klub von ehemaligen HSV-Trainer Tim Walter (50).

Ex-Keeper Daniel Peretz (24) steht mit dem FC Southampton im Play-off-Finale um den Aufstieg in die Premier League. © IMAGO / Pro Sports Images

12. Mai, 9.11 Uhr: HSV soll Hennes Behrens ins Visier genommen haben

Beim HSV laufen bereits die Planungen für die kommende Saison. Dabei sind die Rothosen auch auf der Suche nach einer Alternative für Linksverteidiger Miro Muheim (28) - und womöglich fündig geworden. Laut „Sky“-Reporter Dennis Bayer sollen die Hanseaten Hennes Behrens (21) vom 1. FC Heidenheim ins Visier genommen haben. Der gebürtige Frankfurter ist seit Januar von der TSG 1899 Hoffenheim an den FCH ausgeliehen, wo er starke Leistungen zeigt. Neben dem HSV soll auch Aufsteiger FC Schalke 04 an Behrens interessiert sein. Die fünf Millionen Euro, die sich Hoffenheim an Ablöse für ihn erhoffe, wäre dem Vernehmen nach aber zu viel für die Knappen.

Hennes Behrens (21, l.) hat mit starken Leistungen beim 1. FC Heidenheim auf sich aufmerksam gemacht. Der HSV soll Interesse haben. © Harry Langer/dpa

12. Mai, 6.29 Uhr: Nicolas Capaldo für vorläufigen WM-Kader nominiert

Riesenehre für Nicolas Capaldo (27)! Der HSV-Leistungsträger steht im vorläufigen Kader Argentiniens für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Der argentinische Verband präsentierte die 55-köpfige Liste am Montag. Bisher spielte der 27-Jährige lediglich für die U23 des amtierenden Weltmeisters (neun Länderspiele), sein Debüt für die A-Nationalmannschaft steht noch aus. Ob Capaldo es in den endgültigen Kader schafft und an der Seite von Weltstar Lionel Messi (38) um die Titelverteidigung spielen darf, wird sich zeigen.

HSV-Leistungsträger Nicolas Capaldo (27) hat es in den vorläufigen Kader Argentiniens für die WM geschafft. © WITTERS

11. Mai, 8 Uhr: William Mikelbrencis vor HSV-Abschied?

Die Zukunft von William Mikelbrencis (22) ist weiter offen: Der Vertrag des Außenverteidigers beim HSV läuft im Sommer aus, bisher konnten sich die Parteien noch nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Wie das Portal "FussballTransfers.com" berichtet, könnte der Franzose Hamburg verlassen und trotzdem in der Bundesliga bleiben. Demnach sollen sowohl Borussia Mönchengladbach als auch Aufsteiger FC Schalke 04 Interesse an Mikelbrencis haben. Doch auch ein Wechsel ins Ausland sei möglich. Mit dem FC Girona, Parma Calcio sowie einem Klub aus der französischen Ligue 1 soll es demzufolge mehrere mögliche Adressen geben.

Die Zukunft von HSV-Profi William Mikelbrencis (22) ist weiter offen. © WITTERS

10. Mai, 19.15 Uhr: HSV-Youngster Louis Lemke schreibt Geschichte

Diesen Tag wird er nie vergessen: HSV-Youngster Louis Lemke (16) feierte beim Heimsieg gegen Freiburg sein Profi-Debüt für die Rothosen - es war auch für den Verein ein ganz besonderes. Mit 16 Jahren und 214 Tagen ist das Eigengewächs nun der jüngste jemals eingesetzte Profi in der Klub-Geschichte. Er löste Omar Megeed ab, der bei seinem Debüt im August 2022 16 Jahre und 359 Tage alt gewesen war. Neben Lemke feierte zudem Shafiq Nandja (19) sein Debüt für die Profis.

Die HSV-Youngster Louis Lemke (16, r.) und Shafiq Nandja (19) feierten gegen Freiburg ihr Profi-Debüt. © WITTERS

10. Mai, 12 Uhr: Felix Zwayer leitet Duell zwischen dem HSV und Freiburg

Ein erfahrener Mann an der Pfeife: Schiedsrichter Felix Zwayer (44) leitet das Duell zwischen dem HSV und Freiburg. Die Rothosen bestritten bisher 32 Partien mit dem Berliner in der Verantwortung, die Bilanz ist positiv: 14 Siege, sieben Remis, elf Niederlagen. Der SCF kommt bis dato auf 31 Begegnungen mit Zwayer an der Pfeife, hat dabei allerdings eine leicht negative Bilanz: elf Erfolg, acht Unentschieden, zwölf Pleiten.

Schiedsrichter Felix Zwayer (44) leitet das Duell zwischen dem HSV und Freiburg. © WITTERS

8. Mai, 10.44 Uhr: Talent Moritz Reimers wechselt zu Holstein Kiel

Der HSV und Nachwuchsspieler Moritz Reimers (19) gehen ab Sommer getrennte Wege. Der Flügelstürmer wechselt zu Holstein Kiel und Ex-HSV-Trainer Tim Walter (50), wie der Zweitligist am Freitag bekannt gab. An der Förde unterschrieb Reimers einen Vertrag bis Sommer 2030. "Moritz hat sehr beständig überdurchschnittliche Leistungen in den Nachwuchsmannschaften des HSV und beim DFB gezeigt. In seiner ersten Herren-Saison in der Regionalliga ist er durch seine auffällige Spielweise hervorgestochen und hat sein großes Entwicklungspotenzial angedeutet", sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe (48). Reimers kam 2021 in den Nachwuchs der Rothosen und lief seit dieser Saison für die U21 in der Regionalliga auf. Dort absolvierte er 17 Partien (zwei Tore, acht Vorlagen). Zudem spielte er sechsmal für die deutsche U19-Nationalmannschaft. "Die Gespräche mit Holstein Kiel waren von Anfang an sehr positiv. Der Klub hat einen klaren Plan und steht für mutigen Fußball sowie die Entwicklung junger Spieler. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und darauf, bald im Holstein-Trikot aufzulaufen", so Reimers.

Moritz Reimers (19, Zweiter von links), hier im Training bei den Profis, wechselt zur neuen Saison zu Holstein Kiel. © WITTERS

7. Mai, 14.22 Uhr: U17 des HSV steht im Finale des Hamburger Pokals

Großer Jubel bei der U17 des HSV! Das Team von Coach Tim Reddersen ist ins Finale des Hamburger Pokals eingezogen. Im Halbfinale schlugen die jungen Rothosen am Mittwochabend den Stadtrivalen FC St. Pauli mit 1:0 - Hüseyin Berk Cakallioglu erzielte den goldenen Treffer. Am 7. Juni geht es im Finale gegen den USC Paloma.

7. Mai, 8.38 Uhr: HSV soll an Silas Andersen interessiert sein

Der HSV kann nach dem gesicherten Klassenerhalt für die kommende Spielzeit planen. In diesem Zuge sollen die Rothosen einen dänischen Mittelfeldspieler ins Visier genommen haben Laut dem "Hamburger Abendblatt" beschäftige sich der Klub mit Silas Andersen (21) vom schwedischen Pokalsieger BK Häcken. Der 21-Jährige hat allerdings einen Vertrag bis 2029 und dürfte mehrere Millionen Euro Ablöse kosten. Zudem gibt es weitere Interessenten für Andersen. Unter anderem soll der 1. FC Köln bereits im Winter seine Fühler nach dem 1,90-Hünen ausgestreckt haben.

Silas Andersen (21) vom schwedischen Pokalsieger BK Häcken soll das Interesse des HSV geweckt haben. © IMAGO / Bildbyran

7. Mai, 8.16 Uhr: Doch kein Saison-Aus für HSV-Profi Miro Muheim

Der HSV ist in die Vorbereitung auf das letzte Heimspiel der Saison gegen Freiburg eingestiegen. Am Mittwoch standen allerdings nicht alle Profis auf dem Platz. Während Otto Stange (19) wegen einer Erkältung aussetzte, arbeitete Jordan Torunarigha (28) nach seinem Zusammenprall mit Ansgar Knauff (24) im Frankfurt-Spiel im Kraftraum. Am Donnerstag soll er aber wieder auf dem Platz stehen, kündigte Coach Merlin Polzin (35) an. Gute Nachrichten gibt es auch bei Miro Muheim (28): Nachdem beim Schweizer von einem Saison-Aus ausgegangen war, kann er schon wieder individuell trainieren. Womöglich könnte er am Sonntag sogar wieder dabei sein, geplant ist aber auf jeden Fall ein Comeback am letzten Spieltag in Leverkusen.

Miro Muheim (28) hat sich im Nordderby gegen Werder eine Syndesmoseband-Verletzung zugezogen. Die Saison ist aber höchstwahrscheinlich doch noch nicht für ihn beendet. © WITTERS

6. Mai, 12 Uhr: Tottenham Hotspur legen Luka Vuskovic neuen Vertrag vor

Luka Vuskovic (19) hat sich mit seinen überragenden Leistungen beim HSV in den Vordergrund gespielt. Kein Wunder, dass die Rothosen den jungen Kroaten gerne halten würden. Doch zunächst haben die Tottenham Hotspur das Sagen. Die Londoner kämpfen derzeit in der Premier League gegen den Abstieg, im Falle eines Klassenerhalts soll Vuskovic aber unbedingt bleiben. Um ihn davon zu überzeugen, soll laut der englische Boulevardzeitung "The Sun" zuletzt sogar Sportdirektor Johan Lange (46) in Hamburg gewesen sein. Dabei soll es wohl auch um eine erhebliche Anhebung seines Gehaltes gegangen sein. Ob die Spurs Vuskovic aber wirklich halten können, ist fraglich. Denn neben dem HSV haben auch zahlreiche Topklubs ihr Interesse bereits angemeldet.

Tottenham Hotspur will Luka Vuskovic (19) nach dem Leihende beim HSV von einem Verbleib in London überzeugen. © Gregor Fischer/dpa

6. Mai, 8.30 Uhr: Sportdirekter Claus Costa beobachtet Partie in Dänemark

HSV-Sportdirektor Claus Costa (41) war am Montagabend in Dänemark unterwegs und schaute sich das Duell zwischen dem FC Midtjylland und Viborg FF (3:3). Dies geht aus einem X-Beitrag des dänischen Sportjournalisten Mathias Hauge Jacobsen hervor. Und der lieferte auch direkt den Grund dafür. Seiner Meinung nach soll Costa Viborg-Profi Thomas Jörgensen (20) genauer unter die Lupe genommen haben. "Er würde perfekt zum HSV passen", schrieb Jacobsen. Der zentrale Mittelfeldspieler hat sich mit starken Leistungen in die Notizbücher zahlreicher Vereine gespielt - neben dem HSV soll auch die TSG Hoffenheim interessiert sein. Der Vertrag des dänischen U21-Nationalspielers läuft in Viborg noch bis Sommer 2028, sein Marktwert wird auf vier Millionen Euro taxiert.

HSV-Sportdirekter Claus Costa (41) war am Montag in Dänemark unterwegs und soll sich Viborg-Profi Thomas Jörgensen (20, r) näher angeschaut haben. © IMAGO / Gonzales Photo

5. Mai, 11.15 Uhr: Alexander Rössing-Lelesiit muss erneut operiert werden

Ist das bitter! Alexander Rössing-Lelesiit (19) hatte sich gerade erst nach einer Syndesmose-Verletzung zurückgekämpft, nun hat der Norweger einen Rückschlag erlitten und muss operiert werden. Wie der HSV am Dienstag mitteilte, hat sich der 19-Jährige in der vergangenen Woche im Training erneut am Sprunggelenk verletzt. Das ergaben Untersuchungen. Rössing-Lelesiit verletzte sich Anfang des Jahres im Derby beim FC St. Pauli bei einem Zweikampf und fiel seitdem aus. Zuletzt hatte er es wieder ins Mannschaftstraining geschafft und stand kurz vor der Rückkehr in den Kader. Nun der erneute Rückschlag samt langer Pause.

Alexander Rössing-Lelesiit (19, l) hat sich erneut verletzt und muss operiert werden. © Marcus Brandt/dpa

5. Mai, 8.35 Uhr: HSV mit Interesse an Noel Futkeu

Der HSV kann endgültig für eine weitere Saison in der ersten Liga planen. Im Fokus bei der Suche nach neuen Spielern steht unter anderem ein neuer Stürmer. Laut Sky sollen die Verantwortlichen dabei ein Auge auf Noel Futkeu (23) von Greuther Fürth geworfen haben. Der Angreifer traf in dieser Spielzeit bereits 17-mal und führt gemeinsam mit Magdeburgs Mateusz Zukowski die Torjägerliste der zweiten Liga an. Futkeu wird Fürth nach der Saison definitiv verlassen. Eintracht Frankfurt zog eine Rückkaufoption in Höhe von 1,3 Millionen Euro und will den Stürmer nun gewinnbringend verkaufen. Bei einem Marktwert von fünf Millionen Euro dürfte das nicht allzu schwer werden.

Noel Futkeu (23, r) von Greuther Fürth hat sich in den Fokus des HSV gespielt. © Uli Deck/dpa

2. Mai, 12.33 Uhr: Schiri Deniz Aytekin pfeift den HSV in Frankfurt

Ein Mann mit viel Erfahrung an der Pfeife: Schiedsrichter Deniz Aytekin (47) leitet das Traditionsduell zwischen der Eintracht und dem HSV. Die Frankfurt bestritten bisher 38 Partien unter der Leitung des Referees, die Bilanz ist negativ: 13 Siege, sechs Remis, 19 Niederlagen. Bei den Hamburgern sehen die Zahlen noch düsterer aus: Von 34 Spielen gewannen die Rothosen nur acht - bei neun Unentschieden und 17 Pleiten.

Schiedsrichter Deniz Aytekin (47) leitet das Traditionsduell zwischen der Eintracht und dem HSV. © Gregor Fischer/dpa

1. Mai, 18.32 Uhr: HSV-Spielerin Doucoure bricht auf Platz zusammen

Schock für die HSV-Frauen: Nach der 0:1-Pleite gegen den 1. FC Union Berlin ist Abwehrspielerin Magou Doucoure (25) am Freitag noch auf dem Platz zusammengebrochen. Die Verteidigerin wurde medizinisch versorgt und anschließend ins UKE gebracht. Via X gab der Verein mittlerweile Entwarnung. So sei Doucoure beim Verlassen des Stadions im Krankenwagen bereits wieder ansprechbar und stabil gewesen.

HSV-Spielerin Magou Doucoure (25) ist am Freitag auf dem Rasen des Volksparkstadions zusammengebrochen. © IMAGO / foto2press

30. April, 9.40 Uhr: PSV Eindhoven zeigt Interesse an Fábio Baldé

Der HSV könnte im Sommer eines seiner vielversprechenden Eigengewächse verlieren. Wie mehrere Online-Portale, darunter "transfers_nl", berichten, soll der niederländische Meister PSV Eindhoven Fábio Baldé (20) im Blick haben. Dazu kommt das Interesse von einigen portugiesischen Topteams. Bei Eindhoven bereitet man sich auf die Abgänge der beiden Stammspieler Couhaib Driouech und Esmir Bajraktarevic vor und sucht nach Alternativen. Eine könnte eben Baldé sein, der nicht nur den Flügelstürmer geben kann, sondern auch den Außenverteidiger. Beim HSV hat der gebürtige Hamburger noch einen Vertrag bis Sommer 2029 und soll dabei eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro besitzen. Sein Marktwert wird allerdings nur auf drei Millionen Euro taxiert.

Fábio Baldé (20, oben) könnte den HSV im Sommer verlassen. © Christian Charisius/dpa

29. April, 8.20 Uhr: Einsatz von Luka Vuskovic kommt noch zu früh

Darauf wurde sehnlichst gewartet! Luka Vuskovic (19) ist am Dienstag auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Nach seiner Knieprellung absolvierte er eine individuelle Einheit mit Reha-Coach Sebastian Capel. "Die Hoffnung ist da, dass wir die Belastung bei ihm nun nach und nach steigern können. Wir wollen ihn vernünftig aufbauen. Es sind noch drei Spiele zu gehen, sodass wir genau abwägen müssen", erklärte Trainer Merlin Polzin (35) nach der Einheit. "Es gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir wissen, dass seine Schmerzen nachgelassen haben, er die nächsten Schritte gehen konnte und unbedingt auf den Platz will." Unklar ist noch, ob es bei Vuskovic bereits für einen Einsatz am Samstag (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt reicht. Wieder voll mit dabei waren hingegen Alexander Rössing-Lelesiit und Jean-Luc Dompe (30), Yussuf Poulsen (31) trainierte noch etwas reduzierten. "Bei Yussi war es heute noch etwas reduzierter. Wir werden ihn in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr auf 100 Prozent kriegen, aber er hat alles dafür gegeben, um unbedingt der Mannschaft noch helfen zu können", sagte Polzin über seinen Kapitän und schloss Einsätze über 90 Minuten aus. Gesteuert wurden am Dienstag zudem die Belastungen bei Robert Glatzel (32), Nicolas Capaldo (27) und Bakery Jatta (27).

Luka Vuskovic (19) ist zurück auf dem Trainingsplatz. Sein Einsatz in Frankfurt ist aber noch ungewiss. © IMAGO / HMB-Media

27. April, 20.34 Uhr: Wer wird Nachfolger von Stefan Kuntz?

Der HSV ist weiter auf der Suche nach einem Nachfolger für Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63), von dem sich der Klub Anfang Januar nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung getrennt hatte. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, soll der Auswahlprozess nun kurz vor dem Abschluss stehen. Demnach sei eine Aufsichtsratssitzung, auf der die finale Entscheidung gefällt werde, bereits terminiert. Auch Sportdirektor Claus Costa (41) waren Chancen auf eine Beförderung eingeräumt worden, dem Bericht zufolge deute mittlerweile jedoch alles darauf hin, dass sich der Verein für eine externe Lösung entscheiden werde.

Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) musste Anfang Januar beim HSV gehen. Einen Nachfolger haben die Rothosen noch nicht präsentiert. (Archivfoto) © Tom Weller/dpa

25. April, 21.31 Uhr: HSV-Stürmer Robert Glatzel wird wieder Vater

Süße Nachrichten von Robert Glatzel (32): Der HSV-Stürmer wird zum dritten Mal Vater. Das bestätigte der Angreifer nach der 1:2-Pleite gegen Hoffenheim im "Sky"-Interview. Dem neuerlichen Nachwuchs widmete der 32-Jährige bereits seinen Jubel nach seinem Elfmetertor zum zwischenzeitlichen Ausgleich gegen die Kraichgauer. Glatzel stopfte sich den Ball unters Trikot und machte die altbekannte Nuckel-Geste. Der Offensivakteur und Frau Natasa haben bereits zwei Töchter, Elea (9) und Alicia (7). Dieses Mal wird es ein Junge, so der Knipser.

HSV-Stürmer Robert Glatzel (32) feierte sein Tor gegen Hoffenheim mit dickem Bauch und altbekannter Nuckel-Geste. © Christian Charisius/dpa

25. April, 14.30 Uhr: Robert Schröder pfeift den HSV gegen Hoffenheim

Er hat im Bundesliga-Topspiel die Verantwortung: Referee Robert Schröder (40) pfeift das Duell zwischen dem HSV und Hoffenheim. Die Rothosen bestritten bisher sieben Partien unter Schröders Leitung, die Bilanz ist leicht negativ: zwei Siege, zwei Remis, drei Niederlagen. Hoffenheim wiederum hat eine leicht positive Bilanz mit dem Hannoveraner an der Pfeife: vier Erfolge, drei Unentschieden, zwei Pleiten.

Referee Robert Schröder (40) pfeift das Duell zwischen dem HSV und Hoffenheim. © Marcus Brandt/dpa

24. April, 15.52 Uhr: HSV-Profi Philip Otele bleibt für zwei Spiele gesperrt

HSV-Profi Philip Otele bleibt nach seiner Roten Karte aus dem Nordderby gegen Werder Bremen für zwei Spiele gesperrt. Das entschied das DFB-Sportgericht am Freitag. Die Rothosen hatten gegen diese Entscheidung Einspruch eingelegt, am Freitag kam es am DFB-Campus in Frankfurt zur mündlichen Verhandlung in dem Fall. Neben Otele waren Sportdirektor Claus Costa und Dr. Philipp Winter (Direktor Recht & Organisation) vor Ort.

Die Sperre von Philip Otele (27, r) wurde am Freitag neu verhandelt. Es bleibt bei zwei Spielen, die der HSV-Profi verpasst. © Carmen Jaspersen/dpa

24. April, 8.15 Uhr: Ausfall von Führungsspielern - HSV jetzt instabil?

Nach dem Ausfall von Abwehrchef Luka Vuskovic (19) hat der HSV in zwei Spielen sieben Gegentore kassiert. Wie instabil ist die Mannschaft in der Crunch-Time? Neben dem Defensiven fallen im Spiel gegen die TSG Hoffenheim zudem Miro Muheim (28, Sprunggelenk) und Kapitän Yussuf Poulsen (31) aus. Auch Sambi Lokongas (26) Einsatz ist unsicher. Dass der HSV diese Ausfälle, besonders in der Abwehr offenbar nicht kompensieren kann, davon will Cheftrainer Merlin Polzin (35) nichts hören. "Es bringt nichts dem hinterherzutrauern. Habe maximale Überzeugung in die Jungs, die in der Dreier- oder Fünferkette spielen, dass sie das als Mannschaft auffangen", so seine Worte bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Dabei solle auch niemand "ersetzt werden", sondern auf seiner Position mit eigenen Stärken "gut verteidigen und Lösungen finden".

Nach dem Ausfall von Luka Vuskovic (19) kassierte der HSV sieben Gegentore. Ist die Mannschaft ohne den Abwehrchef einfach zu instabil? © Harry Langer/dpa

23. April, 11.23 Uhr: HSV startet Genossenschaftsprojekts "Supporters Trust"

Der HSV arbeitet dank des bald startenden Genossenschaftsprojekts "Supporters Trust" am Ausbau des Volksparkstadions. "Nach den entsprechenden Genehmigungen soll mit der Kapazitätserweiterung unmittelbar begonnen und im Laufe der kommenden Saison eine Kapazität von mehr als 58.000 Fans im Volksparkstadion erreicht werden", sagte HSV-Präsident Henrik Köncke in einem Vereinsinterview. Die Arbeiten sollen bereits im Sommer starten, langfristig sollen sogar mehr als 60.000 Fans in Stadion kommen. Zudem will der Verein sanitäre Anlagen erweitern und das Catering verbessern. Die Gründungsversammlung ist für den 5. Mai vorgesehen, wann der operative Start ist, ist noch unklar. Zunächst wird es nur 18.870 Anteile geben, einer kostet 887 Euro. Der Klub rechnet vorerst mit Einnahmen von rund 16 Millionen Euro. Bereits jetzt haben sich neben Vereinsidolen wie Horst Hrubesch auch Trainer Merlin Polzin und einzelne Spieler am dem Projekt beteiligt.

HSV-Präsident Henrik Köncke hat das neue Genossenschaftsmodell vorgestellt. © Georg Wendt/dpa

23. April, 8.55 Uhr: HSV-Einspruch wird am Freitag verhandelt

HSV-Profi Philip Otele (27) hatte am Samstag im Nordderby bei Werder Bremen nur 13 Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte gesehen. Nach Ansicht der Bilder hatte Schiedsrichter Florian Exner (35) auf "rohes Spiel" entschieden. Das DFB-Sportgericht hatte Anfang der Woche eine Zwei-Spiele-Sperre verkündet, doch der HSV legte Einspruch gegen das Urteil ein. Die Verantwortlichen hatten klar gemacht, dass sie nur mit einer Sperre von einer Partie einverstanden sind. Wie das Gericht nun mitteilte, wird der Fall am Freitag (12.30 Uhr) mündlich verhandelt. Dann steht das Urteil endgültig fest.