HSV zeigt in Köln zwei Gesichter und muss aus Fehlern lernen

Hamburg - Wieder keine Punkte! Der HSV zeigte bei der 1:4-Niederlage beim 1. FC Köln zwei unterschiedliche Gesichter und fühlte sich am Ende auch ein wenig betrogen.

HSV-Trainer Merlin Polzin (35) war mit dem Auftreten seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten nicht zufrieden. © IMAGO / DeFodi Images

Im Duell der beiden Aufsteiger hatten die Hamburger im ersten Durchgang klar das Nachsehen. "Wir waren nicht wach und auch nicht gut genug", gestand Kapitän Miro Muheim (28). "Das müssen wir festhalten."

Dazu kam auch noch, dass Albert Sambi Lokonga (26) vor dem Kölner Führungstreffer ausrutschte und so den Ball herschenkte (25. Minute). Nach zwei erfolgreich geblockten Versuchen brachte schließlich Ragnar Ache (27) den Ball im HSV-Gehäuse unter.

In der Kabine sprach Trainer Merlin Polzin (35) klar die Mängel an und das zeigte auch Wirkung. "Wir sind gut aus der Pause gekommen, kassieren aber diesen sehr schönen Freistoßtreffer zum 0:2", erklärte er. "Der hat die Aufgabe dann definitiv noch einmal deutlich schwieriger gemacht."

Seine Mannschaft gab sich aber nicht auf, kam immer besser ins Spiel und wurde mit dem Anschlusstreffer von Jean-Luc Dompé (30) nach einer guten Stunde belohnt.