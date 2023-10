HSV zeigt nach Einbruch Moral: "Jeder dachte, wir kommen nicht mehr zurück"

Kaiserslautern/Hamburg - Was für ein verrücktes Spiel! Der Hamburger SV hat am Samstagabend im Zweitliga-Topspiel beim 1. FC Kaiserslautern ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Nach früher Führung lag die Walter-Elf plötzlich mit 1:3 zurück, ehe ein Doppelschlag inklusive Torwart-Bock den HSV wieder zurückbrachte. Am Ende reichte es zu einem 3:3.