HSV zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern: Raab ersetzt kurzfristig Heuer Fernandes

Kaiserslautern - Zehn Deutsche Meisterschaften im direkten Duell: Am heutigen Samstag (20.30 Uhr) ist der HSV zum Zweitliga-Topspiel beim 1. FC Kaiserslautern zu Gast. TAG24 hat alle wichtigen Infos zum Schlagabtausch auf dem Betzenberg zusammengefasst.

In der 2. Bundesliga ist die Bilanz ausgeglichen. Von vier Duellen konnten beide Klubs je eines gewinnen, zweimal wurden die Punkte geteilt.

Treffen im Fritz-Walter-Stadion an der Seitenlinie aufeinander: FCK-Trainer Markus Anfang (50, l.) und HSV-Coach Steffen Baumgart (52). © Fotomontage: Daniel Karmann/dpa, Christian Charisius/dpa

Das sagen die Trainer

FCK-Trainer Markus Anfang (50): "Der HSV will auch in diesem Jahr aufsteigen, das ist ja kein Geheimnis. Die Qualität dafür ist absolut da, das ist eine Topmannschaft. Wir müssen in allen Spielsituationen voll da sein."



HSV-Coach Steffen Baumgart (52): "Das Stadion gehört in puncto Stimmung zu den absoluten Top-Adressen, besonders in der Schlussviertelstunde, wenn die Heimmannschaft auf den eigenen Block spielt. Für solche Spiele stehe ich jeden Morgen auf. Meine Vorfreude ist riesig."

Der TAG24-Tipp

Der HSV kommt auf dem Betzenberg nicht über ein Remis hinaus. Das Duell endet 2:2.

Erstmeldung: 6.57 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 20.29 Uhr