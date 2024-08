18.08.2024 11:14 HSV zu Gast beim SV Meppen: Alle wichtigen Infos zum Pokalduell

Am heutigen Sonntag tritt der HSV in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten SV Meppen an. TAG24 hat alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Von Bastian Küsel

Meppen - Pflichtsieg oder kleine Sensation? Am heutigen Sonntag (18 Uhr) tritt der HSV in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten SV Meppen an. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem K.o.-Spiel zusammengefasst. Bisher standen sich der SV Meppen und der HSV lediglich in einem Freundschaftsspiel gegenüber. Das entschieden die Hanseaten im Sommer 2018 knapp für sich. (Archivfoto) © WITTERS Die voraussichtlichen Aufstellungen Meppen: Pünt - Sprekelmeyer, Fedl, Rankic - Prasse, Mißner, Wensing, Haritonov - Evseev - Schepp, Janssen Es fehlen: - HSV HSV-Blog: Rothosen müssen Training auf dem Platz abbrechen HSV: Heuer Fernandes - Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - Hefti, Elfadli, Meffert, Jatta - Reis, Karabec - Königsdörffer Es fehlen: Raab (Aufbautraining), Dompé (Muskelverletzung), Suhonen (krank), David (Wade), Yalcinkaya (krank), Zumberi (Knieverletzung), Vuskovic (Dopingsperre), Nemeth (nicht berücksichtigt) Die Bilanz In einem Pflichtspiel standen sich die beiden Klubs tatsächlich noch nie gegenüber. Im Sommer 2018 kam es lediglich mal zu einem Freundschaftsspiel zwischen Meppen und dem HSV. Dank eines frühen Doppelschlags durch Pierre-Michel Lasogga (32, FC Schalke 04 II) und Manuel Wintzheimer (25, Rot-Weiss Essen) siegten die Rothosen damals mit 2:1. Für die Niedersachsen traf Max Kremer (35, Karriereende). Meppen-Trainer Beniermann trifft in erstem Spiel auf HSV-Coach Baumgart Das Duell an der Seitenlinie: HSV-Coach Steffen Baumgart (52, r.) gegen Meppen-Trainer Lucas Beniermann (34). Für Letzteren ist es das erste Spiel. © Fotomontage: IMAGO/Werner Scholz, Christian Charisius/dpa Das sagen die Trainer

Meppen-Trainer Lucas Beniermann (34): "Wir erwarten gegen eine sehr gute Zweitligamannschaft ein absolutes Highlightspiel. Wir freuen uns natürlich riesig darauf, vor unseren Fans im DFB-Pokal zu spielen. Wir wissen um die brutale Offensivqualität des Hamburger SV. Sie spielen mit hohem Tempo. Aber wir werden uns entsprechend vorbereiten."

HSV-Coach Steffen Baumgart (52): "Ich denke, dass die Mannschaft nach dem Trainerwechsel verändert agiert. Ich gehe davon aus, dass der neue Trainer einen offensiveren Ansatz als noch in den ersten Spielen wählt. Sie haben im Sommer den einen oder anderen Spieler verloren und sind deshalb vielleicht noch etwas in der Findungsphase, aber die Mannschaft zählt nicht umsonst in der Staffel Nord zu den Favoriten. Es ist für beide Mannschaften ein Hopp-oder-Top-Spiel. Du brauchst danach nichts mehr gutzumachen, sondern musst sehen, weiterzukommen. Deshalb erwarte ich bei Meppen einen offensiveren Ansatz als zuletzt. Ich bin mir sicher, dass es ein interessanter und harter Fight wird."

HSV Gut für den HSV? Bei Pokalgegner SV Meppen geht es drunter und drüber Der TAG24-Tipp

Der HSV setzt sich mit 3:1 beim Regionalligisten durch und zieht in die nächste Runde ein.

Titelfoto: WITTERS