Kann der HSV dem VfB mit dieser Qualität gefährlich werden? Grönbaek darf starten
Hamburg/Stuttgart - Gelingt dem HSV der erneute Coup? Am Sonntag (17.30 Uhr) gastieren die Rothosen beim VfB Stuttgart. Im Hinspiel feierten sie einen der emotionalsten Siege der Saison.
Es lief bereits die vierte Minute der Nachspielzeit, als eine Freistoß-Variante der Stuttgarter völlig in die Hose ging, die Hamburger im eigenen Stadion konterten und Fábio Vieira (25) zum ganz späten 2:1-Siegtreffer vollendete - Ekstase auf den Rängen.
Auch im nun anstehenden zweiten Duell dürften die Hanseaten vor allem auf Umschaltsituationen wie diese setzen. Und das mit gutem Grund: Der HSV hat bereits zehn Tore nach Kontern erzielt und ist damit zusammen mit dem FC Bayern München ligaweit Spitze.
Dazu kommt, dass die Schwaben eine der konteranfälligsten Mannschaften sind: Neun Gegentore musste der VfB bereits nach Umschaltmomenten hinnehmen - bedeutet Platz 17 in der Bundesliga.
Grundsätzlich wird die Stuttgarter Defensive aber eine harte Nuss für den Aufsteiger: Mit 13 Gegentreffern stellt der Champions-League-Anwärter die beste Abwehr der Rückrunde - zusammen mit Borussia Dortmund und, genau, dem HSV.
Die Aufstellungen
VfB: Nübel - Assignon, Hendriks, Chabot, Mittelstädt - Chema, Stiller, Leweling, Undav, Führich - Demirovic
HSV: Heuer Fernandes - Omari, Torunarigha, Elfadli - Mikelbrencis, Grönbaek, Remberg, Baldé - Fábio Vieira, Königsdörffer, Philippe
TAG24-Tipp
Die Hamburger liefern dem VfB einen harten Kampf, müssen sich letztlich aber mit 1:2 geschlagen geben.
Erstmeldung: 6.55 Uhr. Aktualisiert: 16.39 Uhr
Titelfoto: Christian Charisius/dpa