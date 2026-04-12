Kann der HSV dem VfB mit dieser Qualität gefährlich werden? Grönbaek darf starten

Hamburg/Stuttgart - Gelingt dem HSV der erneute Coup? Am Sonntag (17.30 Uhr) gastieren die Rothosen beim VfB Stuttgart . Im Hinspiel feierten sie einen der emotionalsten Siege der Saison .

Im Hinspiel zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart schoss Fábio Vieira (25, l.) die Rothosen ganz spät zum Heimsieg. © Christian Charisius/dpa

Es lief bereits die vierte Minute der Nachspielzeit, als eine Freistoß-Variante der Stuttgarter völlig in die Hose ging, die Hamburger im eigenen Stadion konterten und Fábio Vieira (25) zum ganz späten 2:1-Siegtreffer vollendete - Ekstase auf den Rängen.

Auch im nun anstehenden zweiten Duell dürften die Hanseaten vor allem auf Umschaltsituationen wie diese setzen. Und das mit gutem Grund: Der HSV hat bereits zehn Tore nach Kontern erzielt und ist damit zusammen mit dem FC Bayern München ligaweit Spitze.

Dazu kommt, dass die Schwaben eine der konteranfälligsten Mannschaften sind: Neun Gegentore musste der VfB bereits nach Umschaltmomenten hinnehmen - bedeutet Platz 17 in der Bundesliga.

Grundsätzlich wird die Stuttgarter Defensive aber eine harte Nuss für den Aufsteiger: Mit 13 Gegentreffern stellt der Champions-League-Anwärter die beste Abwehr der Rückrunde - zusammen mit Borussia Dortmund und, genau, dem HSV.