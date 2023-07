Kehrtwende bei HSV-Verteidiger: Bleibt Stephan Ambrosius etwa doch?

HSV-Verteidiger Stephan Ambrosius (24, r.) könnte nun doch bei den Rothosen bleiben. Der Deutsch-Ghanaer scheint Coach Tim Walter (47) überzeugt zu haben. © Christian Charisius/dpa

Noch vor wenigen Wochen hatte wenig bis gar nichts darauf hingedeutet, dass der Innenverteidiger nach seiner Leih-Rückkehr vom Karlsruher SC in seiner Geburtsstadt Hamburg bleiben würde.

Coach Tim Walter (47) hielt wohl nicht viel vom Deutsch-Ghanaer, bemängelte insbesondere die fehlenden Qualitäten im Aufbauspiel. Zudem meldete Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück Interesse an.

Das war kurz vor dem Vorbereitungsstart der Rothosen Ende Juni. Jetzt, Mitte Juli, sieht die Welt allerdings schon wieder ganz anders aus: Ambrosius scheint Walter nun doch von sich überzeugt zu haben.

Am Rande des Trainingslagers in Kitzbühel lobte der 47-Jährige seinen Schützling in den höchsten Tönen, erklärte: "Er macht es wirklich sehr gut, ich bin sehr zufrieden mit ihm."

Zudem unterstrich der Übungsleiter, dass es "absolut" möglich sei, dass der 24-Jährige bei den Hanseaten bleibe. "Dank seines Charakters und seines veränderten Wesens ist er eine klare Option für uns. Ich bin froh, dass ich ihn habe", so der Fußballlehrer.