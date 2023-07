Das hat HSV-Coach Tim Walter beim ersten Training der Saison "total überrascht"

Hamburg - Am gestrigen Freitag startete der HSV mit dem ersten Training der Vorbereitung in die neue Saison, präsentierte sich gut dreieinhalb Wochen nach der Relegations-Pleite gegen den VfB Stuttgart wieder auf dem Rasen im Volkspark.

HSV-Coach Tim Walter (47) war beim ersten Training der Rothosen am gestrigen Freitag schon wieder voll in seinem Element. Eine Sache überraschte ihn aber "total". © Christian Charisius/dpa

Nach der rund 75-minütigen Einheit offenbarte Coach Tim Walter (47) im Vereinsinterview: "Wenn ich ganz ehrlich bin: Am Anfang habe ich gedacht, dass ich noch eine Woche brauche. Aber dann gehe ich in die Kabine und sehe die ganzen vertrauten Gesichter und dann denke ich: 'Boah, wie sehr haben die mir gefehlt.'"

Dementsprechend sei er nun "einfach glücklich", wieder bei der Arbeit zu sein und mit der Mannschaft wieder richtig loslegen zu können, verdeutlichte der 47-Jährige.

So richtig "runtergekommen" sei er in der kurzen Sommerpause auch nicht: "Der Fußball ist immer allgegenwärtig. Ich kann nie richtig abschalten, sondern bin immer irgendwie unter Strom. Wenn meine Frau dann aber irgendwann sagt, ich soll mal das Handy weglegen, dann muss man das auch machen", erklärte er.

Das Wiedersehen mit seinen Spielern und dem Staff beschrieb Walter wie folgt: "Wir haben uns alle freudig begrüßt. Es war schon wieder eine gute Energie und eine gute Stimmung in der Kabine, sodass wir die kommenden Wochen mit viel Power angehen können."

Apropos "Power" - davon gab es auch auf dem Rasen jede Menge: "Ich war total überrascht, dass die Jungs so spritzig und so fit waren. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, gerade was das Engagement und die Leidenschaft anging", freute sich der Fußballlehrer.