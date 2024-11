Kommentar zum HSV: Rausschmiss von Steffen Baumgart war alternativlos

Steffen Baumgart (52) ist nicht mehr länger Trainer des HSV. Er wurde am heutigen Sonntag freigestellt. © Daniel Bockwoldt/dpa

HSV-Fan seit seiner Kindheit, emotionaler Typ mit Aufstiegserfahrung und ein Coach, der Spieler nachweislich besser machen kann - als der 52-Jährige am 20. Februar dieses Jahres den Job bei den Hanseaten übernahm, schrieb ich in einem Kommentar: "Steffen Baumgart passt wie die Faust aufs Auge zum HSV".

Jetzt, neun Monate später, muss man festhalten, dass diese Einschätzung meilenweit an der Realität vorbeiging. Baumgart als Trainer des HSV war am Ende nichts anderes als ein Missverständnis.

Schon im Sommer hätte Neu-Sportvorstand Stefan Kuntz (62) einen anderen Weg gehen können, entschied sich verständlicherweise aber dazu, an Baumgart festzuhalten. Der bekam die Chance, seine Vorstellungen den Spielern in einer kompletten Vorbereitung einzuimpfen.

Doch abgesehen von den beiden Siegen gegen Fortuna Düsseldorf (3:0) und den 1. FC Magdeburg (3:1) brachten die Rothosen das Potenzial, das der vermeintlich beste Kader der 2. Bundesliga hat, selten bis nie auf den Platz.

Im Gegenteil! Kuntz gab am heutigen Nachmittag bei "BILD Live" als einen der Gründe für den Rausschmiss an, dass die Spieler in dieser Saison bei Führungen so aufgetreten seien, als hätten sie Angst - ein Armutszeugnis für Baumgart.