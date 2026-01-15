"Mann mit zwei Gesichtern": HSV-Interne äußern sich zu Stefan Kuntz

Hamburg - Nachdem die BILD am Sonntag Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Ex- HSV -Sportvorstand Stefan Kuntz (63) veröffentlicht hatte, hat sich nun eine Mitarbeiterin des Bundesligisten gegenüber dem SPIEGEL geäußert.

Mehrere Quellen sollen Stefan Kuntz (63) als "touchy guy" bezeichnet haben. © WITTERS

Für viele HSV-Anhänger war der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig ein Sympathieträger. Der Mann, der die Rothosen nach sechs vergeblichen Anläufen endlich wieder in die Bundesliga brachte.

Umso überraschender kam die Trennung Anfang des Jahres. Kuntz habe aus "persönlichen familiären" Gründen um eine Auflösung des ursprünglich bis Sommer laufenden Vertrages gebeten.

Am Sonntag folgte der Bericht der BILD, demzufolge schwerwiegende Anschuldigungen mehrerer HSV-Mitarbeiterinnen der wahre Grund für die Trennung seien.

Der SPIEGEL habe mit einer mutmaßlich betroffenen Mitarbeiterin des Clubs gesprochen. Diese soll die Schilderungen der BILD bestätigt haben. Kuntz habe sich ihr und weiteren Frauen der HSV-Geschäftsstelle gegenüber unpassend geäußert.

Außerdem sei es zu "unangemessenem Körperkontakt" gekommen, zitierte das Magazin die Mitarbeiterin wörtlich.