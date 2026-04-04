Nach Gregoritsch-Fairplay: HSV drängt massiv auf Elfmeter – Polzin entschuldigt sich bei FCA-Stürmer

Hamburg – Jeweils einen Punkt sicherten sich der HSV und der FC Augsburg im Osterduell am Samstagnachmittag (1:1). Dabei stand bei der Partie besonders eine Aktion im Fokus: das Mega-Fairplay von FCA-Stürmer Michael Gregoritsch (31). Beide Trainer lobten die Aktion. Merlin Polzin entschuldigte sich im Nachgang sogar bei dem Österreicher.

Michael Gregoritsch (31, M.) stellte klar, im Spiel gegen den HSV nicht von Fabio Vieira gefoult worden zu sein. © Gregor Fischer/dpa

Der HSV-Trainer hatte nach Abpfiff der Partie sogar extra das Gespräch mit dem ehemaligen Rothosen-Kicker gesucht, berichtete er.

"Diese Aktion verdient mehr Aufmerksamkeit als vielleicht andere in diesem Spiel", erklärte der 35-Jährige bei der Pressekonferenz im Anschluss. "Man sieht einfach, welch fairer Sportsmann er ist, dass er auf Nachfrage des Schiedsrichters dann seinen Standpunkt mitteilt."

Dass sich der Österreicher dann mit dem vehementen Drängen der Hamburger auf einen Handelfmeter in der 85. Minute ganz und gar nicht einverstanden zeigte, könne Polzin im Nachgang mehr als verstehen.

"Da hat er dann auch einfach recht gehabt. Da habe ich mich dann auch bei ihm entschuldigt, weil das von uns dann nicht passend ist, mit seiner Aktion", gab der Hamburger zu.

Dem konnte FCA-Coach Manuel Baum (46) nur zustimmen, übte gleichzeitig aber auch starke Kritik an Schiri-Routinier Deniz Aytekin (47).