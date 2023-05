Nanu? HSV-Keeper Heuer Fernandes hat Nummer von Bundestrainer Hansi Flick

Hamburg - Interessante Einblicke: HSV -Keeper Daniel Heuer Fernandes (30) hat im Rahmen des Formats "Hummel, Hummel! Mors, Mors!" auf YouTube offenbart, wer der berühmteste Mensch in seinen Kontakten ist.

HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (30, Foto) hat in dem YouTube-Format "Hummel, Hummel! Mors, Mors!" erklärt, dass er die Nummer von Bundestrainer Hansi Flick (58) hat. © imago/Nordphoto

"Ich glaube, dadurch, dass ich letztes Jahr mit der Nationalmannschaft trainiert habe, würde ich spontan Hansi Flick sagen" - im Oktober 2021, also bereits vorletztes Jahr, gastierte der Bundestrainer mit der DFB-Auswahl in Hamburg und der 30-Jährige nahm an einer Trainingseinheit teil.

Grund war unter anderem eine Verletzung von Manuel Neuer (37) - dem für Heuer Fernandes "besten Torhüter aller Zeiten", wie er in dem YouTube-Video ebenfalls erklärte.

"Mit seinem modernen Torwartspiel, seiner Ausstrahlung, seinen fußballerischen Qualitäten, aber auch in der Torverteidigung ist er für mich einzigartig und (...) auch ein Vorbild", erläuterte der HSV-Schlussmann.

Ein guter Keeper müsse aus seiner Sicht "das Spiel lesen können, immer fokussiert sein und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist die Torverteidigung", verdeutlichte der Deutsch-Portugiese.

Um das zu schaffen, habe er vor jedem Spiel den gleichen Ablauf: "Du isst drei Stunden vor dem Spiel was, anderthalb Stunden vorher ist in der Kabine die Fokussierung und Vorfreude da und 47 Minuten vor dem Spiel gehe ich auf den Platz zum Aufwärmen", so "Ferro".