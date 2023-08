Nanu? HSV-Trainer hilft bei türkischer Nationalmannschaft aus

Hamburg - Eine große Ehre: Sven Höh (39), Torwarttrainer des HSV , wird in der kommenden Länderspielpause Anfang September bei der türkischen Nationalmannschaft aushelfen. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

HSV-Torwarttrainer Sven Höh (39) wird in der kommenden Länderspielpause Anfang September bei der türkischen Nationalmannschaft aushelfen. © Marcus Brandt/dpa

Demnach wird der 39-Jährige nach dem Spiel der Rothosen gegen den FC Hansa Rostock (Sonntag/13.30 Uhr) nach Istanbul reisen und dort zum Team um Nationalcoach Stefan Kuntz (60) stoßen.

Die türkische Auswahl trifft in der EM-Qualifikation am 8. September auf Armenien, zudem steht am 12. September ein Testspiel gegen Japan auf dem Programm. Anschließend wird Höh wieder nach Hamburg zurückkehren.

"Es ist eine spannende Möglichkeit, in der A-Nationalmannschaft der Türkei Eindrücke zu gewinnen und Erfahrungen zu sammeln. Ich kenne Stefan Kuntz selbst noch gut aus Kaiserslautern und freue mich, jetzt mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen", erklärte Höh.

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt (41) ergänzte: "Eine solche Anfrage ist nicht selbstverständlich. Es ist eine Auszeichnung und zeigt, dass unsere Arbeit bei der individuellen Entwicklung der Torhüter und des Torhüterspiels registriert und wertgeschätzt wird."

Höh ist seit etwas mehr als zwei Jahren für die Hanseaten tätig, zuvor hatte er mehr als zehn Jahre für den 1. FC Kaiserslautern gearbeitet. In seiner Abwesenheit wird er von Tino Dehmelt aus dem Nachwuchsleistungszentrum vertreten.