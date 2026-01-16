Neue Entwicklungen im Fall Stefan Kuntz: Ex-HSV-Boss zieht Anzeige zurück

Hamburg - Neue Entwicklungen in der HSV-Affäre rund um Stefan Kuntz (63). Der ehemalige Sportvorstand des Hamburger Klubs hat seine Anzeige wegen des "Vorwurfs der Nachstellung" gegen unbekannt zurückgezogen.

Ex-HSV-Sportchef Stefan Kuntz (63) hat seine Anzeige gegen unbekannt zurückgezogen. © Tom Weller/dpa

Das bestätigte die Hamburger Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Freitag. Zuerst hatte die "Hamburger Morgenpost" darüber berichtet.

Die Anzeige war am 12. Dezember vergangenen Jahres durch den 63-Jährigen gestellt worden.

"Die Zurückziehung der Anzeige hat keine Konsequenz für das Verfahren", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Da es sich um ein sogenanntes Offizialdelikt handele, würden die Ermittlungen von Amts wegen geführt.

Die Vorwürfe "sexueller Belästigung" gegen Kuntz waren vergangenen Sonntag publik geworden. Bei der offiziellen Entlassung des Ex-HSV-Bosses hatte der Verein noch von familiären Problemen gesprochen.

Im Anschluss bezogen die Hamburger Stellung und erklärten, die harten Vorwürfe wären als glaubwürdig eingestuft worden.