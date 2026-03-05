HSV-Blog: HSV muss wochenlang auf diesen Star verzichten

HSV-Blog: Der Hamburger SV muss in den kommenden Wochen auf Bakery Jatta verzichten. Der Gambier verletzte sich im Nachholspiel gegen Leverkusen.

Hamburg - Der HSV hat das Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen mit 0:1 verloren. Fast schon ärgerlicher dürfte der wochenlange Ausfall von Bakery Jatta sein. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

5. März, 14.43 Uhr: Bakery Jatta fällt wochenlang aus

Ist das bitter! Der HSV muss in den kommenden Wochen auf Bakery Jatta (27) verzichten. Wie der Verein mitteilte, hat sich der Gambier am Mittwoch im Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen eine Verletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Er war bereits in der 29. Minute ausgewechselt worden. Jatta spielte lange Zeit keine Rolle unter Trainer Merlin Polzin (35), hatte sich Ende 2025 aber zurückgekämpft und seitdem zehn von zwölf Partien absolviert.

HSV-Star Bakery Jatta (27, r) hat sich im Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen verletzt und fällt nun wochenlang aus. © IMAGO / HMB-Media

5. März, 12.20 Uhr: Nordderby-Rückspiel am 18. April um 15.30 Uhr

HSV-Fans aufgepasst: Die DFL hat am Donnerstag die Bundesliga-Spieltage 28 bis 30 zeitgenau terminiert. Der HSV darf - unter anderem im Nordderby gegen Werder Bremen - zweimal am Samstag um 15.30 Uhr und einmal am Sonntag um 17.30 Uhr ran. Die Spiele in der Übersicht: Samstag, 4. April (15.30 Uhr): HSV vs. FC Augsburg

Sonntag, 12. April (17.30 Uhr): VfB Stuttgart vs. HSV

Samstag, 18. April (15.30 Uhr): Werder Bremen vs. HSV

Das Nordderby-Rückspiel zwischen dem HSV und Werder Bremen steigt am 18. April um 15.30 Uhr. © Christian Charisius/dpa

4. März, 15.25 Uhr: Dieser Schiedsrichter pfeift die Nachholpartie

Sören Storks (37) heißt der Unparteiische der Nachholpartie gegen Bayer 04 Leverkusen am Mittwochabend. Der Ramsdorfer (Nordrhein-Westfalen) pfiff bereits vor wenigen Monaten eine Partie der Rothosen – das die Hamburger trotz Unterzahl und einer hitzigen Schlussphase spät für sich entschieden. Storks hatte Alexander Rössing-Lelesiit (19) in der 81. Minute die Gelb-Rote-Karte gezeigt, nachdem der Norweger viel zu hart in einen Zweikampf mit Stuttgarts Josha Vagnoman(25) ging. Der Schiedsrichter pfiff insgesamt erst fünf Erst- und Zweitliga-Partien der Hamburger. Dabei spricht die Statistik klar für den HSV: Erst einmal verlor der Klub unter der Leitung von Storks.

Unter Sören Storks (37 Leitung verloren die Rothosen erst eine Liga-Partie. © Christian Charisius/dpa

4. März, 12.40 Uhr: HSV-Profi Daniel Heuer Fernandes wechselt Berater

Müssen sich die HSV-Fans Sorgen machen? Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) hat sich nach dem Aufstieg in die Bundesliga als einer der besten Keeper des Oberhauses etabliert. Einziges Problem: Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wie der Schlussmann vor Kurzem erklärte, sei er bezüglich seiner Zukunft mit dem Verein in Gesprächen. Wie das "Hamburger Abendblatt" nun berichtet, hat der 33-Jährige in diesem Zuge seinen Berater gewechselt. Demnach soll er sich im Guten von seiner langjährigen Agentur getrennt haben. Laut dem Bericht sei der HSV durchaus überrascht über diese Entscheidung gewesen sein. Was das für Heuer Fernandes' Zukunft bedeutet, ist allerdings unklar. Der Keeper könnte eine bessere Verhandlungsposition anstreben - oder aber die Möglichkeiten für einen Wechsel abklopfen.

HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33, r.) hat sich einen neuen Berater gesucht. Was bedeutet diese Entscheidung für seine Zukunft? © Marcus Brandt/dpa

4. März, 10.48 Uhr: Fabio Vieira soll nicht zurück zum FC Arsenal wollen

Er hat großen Anteil daran, dass der HSV eine mehr als solide Saison spielt. Fábio Vieira (25) hat sich nach seiner Leihe vom FC Arsenal zum Leistungsträger bei den Hanseaten entwickelt. Doch wie steht es um seine Zukunft? Wie SPORT BILD berichtet, soll der Portugiese zumindest schon einmal die Entscheidung getroffen haben, im Sommer nicht zurück nach London zu gehen. Bei den "Gunners" hatte er sich nach seinem Wechsel 2023 nicht durchsetzen können. Vieira soll sich beim HSV sowie in der Stadt Hamburg ausgesprochen wohl fühlen und sich einen Verbleib wohl grundsätzlich vorstellen können. Problematisch ist das Finanzielle: Die Rothosen haben eine Kaufoption, die allerdings mehr als 20 Millionen Euro beträgt - viel zu teuer! Laut dem Bericht hätten die Verantwortlichen aber die Hoffnung, die Ablöse senken zu können - vor allem, wenn Vieira sich selbst für einen festen Wechsel nach Hamburg ausspricht. Ausgang offen.

HSV-Profi Fábio Vieira (25) hat großen Anteil daran, dass die Rothosen eine mehr als solide Saison spielen. Bleibt der Portugiese womöglich über den Sommer hinaus in Hamburg? © Christian Charisius/dpa

2. März, 16.47 Uhr: Nicolas Capaldo wird dem HSV "wenige Wochen" fehlen

Diagnose da: HSV-Profi Nicolas Capaldo hat sich im Spiel gegen Leipzig eine Verletzung der Bauchmuskulatur zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag im Athletikum am Volkspark. Der Argentinier wird den Rothosen laut Mitteilung "wenige Wochen" fehlen, nachdem er gegen RB bereits nach rund 20 Minuten ausgewechselt werden musste. Zunächst hatte es so ausgesehen, als hätte er sich an den Adduktoren verletzt.

HSV-Profi Nicolas Capaldo (27, r.) musste gegen Leipzig nach nur wenigen Minuten verletzt ausgewechselt werden. Wie schwer hat es ihn erwischt? © Gregor Fischer/dpa

2. März, 13.40 Uhr: RB Leipzig sorgt für Minus-Kulisse seit einem Jahr

So wenig Fans waren schon lange nicht mehr da. Nein, das Volksparkstadion war bei der Partie zwischen dem HSV und RB Leipzig mit 57.000 Zuschauern natürlich mal wieder rappelvoll und ausverkauft, doch noch nie in dieser Saison waren so wenig Gästefans dabei, wie am Sonntagabend. Laut der Seite "falsche9" hatten sich nur rund 1500 Fans aus Leipzig auf den Weg in den Volkspark gemacht und so für eine Minuskulisse gesorgt. Selbst der abgeschlagene Tabellenletzte 1. FC Heidenheim hatte mit knapp 2100 Zuschauern mehr mitgebracht. Zuletzt waren im vergangenen März beim torlosen Remis gegen die SV Elversberg nur rund 1000 Gästefans mitgereist.

Die rund 1500 mitgereisten RB-Leipzig-Fans sorgten beim HSV für eine neue Minuskulisse hinsichtlich der Gäste-Zuschauer. © Gregor Fischer/dpa

2. März, 10 Uhr: Sperre für Miro Muheim, Sorgen um Nicolas Capaldo

Ist das bitter! Als wäre die Niederlage gegen Leipzig nicht schon genug gewesen, verlor der HSV am Sonntagabend auch noch zwei Verteidiger. Miro Muheim (27) sah von Schiri Bastian Dankert (45) für ein rüdes Foul seine fünfte Gelbe Karte der Saison und wird das Nachholspiel gegen Leverkusen damit sicher verpassen. "Wir haben drei, vier Spieler, die als Ersatz infrage kommen", kommentierte Coach Merlin Polzin (35). Sorgen gibt es zudem um Nicolas Capaldo (27). Der Argentinier musste nach nur wenigen Minuten mit Schmerzen im Oberschenkel-/Adduktorenbereich ausgewechselt werden und verließ sichtbar aufgelöst den Platz. Polzin erklärte, dass es dem 27-Jährigen bei einem Sprint "reingezogen" sei und kündigte für Montag weitere Untersuchungen an. Ein Einsatz gegen Leverkusen erscheint äußerst fraglich, vielleicht droht sogar ein längerer Ausfall.

1. März, 15 Uhr: Schiri Bastian Dankert pfeift den HSV gegen RB Leipzig

Er muss im Hexenkessel Volkspark einen kühlen Kopf bewahren: Schiedsrichter Bastian Dankert (45) wird das Duell zwischen dem HSV und RB leiten. Die Hamburger bestritten bisher 18 Partien mit dem Rostocker an der Pfeife, die Bilanz spricht nicht gerade für die Rothosen: Sieben Siegen und einem Remis stehen zehn Niederlagen gegenüber. Leipzig wiederum absolvierte bis dato 17 Spiele unter Dankerts Leitung, die Bilanz ist positiv: neun Erfolge, fünf Unentschieden und nur drei Pleiten.

Referee Bastian Dankert (45) hat im Bundesliga-Duell zwischen dem HSV und RB Leipzig die Verantwortung. © Silas Stein/dpa

28. Februar, 13.36 Uhr: HSV muss gegen Leipzig nur auf zwei Profis verzichten

Gute Voraussetzungen für einen erneut magischen Abend im Volkspark: Wenn der HSV am Sonntag RB Leipzig empfängt, können die Rothosen fast in Bestbesetzung antreten. Lediglich die verletzten Albert Grönbaek (24) und Alexander Rössing-Lelesiit (19) stehen laut Coach Merlin Polzin (35) nicht zur Verfügung. Alle anderen sind "heiß und einsatzbereit", wie der Trainer es ausdrückte. Auch Leistungsträger Albert Sambi Lokonga (26) ist nach seinem Außenbandriss im Sprunggelenk wieder eine ernsthafte Option für den Kader. Ob es dafür reicht, wird sich spätestens rund eine Stunde vor Anpfiff zeigen.

HSV-Leistungsträger Albert Sambi Lokonga (26) ist nach seinem Außenbandriss im Sprunggelenk wieder eine ernsthafte Option für den Kader. © IMAGO / Lobeca

25. Februar, 14 Uhr: Freiburg-Profi Matthias Ginter traut dem HSV zeitnah den Sprung nach Europa zu

Die Worte hört man gerne. Matthias Ginter (32), Profi beim SC Freiburg, hat sich im Podcast "Copa TS" positiv über den HSV geäußert. Zunächst sprach er über die Entwicklung beim VfB Stuttgart, der vor nicht allzu langer Zeit noch in der zweiten Liga spielte und sich mittlerweile DFB-Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer nennen darf. Eine ähnliche Entwicklung traut der Nationalspieler auch dem HSV zu. "Klar, sie haben jetzt viel mit Leihen gemacht", erklärte der 32-Jährige und spielte damit auf die Transfers von Luka Vuskovic (19), Fabio Vieira (25) und Co. an. Auch wenn der HSV sie womöglich nicht halten kann, sah er gute Voraussetzungen. "Sie sind natürlich auch als Stadt, als Verein, als Stadion unfassbar eigentlich", fand er lobende Worte und war sich sicher, dass der HSV in naher Zukunft auch wieder in höheren Tabellenregionen zu finden sein werde.

Freiburg-Profi Matthias Ginter (32) hat lobende Worte für den HSV gefunden. © Silas Stein/dpa

25. Februar, 6.30 Uhr: Albert Sambi Lokonga meldet sich für Leipzig fit

Erfreuliche Nachrichten vom Trainingsplatz: Albert Sambi Lokonga (26) kehrt am Mittwoch in das Mannschaftstraining zurück. Am Dienstag hatte er nach seinem Außenbandriss im Sprunggelenk noch individuell mit Reha-Coach Sebastian Capel gearbeitet. "Bei Sambi ist das Ziel, dass er im Laufe der Woche einsteigen kann und dann womöglich am Wochenende wieder im Kader steht. Bei Yussi achten wir angesichts einer langen Trainingswoche und seiner Vorgeschichte speziell auf die Belastung. Er wird ab morgen wieder mit dem Team trainieren und am Wochenende zur Verfügung stehen", erklärte Trainer Merlin Polzin (35) am Dienstag. Yussuf Poulsen (31) hingegen trat aus Belastungsgründen ein wenig kürzer, Albert Grönbaek (24) arbeitete weiter individuell an seinem Comeback.

Albert Sambi Lokonga (26) kehrt ins Training des HSV zurück. © Marcus Brandt/dpa

24. Februar, 6.56 Uhr: Stefan Effenberg wünscht sich Daniel Heuer Fernandes in die Nationalelf

Daniel Heuer Fernandes (33) spielt seit sechseinhalb Jahren beim HSV und war in dieser Zeit nicht immer unumstritten. Letztlich setzte er sich aber immer wieder gegen die Konkurrenz durch. Auch dank seiner Leistungen steht der Aufsteiger nach 23 Spieltagen deutlich über dem Strich. Experte Stefan Effenberg (57) brachte ihn jetzt sogar für die Nationalmannschaft ins Gespräch. "Er hat es sich verdient, dass er vielleicht in das Blickfeld der Nationalmannschaft als Backup bei einer Weltmeisterschaft kommt", so der 57-Jährige im "Doppelpass". "Ferro ist 100 Prozent loyal. Auch in schwierigen Situationen. Er würde sich 100 Prozent einfügen." Effenberg sieht in Heuer Fernandes einen wichtigen Faktor für den Erfolg beim HSV. "Er entscheidet als Torwart Spiele und zieht auch Punkte. Es spricht eigentlich nichts dagegen, Heuer Fernandes als dritten Torwart mitzunehmen. Wenn wir über die Nationalmannschaft reden: Wer ist da auf zwei und wer auf drei? Ich glaube, dass Ferro gar nicht so weit weg ist." Beim HSV wird man diese Worte gerne hören, letztlich wecken seine Leistungen aber auch Begehrlichkeiten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sein Vertrag im Sommer ausläuft. "Wir sind in guten Gesprächen. Ferro weiß genau, was er am HSV hat, wir wissen sehr gut, was wir an ihm haben. Er ist ein wichtiger Rückhalt für uns", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41) dazu.

Fußball-Experte Stefan Effenberg (57, r) traut HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) den Sprung in die Nationalmannschaft noch zu. © Fotomontage: Uwe Lein/dpa, Uwe Anspach/dpa

23. Februar, 13.55 Uhr: Silvan Hefti feiert gelungenes MLS-Debüt

Beim HSV war Silvan Hefti (28) ohne Chance, nun sucht er in der nordamerikanischen MLS bei D.C. United sein Glück. Das Debüt war zumindest schon einmal erfolgreich. Zum Saisonauftakt stand Hefti direkt in der Startelf und blieb auch bis zum Abpfiff auf dem Rasen. Sein Team setzte sich gegen Philadelphia Union mit 1:0 durch. Ebenfalls erfolgreich war auch Ex-Kapitän Sebastian Schonlau, der vom 1:0-Erfolg der Vancouver Whitecaps erstmals seit August wieder im Kader stand, aber nicht zum Einsatz kam.

Ex-HSV-Profi Silvan Hefti (28) gab sein Debüt für seinen neuen Verein D.C. United in der MLS. © IMAGO / Imagn Images

23. Februar, 10.06 Uhr: Bleibt Fabio Vieira über den Sommer hinaus beim HSV?

Fabio Vieira (25) macht beim HSV immer wieder den Unterschied. Ob er über den Sommer hinaus aber im Volkspark bleiben wird, ist mehr als unklar. "Fabio ist ein außergewöhnlicher, fantastischer Spieler. Er kommt jeden Tag besser in Hamburg an. Wir sind heilfroh, dass wir es geschafft haben, ihn für ein Jahr zu verpflichten", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41) im "Doppelpass". Vieira kam auf Leihbasis von Arsenal London, der HSV sicherte sich eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro. Dass der Verein diese ziehen wird, gilt als ausgeschlossen. "Dass wir 20 Millionen Euro für einen Spieler bezahlen, ist sehr unrealistisch", so Costa, der dennoch Chancen auf einen Verbleib sieht. "Am Ende geht es darum, dass wir ein klares Commitment des Spielers brauchen. Im Sommer bewerten wir die Situation dann neu."

Noch ist unklar, wie es im Sommer mit Arsenal-Leihgabe Fabio Vieira (25) beim HSV weitergeht. © Rolf Vennenbernd/dpa

20. Februar, 14 Uhr: Robert Braun pfeift die Partie in Mainz

Robert Braun (30) wird am Freitagabend das Gastspiel des HSV beim FSV Mainz 05 leiten. Beide Vereine pfiff er in dieser Saison bereits einmal. Der HSV dürfte dabei keine guten Erinnerungen an ihn haben. Das Spiel beim FC Augsburg am elften Spieltag ging mit 0:1 verloren. Ansonsten konnten die Rothosen unter Braun eine Zweitliga-Partie gewinnen, eine weitere endete unentschieden. Mainz hingegen holte unter der Leitung des 30-Jährigen völlig überraschend Mitte Dezember beim FC Bayern München einen Zähler (2:2). Zudem gewann sie unter ihm vor drei Jahren eine DFB-Pokal-Partie.

Schiedsrichter Robin Braun (30) leitet am Freitagabend die Partie des HSV bei Mainz 05. © Bernd Thissen/dpa

19. Februar, 18 Uhr: Nicolás Capaldo zurück auf dem Platz und fit für Mainz

In Mainz muss der HSV am Freitag ohnehin auf die verletzten Alexander Rössing-Lelesiit (19), Albert Sambi Lokonga (26) und Albert Grönbaek (24) sowie den gesperrten Luka Vuskovic (18) verzichten. Ein Fragezeichen stand noch hinter Kapitän Nicolás Capaldo (27). "Bei Nicolas Capaldo war es so, dass er unter der Woche gesundheitlich angeschlagen war und die Einheiten nicht komplett mitmachen konnte. Im Austausch mit ihm war zu vernehmen, dass er unbedingt spielen will und topfit ist", erklärte Trainer Merlin Polzin (35), wollte aber den heutigen Donnerstag abwarten. Und da lieferte Capaldo die Antwort. Der Argentinier kehrte auf den Trainingsplatz zurück und meldete sich somit für die Partie in Mainz einsatzbereit.

HSV-Profi Nicolás Capaldo (27) kann aufatmen und steht für die Partie gegen Mainz zur Verfügung. © Christian Charisius/dpa

19. Februar, 12.02 Uhr: Darum setzte der HSV bei Jean-Luc Dompé einen Cut

Der Fall Jean-Luc Dompé (30) und seine Sufffahrt schlugen hohe Wellen. Mittlerweile versucht der HSV-Profi wieder auf dem Platz die Antworten zu liefern. Am vergangenen Spieltag gab er sein Comeback und durfte gegen Union Berlin (3:2) für 18 Minuten ran. Allgemein scheinen die Verantwortlichen dem Profi verziehen zu haben. "Das Thema um Jean-Luc haben wir in den vergangenen Wochen sehr intensiv behandelt. Nicht nur für mich als Trainer, sondern vor allem für den Verein war klar, dass wir eine Stellung beziehen und eine gewisse Haltung zeigen", machte Trainer Merlin Polzin (35) noch einmal deutlich. Dennoch: "Trotzdem sollte es unabhängig vom Sport oder generell im Leben nicht darum gehen, jemanden völlig zu verurteilen. Sondern dafür zu sorgen, dass wir als Team in guten und in schlechten Zeiten zusammenstehen." Dompé soll sich geläutert gezeigt haben. "Mir ist es als Trainer wichtig, dass wir den Cut setzen. Damit er wie alle anderen die Chance hat, sich sportlich für die Startelf zu qualifizieren", so Polzin weiter. Ob es am Freitag in Mainz schon der Fall sein wird, ist unklar. Vermutlich wird aber erneut Winter-Neuzugang Philip Otele (26) in der Startelf stehen.

Jean-Luc Dompé (30) gab nach seiner Sufffahrt und der vorübergehenden Suspendierung am vergangenen Spieltag sein Comeback für den HSV. © Christian Charisius/dpa

19. Februar, 7.24 Uhr: Bleibt Luka Vuskovic über den Sommer hinaus beim HSV?

Gegen Mainz 05 muss Luka Vuskovic (18) zuschauen, das Supertalent fehlt aufgrund einer Gelbsperre. Stand jetzt bleiben ihm dann noch elf Spiele im HSV-Trikot - oder doch mehr? "Ich bin ja Überzeugungstäter und natürlich glaube ich an fußballromantische Dinge, die vielleicht schwer vorzustellen sind", antwortete Trainer Merlin Polzin (35) auf die Frage, ob er an einen Vuskovic-Verbleib über den Sommer hinaus glaube. "Wir wären nicht wenig daran interessiert, dass er weiter das HSV-Trikot trägt, gerade in der Kombination, die uns in knapp 270 Tagen vielleicht erwartet, was Mario Vuskovic angeht", so Polzin weiter. Mitte November läuft die Dopingsperre von Bruder Mario ab, beide könnten dann gemeinsam für den HSV auflaufen. Entscheidend ist aber auch, was die Tottenham Hotspur sagen. "Es gibt eine klare vertragliche Absprache zwischen den Vereinen. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir im letzten Sommer eine Lösung gefunden haben, vor allem mit Tottenham", wusste auch Polzin. Diese müsste eben auch für diesen Sommer gefunden werden.

Luka Vuskovic (18) fehlt dem HSV in Mainz, könnte laut Trainer Merlin Polzin (35) aber über den Sommer hinaus bleiben. © Christian Charisius/dpa

17. Februar, 8.40 Uhr: HSV gönnt Luka Vuskovic eine Pause

Beim Sieg über Union Berlin sah Luka Vuskovic (18) seine fünfte gelbe Karte und fehlt dem HSV damit am Freitag in Mainz. Die Sperre bringt ihm aber ein paar trainingsfreie Tage ein. "Luka hat nicht nur bei uns jedes Spiel gemacht, sondern war in den Länderspielphasen auch permanent für die Nationalmannschaft unterwegs und hat dabei teilweise für mehrere Teams gespielt", erklärte Trainer Merlin Polzin (35). "Es war uns wichtig, dass er sich die Pause jetzt verdient hat. Zudem haben wir mehr davon, wenn er jetzt mal zwei Tage den Kopf freikriegen kann." Bereits am Dienstagabend soll Vuskovic zurück nach Hamburg kehren und auch die Reise mit nach Mainz antreten. "Er hat darum gebeten, weil er unbedingt dabei sein will. Das ist mal wieder ein gutes Zeichen." Wer Vuskovic bei den 05ern ersetzt ist noch unklar. "Daniel Efadli ist diese Position nicht ganz unbekannt, er hat sie schon zu Saisonbeginn gespielt. Auch Warmed Omari, der heute wieder mehr im Training machen konnte und bei dem es für Freitag gut aussieht, wäre eine Option", so Polzin.

Luka Vuskovic (18, r.) wird dem HSV am Freitag in Mainz gelb gesperrt fehlen. © Christian Charisius/dpa

14. Februar, 15.12 Uhr: HSV begnadigt Jean-Luc Dompé nach seiner Suff-Fahrt

Drei Wochen nach der Suff-Fahrt darf Jean-Luc Dompé (30) in der Partie gegen den 1. FC Union Berlin zumindest wieder auf der Bank Platz nehmen. Die Rothosen hatten den Franzosen vorläufig suspendiert, nachdem bei einer Verkehrskontrolle Ende Januar ein Promille-Wert von 1,4 festgestellt wurde. Nachdem er aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde, nahm er sich einen E-Scooter und beging damit gleich noch eine Straftat. Neben der Suspendierung verhängte der HSV auch noch eine Geldstrafe im sechsstelligen Bereich gegen den Flügelflitzer.

Jean-Luc Dompé (30) zeigte nach seinem Fehlverhalten Reue und darf gegen die Eisernen wieder auf der Bank Platznehmen. © Tom Weller/dpa

12. Februar, 8.15 Uhr: Albert Grönbaek verletzt sich im Training

Der HSV-Neuzugang hat sich im Training eine Faszienverletzung zugezogen. Albert Gönbaek muss deshalb vorerst kürzertreten. Das ergaben am Mittwoch (11. Februar) Untersuchungen mittels MRT-Verfahren im Athleticum am Volkspark. Der 24-jährige Offensivspieler wird voraussichtlich wenige Wochen aussetzen müssen. Erst Ende Januar wechselte der 24-Jährige per Leihe von Stade Rennes zum Hamburger SV.

Wegen einer Fazsienverletzung wird Neuzugang Albert Grönbaek den Rothosen vorerst fehlen. © Marcus Brandt/dpa

10. Februar, 10 Uhr: Sambi Lokonga fehlt wenige Wochen

Sambi Lokonga hat sich einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen und wird dem HSV wenige Wochen fehlen. Das teilte der Verein mit. Die Untersuchungen mittels MRT-Verfahren im Athleticum am Volkspark haben das am Montagnachmittag bestätigt.

Sambi Lokonga (26) wird wenige Wochen ausfallen. © Harry Langer/dpa

9. Februar, 15.40 Uhr: Hat Luka Vuskovic auch im Alltag das Sagen?

Dass er beim HSV angekommen ist, hat Luka Vuskovic (18) bewiesen. Auch in der Hansestadt finde er immer mehr ein Zuhause. "Es gefällt mir gut. Ich spreche noch kein Deutsch, aber ich lerne es gerade. Die Stadt ist wunderschön, nach Split ist sie meine absolute Lieblingsstadt", sagte der junge Verteidiger dem kroatischen "tportal" über Hamburg. Er wohne zentral und in der Nähe des Stadions. Seine Freunde, Familie und seine Freundin würden oft zu Besuch kommen. Was ihm aber nicht gefalle: Die Pflichten, die es in einer Wohnung zu tun gibt. "Wenn ich alleine hier bin, muss ich den Haushalt machen, da hat man keine Wahl", so der Profi-Fußballer. Zu seinem Glück helfe ihm die Familie sowie seine Partnerin aber dabei, wenn diese zu Besuch seien. Offenbar hat der erst 18-Jährige nicht nur im Stadion alles unter Kontrolle.

In der Abwehr hat der junge Verteidiger die Hosen an. © Christian Charisius/dpa

9. Februar, 13.23 Uhr: Bitter: HSV muss auf Sambi Lokonga verzichten

Im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag (0:2) musste Albert Sambi Lokonga in der Pause vom Platz. Der 26-Jährige zog sich eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zu. Am Montag entscheidet sich, wie lange der HSV-Profi wirklich ausfällt. In der Kernspintomografie soll die Härte der Verletzung festgestellt werden.

Sambi Lokonga (26, l.) verletzte sich in der Partie gegen Heidenheim. © Harry Langer/dpa

7. Februar, 14 Uhr: Nicolas Capaldo fehlt wegen Gelbsperre

Im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim muss der Hamburger SV neben den Alexander Rössing-Lelesiit (19) und Fabio Baldé (20), dieses Mal auch auf Nicolas Capaldo (27) verzichten. Der Argentinier sah in der Partie gegen den FC Bayern München seine fünfte Gelbe Karte. Somit fehlt den Rothosen ein Mittelfeld-Dauerbrenner. Capaldo absolvierte 17 von 19 möglichen Spielen und stand dabei nur einmal nicht in der Startelf. Neben ihm ist auch Jean-Luc Dompé (30) nicht am Start. Der Franzose ist aufgrund seiner Trunkenheitsfahrt weiterhin vom Spielbetrieb ausgeschlossen.

Nicolas Capaldo (27, l.) sah im Spiel gegen Bayern München seine fünfte Gelbe Karte. © WITTERS

7. Februar, 13 Uhr: Daniel Siebert leitet Partie gegen Heidenheim

Schiedsrichter Daniel Siebert (41) aus Berlin leitet die Partie 1. FC Heidenheim gegen den Hamburger SV. Noch kein Mal in dieser Saison hatte der 41-Jährige bislang die Pfeife gegen Heidenheim oder den HSV in der Hand. Bei der Ansetzung an diesem 21. Spieltag trifft er nun direkt auf beide Mannschaften. Die letzte Liga-Partie der Rothosen, die der Berliner pfiff, war die Begegnung am 11. November auswärts gegen Braunschweig. In diesem Duell mussten die Hamburger eine 1:3-Niederlage verkraften. Der erfahrene Unparteiische pfiff insgesamt bereits 19-mal ein Spiel des HSV. Die Statistik spricht alles in allem für die Hansestädter. Zwölf Siege, zwei Remis und nur fünf Niederlagen gab es unter der Leitung von Siebert.

In dieser Saison ist es für Daniel Siebert (41) die erste Partie des Hamburger SV. © Jan Woitas/dpa

7. Februar, 9.23 Uhr: FC Bayern hätte Vuskoic zum Schnäppchenpreis haben können

Luka Vuskovic (18) ist in aller Munde! Nun wurde bekannt, dass er vor rund zwei Jahren durchaus beim FC Bayern München hätte landen können. Im Bayern-Podcast "Bayern-Insider" verrieten Christian Falk und Heiko Niedderer, dass der damals 16-Jährige dem Rekordmeister angeboten worden war. "Er wäre für 3 Mio. Euro plus 2 Mio. Euro an Boni zu haben gewesen. Aber damals war schon Real an ihm dran." Die Madrilenen hätten demnach wohl sogar zwölf Millionen Euro geboten. Am Ende gewann die Tottenham Hotspur das Rennen - für 15 Millionen. Der Grund für die Bayern-Absage: Vuskovic war den Bossen "zu arrogant am Ball, gefällt uns nicht so". Nun ist er um Einiges teurer. Zudem erfreulich: Vuskovic ist zum dritten Mal in dieser Saison zum "Rookie of the Month" gekürt worden. Nach September und Oktober setzte er sich auch im Januar durch.

Luka Vuskovic (18) wurde vor zwei Jahren dem FC Bayern München angeboten, doch der lehnte ab. © Marcus Brandt/dpa

6. Februar, 17 Uhr: Blutprobe ausgewertet - So viel Promille hat Jean-Luc Dompé im Blut

Vor knapp zwei Wochen war HSV-Profi Jean-Luc Dompé (30) mit Alkohol am Steuer von der Polizei erwischt worden. Der Verein hatte umgehend reagiert und den Franzosen zu einer Rekordstrafe verdonnert sowie vorübergehend vom Mannschaftstraining suspendiert. Laut übereinstimmenden Medienberichten liegt mittlerweile auch das offizielle Ergebnis seiner Blutprobe von jener Nacht vor. Demnach soll er mit 1,34 Promille unterwegs gewesen sein, was immer noch für eine "absolute Fahruntüchtigkeit" spricht.

Jean-Luc Dompé (30) war vor knapp zwei Wochen mit Alkohol am Steuer erwischt worden. Nun soll das Ergebnis seiner Blutprobe vorliegen. © WITTERS

6. Februar, 14.07 Uhr: Miro Muheim bestreitet sein 150. Spiel für den HSV

In Heidenheim wird Linksverteidiger Miro Muheim (27) sein 150. Pflichtspiel mit der Raute auf der Brust bestreiten. "Das bedeutet mir unglaublich viel! Ich kann mich mit der Stadt, dem Verein und den Fans unglaublich identifizieren. Der HSV ist ein massiver Club und in den vergangenen Jahren auch zu einem Zuhause für mich geworden", sagte der Schweizer in einem Interview mit dem Verein.

Neben ihm haben nur Bakery Jatta (27) mit 225 und Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) mit 176 mehr Spiele für den Hamburger Traditionsverein absolviert. Ein Bundesliga-Tor blieb dem Abwehrspieler allerdings bislang noch verwehrt. "In meinem 150. HSV-Spiel mein erstes Bundesliga-Tor zu schießen, wäre natürlich überragend und ein Traum."

Miro Muheim (27, M.) bestreitet gegen Heidenheim sein 150. Spiel für die Rothosen. © Marcus Brandt/dpa

4. Februar, 15.13 Uhr: HSV holt U17-Nationalspieler von Holstein Kiel

Der HSV hat sich mit Jugend-Nationalspieler Jannes von Diczelski (17) von Holstein Kiel verstärkt. Wie der Verein bekannt gab, wird der 17-Jährige ab sofort für den Nachwuchs der Rothosen auflaufen. Zahlreiche Bundesligisten waren an dem Angreifer, der in 14 Spielen der U17-Nachwuchsliga neun Tore erzielte, interessiert. Der HSV aber machte das Rennen. von Diczelski soll vornehmlich in seiner Altersklasse zum Einsatz kommen und sich dort zunächst entwickeln.

Die Deutsche Fußball-Liga DFL hat dem HSV drei weitere Samstagsspiele gegeben. An diesen Tagen sind die Rothosen an den Spieltagen 25 bis 27 gefordert: auswärts beim VfL Wolfsburg am 7. März um 15.30 Uhr zuhause gegen den 1. FC Köln am 14. März um 18.30 Uhr auswärts bei Borussia Dortmund am 21. März um 18.30 Uhr

Der HSV reist am 27. Spieltag zum Topspiel am Samstagabend zum BVB. © WITTERS

2. Februar, 17.52 Uhr: Sportdirektor Costa spricht über Strafe für Dompé

Am Dienstag teilte der HSV mit, Flügelflitzer Jean-Luc Dompé (30) nach dessen Alkoholfahrt zu einer Rekordgeldstrafe verdonnert zu haben. Zudem darf der Franzose weiterhin nicht am Spielbetrieb teilnehmen. "Uns war wichtig, dass wir in diesem Thema klar sind und Haltung zeigen. Dieses Fehlverhalten ist nicht zu tolerieren. Was ihm am meisten wehtut, ist die Tatsache, dass man ihm das Fußballspielen wegnimmt. Deshalb ist er weiter vom Spielbetrieb suspendiert", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41) in einer Medienrunde. Der Spieler wisse, "dass er verantwortungslos gehandelt und sich selbst, aber auch dem HSV großen Schaden zugefügt hat", ergänzte der Ex-Profi. Die Zukunft werde nun zeigen, ob und wie schnell Dompé in den Spielbetrieb zurückkehren dürfe.

HSV-Sportdirektor Claus Costa (41, l.) und Jean-Luc Dompé (30) haben ein gutes Verhältnis. Für die Sufffahrt hat aber auch der Ex-Profi kein Verständnis. © WITTERS

2. Februar, 11.18 Uhr: Tommi Schmitt und Turid Knaak über Luka Vuskovic

Eine Lobeshymne auf Luka Vuskovic (18) hielten Turid Knaak (35) und Tommi Schmitt (37) in der neuesten Podcastfolge "Copa TS". "Wie gut ist denn dieser Vuskovic", stieg der Host in das Gespräch mit der ehemaligen Nationalspielerin ein. "Ja. Und der gibt auch seinen Kollegen Anweisungen. Du hast nicht das Gefühl, er ist der junge Spieler", analysierte die Statistik-Expertin, die ihn beim Spiel gegen die Bayern im Volkspark aus der Nähe beobachten konnte. Die Hamburger Fans sollten sich aus Sicht der beiden aber nicht zu viel Hoffnung machen. Der Leihspieler sei einfach zu gut, für die Situation der Rothosen waren sich beide einig. "Niemals verlieben in einen Leihspieler", so Schmitts lieb gemeinter Appell. "Der wird nicht lange dableiben", scheint sich auch die 35-Jährige sicher.

Luka Vuskovic (18) köpfte die Rothosen in der Partie gegen den FC Bayern zum 2:2 Remis. © WITTERS

2. Februar, 18.01 Uhr: HSV muss mehr als eine halbe Million Euro zahlen

Das tut weh: Der HSV muss aufgrund von Pyro-Vergehen seiner Fans mehr als eine halbe Million Euro zahlen. Das entschied das Sportgericht des DFB. Die Summe in Höhe von insgesamt 503.400 Euro setzt sich demnach aus mehreren einzelnen Strafen für acht Fälle zusammen. 167.500 Euro kann der Verein für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Allein für die Vorkommnisse beim Nordderby gegen Werder Bremen am 7. Dezember müssen die Hanseaten 300.000 Euro blechen. Laut DFB wurden während und nach der Partie mindestens 78 Bengalische Feuer, 51 Blinker und fünf Rauchtöpfe gezündet sowie vier Batterien mit mindestens 80 Rauchraketen abgefeuert.

In der Kurve der HSV-Fans wird regelmäßig Pyrotechnik gezündet. Der Verein wurde nun erneut zu einer saftigen Geldstrafe verurteilt. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

31. Januar, 22.55 Uhr: Jean-Luc Dompé darf auf Rückkehr hoffen

Das klingt nicht nach einer endgültigen Trennung: Der aktuell suspendierte Jean-Luc Dompé (30) darf nach seiner Alkoholfahrt wohl auf eine Rückkehr in den Kreis der HSV-Mannschaft hoffen. Vorstand Eric Huwer (42) sagte nach dem Remis gegen Bayern: "Wir wissen, was wir an Jean-Luc haben." Und: "Die Tür bleibt auf. Und wir schauen uns jetzt an, wie der Spieler sich verhält." Gleichzeitig betonte der Klub-Boss: "Aus Fehlern muss man lernen, und deswegen haben wir es genau so formuliert in aller Klarheit. Der Trainer hat es gesagt: Keiner ist größer als der Verein."

HSV-Profi Jean-Luc Dompé (30) darf nach seiner Suspendierung auf eine Rückkehr in den Kreis der Mannschaft hoffen. © WITTERS

31. Januar, 21.55 Uhr: Nicolai Remberg spricht über Unterhaltung mit Kimmich

Eine strittige Szene: In der 34. Minute des Heimspiels gegen Bayern ging der HSV mit 1:0 in Führung, Fábio Vieira (25) verwandelte einen Foulelfmeter eiskalt. Zuvor hatte Joshua Kimmich (30) Hamburgs Nicolai Remberg (25) zu Fall gebracht - es war ein minimaler Kontakt, der selbst in Zeitlupe auf den TV-Bildern kaum zu ernennen war. In der Mixed Zone erklärte Remberg nach Abpfiff: "Es war kein böses Foul, aber das muss ich trotzdem annehmen, finde ich." Interessant: Der HSV-Profi verriet, dass Kimmich ihm gegenüber gesagt habe, dass er es auf der anderen Seite genauso gemacht hätte und dass es letztlich auch ein Foul gewesen sei.

HSV-Profi Nicolai Remberg (25, l.) geht mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden, nachdem er minimal von Joshua Kimmich (30) getroffen wurde - Elfmeter! © IMAGO/Steinsiek.ch

31. Januar, 15.47 Uhr: Option bei Omari wohl gezogen, Kabar vor Medizincheck

Bindet der HSV einen Abwehrspieler langfristig. Laut der französischen Zeitung "Le Télégramme" sollen die Rothosen die Kaufoption für Warmed Omari (25) in Höhe von 2,2 Millionen Euro gezogen haben. Der Verteidiger war zu Saisonbeginn fester Bestandteil der Stammelf gewesen, hatte sich dann jedoch schwer verletzt. Am Samstag wird er gegen die Bayern erstmals wieder im Kader stehen. Darüber hinaus soll ein anderer Abwehrspieler kurz vor dem Wechsel zum HSV stehen: Youngster Almugera Kabar (19) soll entweder am Samstag oder Sonntag seinen Medizincheck absolvieren und dann auf Leihbasis bis Saisonende vom BVB kommen.

Der HSV soll die Kaufoption für Warmed Omari (25, r.) gezogen haben. Der Abwehrspieler war bisher von Stade Rennes nur ausgeliehen. © WITTERS

31. Januar, 15.08 Uhr: Harm Osmers hat im Nord-Süd-Klassiker das Sagen

Er hat am Abend das letzte Wort: Schiedsrichter Harm Osmers (41) pfeift den Nord-Süd-Klassiker zwischen dem HSV und dem FC Bayern. Die Hanseaten bestritten bisher elf Pflichtspiele mit dem 41-Jährigen an der Pfeife. Die Bilanz ist ausgeglichen: fünf Siege, ein Remis, fünf Niederlagen. Der FCB wiederum absolvierten bis dato 20 Partien unter Osmers Leitung und holten dabei 13 Erfolge, zwei Unentschieden und fünf Pleiten.

Schiedsrichter Harm Osmers (41) pfeift den Nord-Süd-Klassiker zwischen dem HSV und dem FC Bayern. (Archivfoto) © WITTERS

31. Januar, 14.34 Uhr: Miro Muheim laut Remberg größter Trashtalker

Interessant, interessant: HSV-Profi Nicolai Remberg (25) - selbst kein Kind von Traurigkeit - hat im Interview mit dem "Kicker" unter anderem verraten, wer im Team seiner Meinung nach der größte Trashtalker sei. "Miro Muheim", schoss es aus dem 25-Jährigen heraus, ehe er seine Wahl mit einer kleinen Anekdote untermauerte. Als er vor zwei Jahren mit Holstein Kiel im Volkspark zu Gast gewesen sei, sei Muheim sein Gegenspieler gewesen. "Wir haben uns durchgehend im Spiel beleidigt", schmunzelte "Rambo". Auch heutzutage habe sich daran nicht viel geändert, ergänzte Remberg - nur dass sich Muheim inzwischen nicht mehr mit ihm in die Haare kriege.

Miro Muheim (27) soll laut Mitspieler Nicolai Remberg (25) der größte Trashtalker im Team der Rothosen sein. © WITTERS

30. Januar, 14.06 Uhr: FC Middlesbrough zeigt Interesse an Königsdörffer

Das Personalkarussell beim HSV dreht sich immer weiter, zahlreiche Spieler stehen vor dem Absprung. Die britische Tageszeitung "Northern Echo" bringt nun einen Profi ins Spiel, mit dem bislang nicht zu rechnen war: Ransford Königsdörffer (24). Laut dem Bericht soll der englische Zweitligist FC Middlesbrough Interesse am Offensivspieler des HSV haben, stößt aber auf Gegenwehr. Denn der Bundesligist blockt noch ab. Middlesbrough will wohl aber nicht aufgeben und verfolgt die Zeit bis Montag intensiv. Bislang kam der Angreifer in jedem Spiel zum Einsatz, sein Vertrag läuft nach der Saison aber aus. Bereits im vergangenen Sommer stand er vor einem Wechsel zum OSC Lille, der in letzter Sekunde aber abgesagt worden war.

Ransford Königsdörffer (24) wird intensiv vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough beobachtet. © WITTERS

29. Januar, 20.40 Uhr: Silvan Hefti verlässt den HSV und geht in die MLS

Dieser Abgang hatte sich abgezeichnet: Silvan Hefti (28) verlässt den HSV und wechselt zu D.C. United in die US-amerikanische MLS. Das gaben die Hanseaten am Donnerstagabend bekannt. Der Schweizer war im Sommer 2024 in den Volkspark gewechselt und hatte in der vergangenen Saison 20 Pflichtspiele für die Rothosen bestritten. In dieser Saison spielte er keine Rolle mehr, sodass kein Einsatz in der Bundesliga mehr dazu kam. "Auch wenn es vergleichsweise eine recht kurze Zeit für mich beim HSV war, werde ich die anderthalb Jahre in positiver Erinnerung behalten. Vor allem den Aufstieg in der vergangenen Saison werde ich nicht vergessen. Das waren ganz besondere Momente, für die ich sehr dankbar bin", erklärte Hefti.

Silvan Hefti (28) verlässt den HSV und wechselt zu D.C. United in die US-amerikanische MLS. © WITTERS

29. Januar, 18.55 Uhr: Mikelbrencis vor Wechsel nach Griechenland?

Flüchtet er aus Hamburg? William Mikelbrencis (21) spielt in dieser Saison nur eine untergeordnete Rolle beim HSV. Der Franzose stand in dieser Saison erst sechsmal in der Startelf, in diesem Kalenderjahr kam er noch gar nicht zum Einsatz. Wie der "L'Equipe"-Journalist Loïc Tanzi berichtet, soll PAOK Saloniki nun Interesse an dem Abwehrspieler angemeldet haben und eine Verpflichtung vorantreiben. Die Rothosen seien demnach ebenfalls nicht abgeneigt. Mikelbrencis' Vertrag läuft noch bis Sommer, für die Hanseaten wäre es also jetzt die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse zu kassieren.

William Mikelbrencis (21) soll das Interesse von PAOK Saloniki geweckt haben. Beim HSV spielt er nur noch eine untergeordnete Rolle. © Fabian Strauch/dpa

29. Januar, 15.33 Uhr: Polzin bestätigt geplante Verpflichtung von Gronbaek

HSV-Coach Merlin Polzin (35) hat sich auf der Pressekonferenz am Donnerstag vielsagend zu einer möglichen Verpflichtung von Albert Grönbaek (24) von Stade Rennes (aktuell ausgeliehen an den CFC Genua) geäußert. "Ich freue mich, ihn intensiver kennenzulernen. Ich bin optimistisch, dass wir eine gute Einigung hinbekommen und wir die Offensive noch einmal sehr variabel besetzen können", betonte der 35-Jährige. Der dänische Offensivakteur war zuvor bereits in Hamburg gesichtet worden, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. "Bevor nicht alles fix ist, müssen wir uns da, glaube ich, noch zurückhalten", verdeutlichte Polzin - wohlwissend, dass der Transfer zeitnah verkündet werden dürfte.

Albert Grönbaek (24) steht unmittelbar vor einem Wechsel zum HSV. © IMAGO / ABACAPRESS

28. Januar, 21.21 Uhr: Jean-Luc Dompé betrunken am Steuer erwischt?

Nach dem Eklat um Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) produziert der HSV weiter Schlagzeilen. Dieses Mal im Fokus: Flügelflitzer Jean-Luc Dompé (30). Wie BILD berichtet, soll der Franzose am vergangenen Sonntag in der Hamburger Innenstadt betrunken am Steuer seines Autos erwischt worden sein. Ein Alkoholtest habe demnach einen Wert von 1,4 Promille ergeben. Dompé sei daraufhin von den Polizisten in einem Streifenwagen zu einer Wache gebracht worden, wo ihm Blut entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt worden sei. Der HSV soll über den Vorfall informiert worden sein. Eine TAG24-Anfrage blieb vom Verein bislang unbeantwortet.

HSV-Star Jean-Luc Dompé (30) soll am vergangenen Sonntag betrunken am Steuer seines Wagens erwischt worden sein. © WITTERS

28. Januar, 15.44 Uhr: Wolff-Christoph Fuss fiebert HSV gegen FCB entgegen

Wenn am Samstagabend der HSV und der FC Bayern aufeinandertreffen, wird auch Topspiel-Kommentator Wolff-Christoph Fuss live im Volkspark mit dabei sein. Im Interview mit HSV.de hat der 49-Jährige verdeutlicht, wie sehr er sich auf die Partie freut. "Das gesamte Team (...) hat total Bock darauf, mal wieder ein Topspiel aus Hamburg zu senden und zeigen zu können, was den Volkspark ausmacht. Deshalb wird es – ergebnisunabhängig – einfach großartig", erklärte der gebürtige Hesse.

Er rechne mit "ekstatischen Fans und einer großartigen Atmosphäre", unterstrich Fuss. Er ergänzte: "Ich glaube auch, dass sich die Bayern-Fans darauf freuen, mal wieder nach Hamburg in den Volkspark zu kommen. Das sind Top-Voraussetzungen für einen sehr emotionalen Fußballabend."

"Sky"-Kommentator Wolff-Christoph Fuss (49) freut sich tierisch auf das Topspiel zwischen dem HSV und dem FC Bayern. (Archivfoto) © Picture Point/Roger Petzsche

27. Januar, 18.50 Uhr: Downs und Balde fehlen, Glatzel nur kurz auf dem Platz

Für ein Trio wird es mit Blick auf die Partie am Samstag gegen Bayern München eng. Wie schon am Montag verpassten Damion Downs (21, Wadenverhärtung) und Fabio Balde (20/Sehnenreizung im Oberschenkel) die Trainingseinheit am Dienstag. Robert Glatzel (32) hingegen machte nach seiner Erkältung bei der Erwärmung mit, verließ dann aber den Platz.

Robert Glatzel (32) machte nur kleine Teile des Trainings mit. © WITTERS

27. Januar, 16.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv zeigt Interesse an Emir Sahiti

Beim HSV hat Emir Sahiti (27) keine Zukunft mehr, er soll den Verein noch im Winter verlassen. Die Interessenten stehen allerdings nicht gerade Schlange. Wie RTL/NTV und sport.de berichten, hat nun aber der israelische Meister Maccabi Tel Aviv die Angel nach dem Offensivspieler ausgeworfen. Einziges Problem: Trainer Zarko Lazetic (43) wurde gefeuert, wodurch die Verpflichtung wieder uninteressant werden könnte. Tel Aviv liegt in der Liga zehn Punkte hinter Spitzenreiter Beitar Jerusalem, in der Europa League holte der Verein nur einen Zähler und ist Letzter.

Emir Sahiti (27, r) hat beim HSV keine Zukunft mehr und soll den Verein verlassen. © WITTERS

27. Januar, 14.33 Uhr: HSV offenbar vor Transfer von Albert Grønbaek

Am Montag berichtete der italienische Transfer-Experte Nicolò Schira von einem möglichen Transfer des Dänen Albert Grønbaek. Der 24-Jährige agiert meist im offensiven Mittelfeld, kann aber ebenso auf Linksaußen spielen. Aktuell läuft Grønbaek für den CFC Genua auf. Er stand zudem bereits acht Mal für die dänische Nationalmannschaft auf dem Platz.

Der HSV soll Interesse an dem dänischen Nationalspieler Albert Grønbaek (24, M.) haben. © Jose Breton/AP/dpa

26. Januar, 18.38 Uhr: Polzin ist heiß auf den Nord-Süd-Klassiker

Nach der Nullnummer im Stadtderby am vergangenen Freitag sind die Rothosen am Montag in die Vorbereitung auf den Nord-Süd-Klassiker gestartet. "Die Vorfreunde, sich gegen die Bayern messen zu können, ist unfassbar hoch", wird Trainer Merlin Polzin (35) auf der Website des Vereins zitiert. Der Respekt vor dem Duell gegen den FC Bayern München ist aber offenbar ebenso groß. "In acht von zehn Fällen dürfte es gegen sie wahrscheinlich so laufen wie im Hinspiel. Wir wollen uns darauf vorbereiten, dass neunte oder zehnte Spiel zu sein. Wir wollen alles aus uns rausholen und ob das am Ende reicht, werden wir am Sonnabend sehen", so der 35-Jährige. Am 3. Spieltag unterlagen die Hamburger mit 0:5 in München. Bei der Einheit am Montag fehlten Robert Glatzel (krank), Damian Downs (Wade) und Fabio Balde (Oberschenkel) angeschlagen. Silvan Hefti wurde unterdessen für Gespräche bezüglich seiner Zukunft vom Training freigestellt.

Trotz der 0:5-Klatsche am 3. Spieltag freut sich Merlin Polzin (35) auf das Wiedersehen mit den Münchenern. © WITTERS

26. Januar, 11.56 Uhr: Immanuel Pherai vor Wechsel zum 1. FC Nürnberg?

Immanuel Pherai (24) sieht beim HSV keine Zukunft mehr und will den Verein verlassen. Schließlich steht für ihn auch die Teilnahme an den WM-Play-offs mit Suriname im März auf dem Spiel. Nach der schweren Verletzung von Alexander Rössing-Lelesiit (19) haben die Verantwortlichen zunächst ein Wechselverbot verhängt, dennoch befasst sich Pherai mit einem anderen Verein.

Laut Bild soll Zweitligist Nürnberg um Weltmeister Miro Klose (47) Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Wahrscheinlich ist wohl eine Leihe mit Kaufoption. Pherai kam in dieser Saison nur zu fünf Kurzeinsätzen und stand oftmals gar nicht im Kader. Dennoch will der HSV erst einen Ersatz für Rössing-Lelesiit, um Pherai abgeben zu können.



Immanuel Pherai (24, l) will den HSV verlassen. Mit dem 1. FC Nürnberg sollen bereits Verhandlungen laufen. © WITTERS

25. Januar, 16.34 Uhr: Rössing-Lelesiit erleidet Syndesmosebandriss im Derby

Ist das bitter: Wie der HSV am Sonntag mitteilte, hat sich Alexander Rössing-Lelesiit (19) im Stadtderby gegen St. Pauli einen Syndesmosebandriss zugezogen. Dem jungen Norweger droht deshalb das Saison-Aus. Am Montag sollen weitere Untersuchungen zeigen, ob eine Operation erforderlich ist. So oder so wird der Offensivakteur den Rothosen mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen. Der 19-Jährige war bereits in der siebten Minute des Duells rüde von Adam Dzwigala (30) gefoult worden. Nach kurzer Behandlung hatte er noch kurz weitergespielt, war dann jedoch ausgewechselt worden.

HSV-Youngster Alexander Rössing-Lelesiit (19, M.) musste beim Verlassen des Platzes im Millerntor-Stadion von zwei Betreuern gestützt werden. © Christian Charisius/dpa

25. Januar, 14.33 Uhr: Silvan Hefti offenbar vor Wechsel in die MLS

Er spielt keine Rolle mehr: Silvan Hefti (28) erlebt eine Saison zum Vergessen. Der Schweizer stand noch keine einzige Minute für den HSV auf dem Platz, kam lediglich in der Regionalliga-Mannschaft einmal zum Einsatz. Offenbar wollen beide Seiten nun die Reißleine ziehen und die Zusammenarbeit beenden. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der 28-Jährige unmittelbar vor einem Wechsel zu D.C. United in die Major League Soccer (MLS) stehen. Der Deal soll demnach Anfang der Woche über die Bühne gehen. Der HSV erhalte eine kleine Ablöse, die er wiederum in eine Abfindung für Hefti investieren werden.

Silvan Hefti (28, r.) steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel in die MLS. Im Volkspark spielt er keine Rolle mehr. (Archivfoto) © WITTERS

24. Januar, 17.12 Uhr: Immanuel Pherai will den HSV offenbar verlassen

Wettbewerbsübergreifend stand Immanuel Pherai (24) in dieser Saison gerade einmal 54 Minuten für den HSV auf dem Platz. Laut der "Hamburger Morgenpost" soll er sich deshalb nun für einen Abschied aus dem Volkspark entschieden haben. Dem Bericht zufolge habe die Nicht-Nominierung für den Rothosen-Kader beim Stadtderby gegen St. Pauli das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Der 25-Jährige wolle demnach noch im Winter wechseln. Sowohl für eine feste Verpflichtung als auch für eine Leihe gebe es einige Interessenten. Das Transferfenster ist allerdings nur noch bis Anfang Februar offen, ein Deal muss deshalb schnell über die Bühne gehen.

Immanuel Pherai (24, r.) will den HSV offenbar noch im Winter verlassen. © WITTERS

24. Januar, 15.46 Uhr: Nicolai Remberg wundert sich über gelbe Karte

Für HSV-Abräumer Nicolai Remberg (24) gibt es nichts Geileres als ein Derby. "Die Fans haben uns angeschrien und bepöbelt. Das ging schon los, als wir aus dem Bus gekommen sind", erklärte er nach der Partei. "Das war richtig geil." Die Provokation versuchte er in Motivation umzumünzen. "Ich glaube, das ist bei vielen Spielern in unserer Mannschaft auch so. Die Stimmung hier ist schon enorm." Für Stimmung hatte Remberg auch nach 24 Minuten gesorgt, als er gegen St. Paulis Eric Smith (29) zur Grätsche angesetzt hatte. Schiedsrichter Tobias Welz (48) zeigte ihm dafür die gelbe Karte, ganz zu seinem Unverständnis. "Das habe ich gar nicht verstanden. Ein besseres Tackling kannst du nicht raushauen", erklärte Remberg. "Ich habe niemals damit gerechnet, dass er das überhaupt pfeift." Wie er sogar erklärte, habe der VAR das Tackling auf eine Rote Karte überprüft, aber das wäre definitiv zu viel des Guten gewesen.

Nicolai Remberg (24, M) sah in der 24. Minute nach einem Zweikampf mit Eric Smith (29, r) die gelbe Karte. Nachvollziehen konnte er die Entscheidung nicht. © WITTERS

21. Januar, 15.37 Uhr: HSV-Coach spricht offensiv über Sander Tangvik

Noch ist nichts in trockenen Tüchern, die Anzeichen verdichten sich jedoch, dass der HSV unmittelbar vor einer Verpflichtung von Keeper Sander Tangvik (23) steht. Coach Merlin Polzin (35) erklärte darauf angesprochen auf der Pressekonferenz am Mittwoch recht offensiv: ""Es ist ja klar, dass wir uns auf der Position weiter verbessern beziehungsweise nach dem Abgang von Daniel Peretz (25) breiter aufstellen wollen. Wir tun gut daran, dass aus dem angesprochenen Namen ein HSV-Spieler wird." Ob es allerdings tatsächlich dazu komme, müsse man "zwei Büros weiter nachfragen", verdeutlichte er und dürfte damit auf Sportdirektor Claus Costa (41) angespielt haben.

Die Rothosen sollen an Torwart Sander Tangvik (23) von Rosenborg Trondheim interessiert sein. Der Norweger könnte der Keeper der Zukunft im Volkspark werden. © IMAGO/Passion2Press

21. Januar, 6.36 Uhr: RSC Anderlecht zeigt Interesse an Robert Glatzel

Trainer Merlin Polzin (35) machte deutlich, wie wichtig Robert Glatzel (32) für den HSV sein, vor allem für Freitag. "Bobby kann Derbys" hatte er gesagt und damit auf die Statistik und seine Tore gegen den FC St. Pauli angespielt. Die Frage ist, wie lange Glatzel noch für den HSV stürmen wird. Wie das Abendblatt berichtet, soll der belgische Spitzenklub RSC Anderlecht sein Interesse hinterlegt haben. Der Angreifer hatte eigentlich bleiben wollen, aber das könnte sich jetzt ändern. Bislang kam der 32-Jährige, auch durch Verletzungen bedingt, nur auf zehn Einsätze (einmal Startelf) und insgesamt dürftige 126 Minuten. Durch die Verpflichtung von Damian Downs (21) sind die Chancen nicht gerade gestiegen. Es könnte also noch einmal Bewegung in die Personalie kommen.

Robert Glatzel (32) spielt beim HSV kaum noch eine Rolle auf dem Rasen. © WITTERS

20. Januar, 14.14 Uhr: Ramos wohl kurz vor Wechsel nach China

Guilherme Ramos (28) stehe unmittelbar vor seinem Abschied von den Rothosen. Wie die BILD berichtet, sei ein Wechsel des Innenverteidigers zum chinesischen Klub Beijing Guoan so gut wie besiegelt. Das Einzige, was offenbar noch fehlt: der Medizincheck. Doch der wurde offenbar nicht wie üblich bei dem neuen Verein des Spielers getätigt. Wegen der langen Anreise habe Beijing Guoan das Hamburger Medizin-Team beauftragt, das wichtige Check-Up durchzuführen. Laut Bild-Informationen erhält der HSV noch rund 100.000 Euro Ablöse für den Portugiesen der in 36 Pflichtspielen für die Rothosen auflief.

HSV-Innenverteidiger Guilherme Ramos (28) stehe wohl kurz vor einem Wechsel nach China. © Christian Charisius/dpa

20. Januar, 10.14 Uhr: HSV bietet Gratis-Tickets für Heimspiele der Frauen an

Starkes Zeichen des HSV: Die Hanseaten beteiligen sich an der Aktion "Ich kann es mir nicht leisten" des Miniatur Wunderlands und stellen für die Februar-Heimspiele der Frauen-Mannschaft ein Kontingent kostenloser Tickets zur Verfügung. Diejenigen, die sich einen Stadionbesuch finanziell nicht leisten können, bekommen so die Möglichkeit, die Spiele gegen den SC Freiburg (1. Februar, 14 Uhr) und RB Leipzig (8. Februar, 14 Uhr) sowie das Nordderby gegen Werder Bremen (21. Februar, 14 Uhr) trotzdem live miterleben zu können. Die kostenfreien Tickets können am jeweiligen Spieltag an der Ticketbox des Volksparkstadions abgeholt werden.