Reifer HSV stellt mit Düsseldorf-Sieg neuen Vereinsrekord auf

Hamburg - "Der HSV hat ein Top-Spiel gemacht, war uns in allen Belangen überlegen" - besser als Daniel Thioune (50), Coach von Fortuna Düsseldorf , hätte man die Leistung der Rothosen beim 4:1-Sieg im Zweitliga-Duell kaum beschreiben können.

Die Stimmung bei den HSV-Profis war nach dem starken Spiel und dem verdienten Heimsieg gegen Düsseldorf bestens. © Gregor Fischer/dpa

Von Beginn an zeigten die Hanseaten, dass sie die 0:2-Pleite beim SC Paderborn 07 aus der Vorwoche wettmachen wollten. "Das war ein sehr reifer und souveräner Auftritt. Wir haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten", bilanzierte entsprechend auch HSV-Trainer Merlin Polzin (34) nach Abpfiff.

Kein Wunder, dass die Hamburger schon nach sieben Minuten durch ein Traumtor von Miro Muheim (26) aus fast 30 Metern in Führung gingen. "Ich habe schon ein paar schöne Tore in meiner Karriere gemacht, aber das war auf jeden Fall auch schön", grinste der Schweizer.

Beflügelt von der Führung ließen sich die Gastgeber auch nicht vom zwischenzeitlichen Ausgleich aufhalten, gingen noch vor der Pause durch Davie Selke (30) erneut in Führung. "Wir haben mal wieder nach einem Standard zugeschlagen, was in dieser Saison einfach extrem wichtig für uns ist", freute sich Polzin.

In der zweiten Halbzeit folgte ein - bis auf ein paar Minuten - ähnlich dominanter Auftritt, der durch Tore von Adam Karabec (21) und Otto Stange (18) veredelt wurde. "Wenn wir Freude am Fußball haben, kommt so ein Spiel dabei heraus", betonte Muheim stolz.