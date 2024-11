So will Interimscoach Polzin den HSV beim KSC wieder in die Spur bringen

Hamburg - Spiel zwei für Merlin Polzin als Interimscoach des HSV : Nach dem 2:2 gegen Hansa Rostock im Februar hat der 34-Jährige auch am kommenden Sonntag (13 Uhr) beim Karlsruher SC die Verantwortung.

Merlin Polzin (34) steht am kommenden Sonntag in Karlsruhe zum zweiten Mal als Interimstrainer des HSV an der Seitenlinie. © Christian Charisius/dpa

"Man kann sich vorstellen, dass das nicht einfach ist, wenn solche Entscheidungen vom Verein getroffen werden. Das fällt nie leicht, dann zur Tagesordnung überzugehen", erklärte der gebürtige Hamburger am heutigen Freitag mit Blick auf das Aus von Steffen Baumgart (52).

Dass er im Februar schon einmal als Chef an der Seitenlinie stand, helfe ihm jetzt auf jeden Fall, verdeutlichte der ehemalige Spieler des Bramfelder SV. Allzu viel Zeit zum Nachdenken gebe es ohnehin nicht. "Das Arbeiten stand in den letzten Tagen im Vordergrund", so Polzin.

Sein Fokus habe darauf gelegen, den Spielern wieder Mut und Überzeugung in die eigenen Stärken zu vermitteln. "Deswegen haben wir auch viele Wettkämpfe ins Training eingebaut. Es ging ums Gewinnenwollen und das Vertrauen in sich selbst", unterstrich der Interimscoach.

Zu einer möglichen Rückkehr in ein System mit Viererkette erklärte Polzin: "Die Jungs fühlen sich in der Fünferkette wohl, aber wir wollten jetzt auch Alternativen schaffen im Training. Es kann am Wochenende ein Mix aus beidem sein."