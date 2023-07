Trauer beim HSV: Ex-Boss Udo Bandow (†91) ist tot

Ex-HSV-Aufsichtsratschef Udo Bandow ist im Alter von 91 Jahren verstorben. (Archivfoto) © IMAGO/Eventpress

Wie die "Bild" zuerst berichtete, starb der gebürtige Hamburger im Kreise seiner Familie. Er lebte zuletzt mit seiner Frau Margret in einem Altersheim im Stadtteil Poppenbüttel und hinterlässt drei Kinder.

Von 1996 bis 2007 war Bandow Aufsichtsratsvorsitzender des Vereins und damit verantwortlich für die letzte sportlich richtig erfolgreiche Phase der Hanseaten.

So nahmen die Rothosen beinahe in jeder Saison während seiner Amtszeit am Europapokal teil, in den Jahren 2000 und 2006 sogar an der Gruppenphase der Champions League.

Auch nach seinem gesundheitlich bedingten Ausscheiden verfolgte er die Geschehnisse beim HSV aufmerksam - der Verein wiederum würdigte den gelernten Bankkaufmann mit einer Ehrennadel in Gold sowie einem Platz auf dem Walk of Fame vor dem Uwe-Seeler-Fuß.

Apropos Seeler: Mit der im vergangenen Jahr verstorbenen Vereinsikone verband Bandow eine enge Freundschaft, zudem war der frühere HSV-Spieler lange Jahre Vorstandsmitglied in Seelers Stiftung.