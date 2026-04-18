18.04.2026 14:54 Werder gegen den HSV im Liveticker: DAZN muss Übertragung nach Pyro-Beschuss unterbrechen

Am Samstag treffen der SV Werder Bremen und der HSV im 159. Nordderby aufeinander. TAG24 berichtet im Liveticker. Das Hinspiel war absolut spektakulär.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel-Kanbach

Bremen - Mehr Brisanz geht kaum: Am Samstag (15.30 Uhr) stehen sich der SV Werder Bremen und der HSV im 159. Nordderby gegenüber. Für beide Klubs steht extrem viel auf dem Spiel.

Sowohl für Werder Bremen als auch für den HSV geht es im 159. Nordderby um extrem viel. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa Während die Rothosen mit einem Auswärtssieg im Weserstadion einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt machen könnten, wollen die Grün-Weißen punktetechnisch mit dem Erzrivalen gleichziehen und ihrerseits ganz wichtige Zähler holen. Mit dem Liveticker von TAG24 verpasst Ihr vor, während und nach dem brisanten Duell nichts.

15.05 Uhr: So tippt die TAG24-Redaktion das Nordderby

Die TAG24-Redaktion glaubt nicht an eine Niederlage des HSV im Nordderby. Ob es drei Zähler oder nur einen Punkt gibt, darüber herrscht allerdings keine Einigkeit. So lauten die Tipps: Robert: 3:1 HSV Basti: 2:2 Alice: 1:1

14.53 Uhr: DAZN muss Übertragung nach Pyro-Beschuss unterbrechen

Bezahlsender DAZN musste seine Vorberichterstattung unterbrechen. Als Moderatorin Christina Rann mit Experte Tobias Schweinsteiger spricht, fliegen plötzlich Leuchtkugeln aus dem HSV-Block. "Warte, weg, weg", rief Rann. "Wir müssen einmal ganz kurz auf unsere Sicherheit achten. Daher kurze Pause. Wir entscheiden dann, wie es hier weitergeht", sagte sie weiter. Nach einer kurzen Pause kann es weitergehen.

Leuchtraketen aus dem HSV-Block haben für eine Unterbrechung der DAZN-Übertragung gesorgt. © WITTERS

14.47 Uhr: Werder-Boss Clemens Fritz spricht über die Bedeutung des Derbys

Werders Chef Clemens Fritz hat vor der Partie bei Sky über die enorm wichtige Rolle des Derbys gesprochen. "Man hat es die ganze Woche über gemerkt", sagte er am Mikrofon. "Es ist wichtig, dass man auf dem Platz die nötige Intensität und die nötige Aggressivität sieht." Von seinen Spielern forderte er hingegen eine gewisse Ruhe auf dem Platz. Durch das gestrige Remis des FC St. Pauli hat Werder weiterhin zwei Zähler Vorsprung. "Wir schauen auf uns. Es ist wichtig, dass wir unsere Punkte sammeln. Aber es hilft, wenn sie nicht gewinnen", so Fritz. Der Ex-Profi erwartet ein stimmungsvolles Nordderby. "Es ist wichtig, dass der Funke vom Platz auf die Tribüne überspringt."

Werder-Chef Clemens Fritz hat vor der Partie über die große Bedeutung des Derbys gesprochen. © Carmen Jaspersen/dpa

14.37 Uhr: Die Aufstellungen sind da

Eine gute Stunde vor Anpfiff liegen die Aufstellungen vor. So gehen beide Teams in das Nordderby. Werder: Backhaus - Sugawara, Pieper, Coulibaly, Deman - Lynen, Stage, Puertas, Njinmah, Schmid - Milosevic HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, Torunarigha, Omari - Mikelbrencis, Grönbaek, Remberg, Muheim, Fabio Vieira - Königsdörffer, Glatzel Mit Blick auf die beiden Auswechselbänke wird auch deutlich, dass Luka Vuskovic bei den Rothosen im Kader fehlt.

Die Aufstellungen sind da. © Marcus Brandt/dpa

14.10 Uhr: Polizei rund ums Weserstadion im Großeinsatz

Wie angekündigt, ist die Polizei rund ums Weserstadion im Großeinsatz. Bis dato gab es nach derzeitigen Erkenntnissen keine größeren Zwischenfälle. Die Bremer Beamten werden von etlichen Kräften aus anderen Bundesländern unterstützt, um bei dem Hochrisikospiel für die nötige Sicherheit zu sorgen.

Die Polizei ist rund ums Bremer Weserstadion im Großeinsatz. Die Partie wurde als Hochrisikospiel eingestuft. © WITTERS

14 Uhr: Rückblick auf das spektakuläre Hinspiel

Das spektakuläre Hinspiel im Dezember hatte alles, was ein Nordderby braucht: Viele Tore, Emotionen und dramatische Momente. Die Werderaner gingen durch Jens Stage kurz vor der Pause in Führung, doch die Rothosen schlugen nach dem Wiederanpfiff durch Albert Sambi Lokonga und ein Traumtor von Luka Vuskovic zurück. Justin Njinmah glich für die Bremer wieder aus, ehe Yussuf Poulsen mit seinem bisher einzigen HSV-Treffer den Volkspark erneut zum Beben brachte und den 3:2-Derbysieg perfekt machte.

HSV-Stürmer Yussuf Poulsen (M.) entschied das Hinspiel im Dezember mit seinem bisher einzigen Treffer für die Rothosen. © Marcus Brandt/dpa

13.45 Uhr: Wo wird das Derby zwischen Werder und dem HSV übertragen?

Das 159. Nordderby läuft nicht im Free-TV. Zu sehen ist es nur über die kostenpflichtigen Anbieter Sky und DAZN. Während bei Sky, Sky Go und über die dazugehörige Streaming-Plattform WOW das Einzelspiel übertragen wird, läuft die Partie bei DAZN lediglich in der Konferenz. Die Vorberichte starten jeweils um 14 Uhr.

13.30 Uhr: Ausgangslage so brisant wie seit zehn Jahren nicht

Beide Vereine wollen eine Niederlage im Nordderby mit aller Macht verhindern - die sportliche Ausgangslage ist vor dem Duell der Erzrivalen so brisant wie seit zehn Jahren nicht. Welche Parallelen es zwischen damals und heute gibt, lest Ihr im Artikel: "HSV gegen Werder: So brisant war das Nordderby seit Jahren nicht mehr".

13.15 Uhr: Aaron Hunt hofft auf Klassenverbleib beider Vereine

Er bestritt 286 Spiele für Werder Bremen und 153 für den HSV - Aaron Hunt (39) kennt die Bedeutung des Nordderbys nur allzu gut. "Es hat immer seinen eigenen Charakter", erklärte der Ex-Profi im Interview auf hsv.de. Jetzt komme durch den Abstiegskampf noch mehr Brisanz hinzu. Als Spieler habe er, egal wie die Konstellation war, schon zu Wochenbeginn gespürt, dass das Derby eine besondere Bedeutung hatte. "So ein Derby ist einfach ein besonderes Spiel und kann dir für die kommenden Wochen mächtig Auftrieb geben. Die Chancen, etwas zu erreichen, sind viel höher als die, etwas zu verlieren", sagte der 39-Jährige. Ein Spiel mit offenem Visier erwarte Hunt aber nicht. "Werder hat in meinen Augen in dieser Saison nicht die Offensivpower für ein Spiel mit offenem Visier. Das erwarte ich nach den jüngsten Ergebnissen zwar auch nicht vom HSV, aber ich sehe den HSV schon stärker aufgestellt als Werder", so Hunt, der das Duell vor dem heimischen Fernseher verfolgen werde. Auch wenn er sich nicht zu einem Tipp verleiten lassen wollte, hoffe er zumindest, dass beide Teams in der Liga bleiben. "Was ich sagen kann: Ich gucke dem HSV aktuell lieber zu als Werder", gestand Hunt, der mit beiden Vereinen intensive Jahre verbindet.

Aaron Hunt (39) kennt den HSV und Werder bestens. Für beide Vereine lief er zusammen mehr 400-mal auf. © Fotomontage: Christian Charisius/dpa, IMAGO / MIS

13 Uhr: Diese besondere Geschichte verbindet Merlin Polzin und Daniel Thioune

Das Duell zwischen Werder und dem HSV ist auch für die beiden Trainer ein ganz Spezielles. Denn sie verbindet eine lange und intensive Zeit. Daniel Thioune (51) trainierte seinerzeit eine Jugendmannschaft vom VfL Osnabrück, als ein junger Mann, damals 22 Jahre alt, eine Einheit beobachtete und fleißig Notizen machte. Es war ein Lehramts-Student, der den Namen Merlin Polzin (35) trug. Sie kamen ins Gespräch und schon bald wurde aus dem Studenten ein Co-Trainer. Sieben Jahre lang arbeiteten die beiden zusammen beim VfL und später auch beim HSV, wohin Thioune Polzin mitnahm. Beide verbindet eine tiefe Freundschaft. Aber: "Am Wochenende sind wir keine Freunde", sagte Thioune, der schmunzelte und nachschob, "es muss schon eine Menge passieren, dass unser Verhältnis unter irgendetwas leidet. Wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen. Wenn nicht mal irgendwann etwas dazwischenkommt und er mir ins Auto fährt, dann würde ich behaupten, dass wir Freunde sind." Ähnlich sieht es auch Polzin. "In den 90 Minuten wollen beide Teams das Spiel gewinnen. Aber ich kann trotzdem behaupten, dass in diesen 90 Minuten ein Freund auf der anderen Seite steht", so der HSV-Coach. "Das Freundschaftsverhältnis ist mir sehr wichtig und bedeutet mir auch sehr viel." Das bislang einzige, direkte Duell gewann übrigens Polzin - der HSV siegte mit 4:1 gegen Thiounes damaligen Verein Fortuna Düsseldorf.

Merlin Polzin (35, l.) begann seine Karriere beim VfL Osnabrück als Co-Trainer von Daniel Thioune (51). Insgesamt arbeiteten sie sieben Jahre lang zusammen. © Friso Gentsch/dpa

12.35 Uhr: HSV-Profis wurden aus dem Schlaf gerissen

In der vergangenen Nacht gab es einen Zwischenfall vor dem HSV-Mannschaftshotel: Wie die Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte, zündete eine größere Gruppe gegen 3.30 Uhr Feuerwerkskörper in der Nähe der Unterkunft. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren die Verursacher schon über alle Berge. Laut eines HSV-Sprechers wurden einzelne Spieler durch den Lärm geweckt, der Großteil habe aber nichts von dem Krach mitbekommen.