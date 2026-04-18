18.04.2026 16:42 Werder gegen den HSV im Liveticker: Es geht weiter!

Am Samstag treffen der SV Werder Bremen und der HSV im 159. Nordderby aufeinander. TAG24 berichtet im Liveticker. Das Hinspiel war absolut spektakulär.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel-Kanbach

Bremen - Mehr Brisanz geht kaum: Am Samstag (15.30 Uhr) stehen sich der SV Werder Bremen und der HSV im 159. Nordderby gegenüber. Für beide Klubs steht extrem viel auf dem Spiel.

Sowohl für Werder Bremen als auch für den HSV geht es im 159. Nordderby um extrem viel. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa Während die Rothosen mit einem Auswärtssieg im Weserstadion einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt machen könnten, wollen die Grün-Weißen punktetechnisch mit dem Erzrivalen gleichziehen und ihrerseits ganz wichtige Zähler holen. Werder Bremen - Hamburger SV 1:1 (1:1) Tore: 1:0 Stage (37.), 1:1 Glatzel (41.) HSV - Hamburger SV Alles für Vuskovic, "im Wasser und an Land": Einsatz von HSV-Abwehrboss im Nordderby auf der Kippe Mit dem Liveticker von TAG24 verpasst Ihr vor, während und nach dem brisanten Duell nichts.

51. Minute: Nach einer Muheim-Flanke bekommt William Mikelbrencis keinen Druck hinter seinen Kopfball. Backhaus packt sicher zu.

48. Minute: Der erste Abschluss der zweiten Hälfte gehört dem HSV. Nicolas Capaldo verzieht am Ende aber deutlich.

47. Minute: Exner unterbricht die Partie für wenige Augenblicke. Die Werder-Fans zünden zahlreiche Pyrotechnik.

Die Werder-Fans sorgen nach Wiederanpfiff für eine kurze Unterbrechung. © privat

Die zweite Halbzeit zwischen Werder Bremen und dem HSV läuft

46. Minute: Der Ball rollt wieder. Der verletzte Luka Vuskovic sprach vorher noch intensiv mit seinem Teamkollegen, vor allem Fabio Vieira.

HSV gleicht nach Bremer Führung aus - 1:1 zur Halbzeit

Halbzeit: Und jetzt ist Zeit zum Durchatmen. Werder und der HSV liefern sich eine intensive Partie. Das 1:1 zur Pause ist durchaus berechtigt.

45. Minute: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

45. Minute: Jetzt gibt es die ersten gelben Karten! Exner hatte die Situation längst abgepfiffen, aber Deman (3) und Königsdörffer (2) gehen aufeinander los.

44. Minute: Werder mit einem starken Angriff über links und Olivier Deman, doch Warmed Omari ist um letzten Moment dazwischen.

41. Minute: Tooooooor! Robert Glatzel sorgt für die schnelle Antwort. Bei einem langen Ball setzt sich der HSV-Angreifer robust gegen Karim Coulibaly durch und hat freie Bahn. Im Strafraum angekommen hämmert er das Leder mit voller Wucht hoch ins lange Eck.

Robert Glatzel (l) sorgt für den Ausgleich. © WITTERS

37. Minute: Toooooor! Jens Stage köpft Werder zur Führung. Muheim verschätzt sich bei einer Flanke von links, sodass Yukinari Sugawara an den Ball kommt und flankt. Im Zentrum steht Stage dann völlig frei und lässt Heuer Fernandes keine Chance. Der Däne traf bereits im Hinspiel zum 1:0.

Jens Stage bringt Werder per Kopf in Führung. © WITTERS

33. Minute: Njinmah setzt sich gegen mehrere Gegenspieler durch, sein Schuss landet aber in den Händen von Daniel Heuer Fernandes.

30. Minute: Die Hamburger sind nun besser in der Partie und können sich nun etwas befreien.

27. Minute: Fabio Vieira mit dem nächsten Abschluss für den HSV, doch SVW-Keeper Mio Backhaus klärt sicher zur Seite.

26. Minute: Königsdörffer mit der Chance. Amos Pieper verliert bei einem langen Ball den Überblick, der HSV-Angreifer zielt aber zu ungenau.

Ransford Königsdörffer hatte bislang die größte Chance für den HSV. © Imago / Jan Huebner

26. Minute: In beiden Fanblöcken wird immer wieder gezündelt.

24. Minute: Der HSV sucht immer wieder den langen Ball auf Glatzel, Werder hingegen setzt auf Umschaltmomente.

21. Minute: Miro Muheim hat auf links alle Hände voll zu tun. Defensiv wird er von Njinmah gefordert, offensiv wird sein Schuss geblockt.

17. Minute: Das nächste Foul! Werder jetzt mit einer guten Freistoßposition. Puertas legt sich den Fuß bereit, doch der HSV kann den Ball klären.

14. Minute: Da liegt der Ball plötzlich im Tor! Doch Vorlagengeber Ransford Königsdörffer stand beim Freistoß deutlich im Abseits.

13. Minute: Die Anfangsphase gehört ein wenig den Bremern. Der HSV schiebt nun aber etwas höher und versucht die Gastgeber früher unter Druck zu setzen.

8. Minute: Florian Exner hat bereits einiges zu tun. Immer wieder sucht er das Gespräch mit den Spielern. Die erste gelbe Karte dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

Schiedsrichter Florian Exner (M) hat bereits einiges zu tun. Hier schlichtet er zwischen Albert Grönbaek und Jens Stage. © WITTERS

7. Minute: Jetzt auch Bremen mit dem ersten Abschluss. Nach einem Missverständnis kommt Justin Njinmah an den Ball, doch Daniel Heuer Fernandes packt sicher zu. Gleiches gilt auch für den Schuss von Cameron Puertas.

5. Minute: Robert Glatzel mit der ersten kleineren Chance. Nach einem Freistoß trifft der Stürmer den Ball aber nicht richtig.

2. Minute: Die ersten Minuten gehören Werder. Die Thioune-Elf lässt den Ball gut laufen und brachte den Ball bereits einige Male in den HSV-Strafraum.

Die HSV-Fans sorgen nach Anpfiff für ein bisschen Nebel im Weserstadion. © privat

Das Nordderby läuft

Anpfiff: Um Punkt 15.30 Uhr pfiff Schiedsrichter Florian Exner das 110. Nordderby in der Bundesliga an.

15.25 Uhr: Beide Fanlager mit beeindruckenden Choreos

Das gesamte Stadion, mit Ausnahme des HSV-Blocks, wurde in grün-weiß gehüllt. Auf einem Banner über dem Werder-Fanblock stand der Spruch "Wir waren euer Untergang, wir sind euer Untergang". Anschließend wurde eine rote Krake hochgezogen, die ein HSV-Schiff verschlingt. Beim HSV hingegen wurde eine schwarz gekleidete Person gezeigt, die mit einem HSV-Tuch ihr Gesicht verdeckt.

Die Werder-Fans präsentieren ihre Choreo. © privat

Auch der HSV zeigte eine starke Choreo. © WITTERS

15.05 Uhr: So tippt die TAG24-Redaktion das Nordderby

Die TAG24-Redaktion glaubt nicht an eine Niederlage des HSV im Nordderby. Ob es drei Zähler oder nur einen Punkt gibt, darüber herrscht allerdings keine Einigkeit. So lauten die Tipps: Robert: 3:1 HSV Basti: 2:2 Alice: 1:1

14.53 Uhr: DAZN muss Übertragung nach Pyro-Beschuss unterbrechen

Bezahlsender DAZN musste seine Vorberichterstattung unterbrechen. Als Moderatorin Christina Rann mit Experte Tobias Schweinsteiger spricht, fliegen plötzlich Leuchtkugeln aus dem HSV-Block. "Warte, weg, weg", rief Rann. "Wir müssen einmal ganz kurz auf unsere Sicherheit achten. Daher kurze Pause. Wir entscheiden dann, wie es hier weitergeht", sagte sie weiter. Nach einer kurzen Pause kann es weitergehen.

Leuchtraketen aus dem HSV-Block haben für eine Unterbrechung der DAZN-Übertragung gesorgt. © WITTERS

14.47 Uhr: Werder-Boss Clemens Fritz spricht über die Bedeutung des Derbys

Werders Chef Clemens Fritz hat vor der Partie bei Sky über die enorm wichtige Rolle des Derbys gesprochen. "Man hat es die ganze Woche über gemerkt", sagte er am Mikrofon. "Es ist wichtig, dass man auf dem Platz die nötige Intensität und die nötige Aggressivität sieht." Von seinen Spielern forderte er hingegen eine gewisse Ruhe auf dem Platz. Durch das gestrige Remis des FC St. Pauli hat Werder weiterhin zwei Zähler Vorsprung. "Wir schauen auf uns. Es ist wichtig, dass wir unsere Punkte sammeln. Aber es hilft, wenn sie nicht gewinnen", so Fritz. Der Ex-Profi erwartet ein stimmungsvolles Nordderby. "Es ist wichtig, dass der Funke vom Platz auf die Tribüne überspringt."

Werder-Chef Clemens Fritz hat vor der Partie über die große Bedeutung des Derbys gesprochen. © Carmen Jaspersen/dpa

14.37 Uhr: Die Aufstellungen sind da

Eine gute Stunde vor Anpfiff liegen die Aufstellungen vor. So gehen beide Teams in das Nordderby. Werder: Backhaus - Sugawara, Pieper, Coulibaly, Deman - Lynen, Stage, Puertas, Njinmah, Schmid - Milosevic HSV: Heuer Fernandes - Capaldo, Torunarigha, Omari - Mikelbrencis, Grönbaek, Remberg, Muheim, Fabio Vieira - Königsdörffer, Glatzel Mit Blick auf die beiden Auswechselbänke wird auch deutlich, dass Luka Vuskovic bei den Rothosen im Kader fehlt.

Die Aufstellungen sind da. © Marcus Brandt/dpa

14.10 Uhr: Polizei rund ums Weserstadion im Großeinsatz

Wie angekündigt, ist die Polizei rund ums Weserstadion im Großeinsatz. Bis dato gab es nach derzeitigen Erkenntnissen keine größeren Zwischenfälle. Die Bremer Beamten werden von etlichen Kräften aus anderen Bundesländern unterstützt, um bei dem Hochrisikospiel für die nötige Sicherheit zu sorgen.

Die Polizei ist rund ums Bremer Weserstadion im Großeinsatz. Die Partie wurde als Hochrisikospiel eingestuft. © WITTERS

14 Uhr: Rückblick auf das spektakuläre Hinspiel

Das spektakuläre Hinspiel im Dezember hatte alles, was ein Nordderby braucht: Viele Tore, Emotionen und dramatische Momente. Die Werderaner gingen durch Jens Stage kurz vor der Pause in Führung, doch die Rothosen schlugen nach dem Wiederanpfiff durch Albert Sambi Lokonga und ein Traumtor von Luka Vuskovic zurück. Justin Njinmah glich für die Bremer wieder aus, ehe Yussuf Poulsen mit seinem bisher einzigen HSV-Treffer den Volkspark erneut zum Beben brachte und den 3:2-Derbysieg perfekt machte.

HSV-Stürmer Yussuf Poulsen (M.) entschied das Hinspiel im Dezember mit seinem bisher einzigen Treffer für die Rothosen. © Marcus Brandt/dpa

13.45 Uhr: Wo wird das Derby zwischen Werder und dem HSV übertragen?

Das 159. Nordderby läuft nicht im Free-TV. Zu sehen ist es nur über die kostenpflichtigen Anbieter Sky und DAZN. Während bei Sky, Sky Go und über die dazugehörige Streaming-Plattform WOW das Einzelspiel übertragen wird, läuft die Partie bei DAZN lediglich in der Konferenz. Die Vorberichte starten jeweils um 14 Uhr.