1003 Tage vereinslos: Torsten Ziegner ist neuer Lok-Trainer
Leipzig - Zwei Wochen nach dem Rücktritt von Jochen Seitz (49) stellt Lok Leipzig am Dienstag seinen neuen Trainer vor: Torsten Ziegner (48) wird den Kult-Klub übernehmen.
Um 12.01 Uhr betrat der Übungsleiter die VIP-Lounge im Bruno-Plache-Stadion und nahm vor den wartenden Journalisten Platz.
Ziegner hat die große Aufgabe übertragen bekommen, Lok in der Regionalliga Nordost möglichst zur dritten Meisterschaft in Folge zu führen - und damit endlich zum langersehnten Aufstieg, denn der Erstplatzierte steigt in der kommenden Saison direkt auf.
Die Konkurrenz ist allerdings riesig. Ziegner muss sich mit seinem neuen Arbeitgeber gegen Fast-Meister Carl Zeiss Jena, Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue und seine Ex-Vereine FSV Zwickau und Hallescher FC durchsetzen.
Zuletzt war Torsten Ziegner Trainer des MSV Duisburg. Nach 16 Monaten war am 16. September 2023 Schluss. 1003 lange Tage musste der MDR-Experte auf ein neues Engagement warten.
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Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg