Ätschibätsch! Lok Leipzig dominiert Ost-Hit und zieht dem HFC davon

Leipzig - Klare Sache im Topspiel! Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat sich am Sonntag mit einem überraschend deutlichen 3:0 (2:0) gegen den FC Carl Zeiss Jena durchgesetzt und die Tabellenführung in der Regionalliga Nordost wieder ausgebaut.

Farid Abderrahme (l.) erzielte vom Elfmeterpunkt das 1:0 für Lok ... © Picture Point/Gabor Krieg

In einem einseitigen ersten Durchgang zeigte Schiedsrichter Christoph Dallmann schon früh auf den Punkt. Nils Butzen hatte Alexander Siebeck zu Fall gebracht. Farid Abderrahmane trat bei strahlendem Sonnenschein an, traf unten rechts zum 1:0 für den Gastgeber (9.).

Ohne ihren ligabesten Torschützen Erik Weinhauer, der nach Krankheit noch Trainingsrückstand hatte, konnte die Thüringer offensiv überhaupt nichts reißen. Im Gegenteil, sie waren nur in der Abwehr gefordert.

Lok bestimmte das bereits 111. Duell nach Belieben und ließ nach dem 1:2 in Zwickau frühzeitig aufblitzen, wer als Sieger vom Platz gehen sollte.

Unter anderem in der 27. Minute gab es die große Chance aufs 2:0. Vom Flügel startend tankte sich Tobias Dombrowa an allen vorbei bis in den Strafraum, wo sein Außenrist-Schuss nur an den Pfosten knallte. Dennoch sensationelle Aktion des rechten Schienenspielers.

Es ging unaufhaltsam weiter auf das Tor von Marius Liesegang: Noel Eichinger wurde im Angriff gefoult, spitzelte aber noch zu Pasqual Verkamp weiter, der frei stehend vorm Keeper verzog und die Kugel über die Latte jagte (35).