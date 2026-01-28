Alternativ wird gegen Aue getestet: Hickhack um Lok-Leipzig-Partie beendet
Leipzig - Der 20. Spieltag der Regionalliga Nordost ist bislang ein einziges Absagenfest. Alle neun Partien können nicht stattfinden. Ausgerechnet die Ligaspitze wehrte sich bis zum Ende.
Wobei Tabellenführer Lok Leipzig eigentlich überhaupt keinen Einfluss darauf hatte, ob hätte am Samstag beim ZFC (14 Uhr) gespielt werden können.
Das entschied letztendlich Meuselwitz in Absprache mit dem Verband und tat das dann endlich am Mittwochmittag, die Partie findet wie erwartet "aufgrund der witterungsbedingten Unbespielbarkeit des Platzes" nicht statt.
Die zuvor bereits vermeintlich klare Ausgangslage: Es wird nicht gespielt werden können. Denn einen wirklichen Unterschied zu anderen Stadien, in denen am Wochenende wegen der Witterungsverhältnisse nicht gespielt werden kann, gibt es in der bluechip-Arena definitiv nicht.
Unter einer noch gut sichtbaren Schneeschicht ist der Rasen gefroren. Dass sich das in den nächsten Tagen ändert, scheint unwahrscheinlich.
Der ZFC testet deshalb auch am Mittwoch auf dem Kunstrasen neben der Arena gegen den Halleschen FC.
Regionalliga Nordost: Auch Jena gegen Altglienicke findet nicht statt
Am Mittwochnachmittag wurde auch das für Sonntag geplante Duell des Zweitplatzierte FC Carl Zeiss Jena gegen Altglienicke abgesagt.
Trotz des mittlerweile feststehenden Komplett-Ausfalls hat der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) einmal mehr bestätigt, dass es Generalabsagen eines Spieltages "auch künftig nicht geben wird".
Für Lok war klar, dass die Suche nach einem Testgegner als Ausgleich für das Meuselwitz-Spiel intensiviert werden muss, um die gesamte Mannschaft fit zu halten. Nach TAG24-Informationen spielt man deshalb am Samstag bei Drittligist Erzgebirge Aue unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Die nächste Punkt-Partie würde am 6. Februar im heimischen Bruno-Plache-Stadion gegen Hertha Zehlendorf auf dem Programm stehen. Doch auch da muss der Regionalligist schauen, wie die Wetterlage bis dahin ist.
Originalmeldung vom 28. Januar, 10.54 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 18.15 Uhr.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche