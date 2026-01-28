Alternativ wird gegen Aue getestet: Hickhack um Lok-Leipzig-Partie beendet

Leipzig - Der 20. Spieltag der Regionalliga Nordost ist bislang ein einziges Absagenfest . Alle neun Partien können nicht stattfinden. Ausgerechnet die Ligaspitze wehrte sich bis zum Ende.

Lok Leipzig wird am Samstag nicht in Meuselwitz antreten. © Picture Point / Roger Petzsche

Wobei Tabellenführer Lok Leipzig eigentlich überhaupt keinen Einfluss darauf hatte, ob hätte am Samstag beim ZFC (14 Uhr) gespielt werden können.

Das entschied letztendlich Meuselwitz in Absprache mit dem Verband und tat das dann endlich am Mittwochmittag, die Partie findet wie erwartet "aufgrund der witterungsbedingten Unbespielbarkeit des Platzes" nicht statt.

Die zuvor bereits vermeintlich klare Ausgangslage: Es wird nicht gespielt werden können. Denn einen wirklichen Unterschied zu anderen Stadien, in denen am Wochenende wegen der Witterungsverhältnisse nicht gespielt werden kann, gibt es in der bluechip-Arena definitiv nicht.

Unter einer noch gut sichtbaren Schneeschicht ist der Rasen gefroren. Dass sich das in den nächsten Tagen ändert, scheint unwahrscheinlich.

Der ZFC testet deshalb auch am Mittwoch auf dem Kunstrasen neben der Arena gegen den Halleschen FC.