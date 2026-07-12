Chef-Ansage nach Lok Leipzigs Pleite gegen Hertha: "Wir holen noch einen Verteidiger, jemand für den Sturm ..."

Leipzig - Nach intensiven Trainingswochen hat Lok Leipzig am Samstag mit teils schweren Beinen ein kämpferisch starkes Spiel gegen Zweitligist Hertha BSC abgeliefert. Am Ende verlor der Regionalligist mit 1:3 , weil die individuelle Qualität der Berliner schon sichtbar war. Trotzdem macht der Auftritt Mut, dass auch in dieser Saison einiges drin sein kann für Blau-Gelb.

Lok Leipzig hat sich gegen den Zweitligisten Hertha BSC am Samstag gut verkauft. Der Einsatz hat jedenfalls gestimmt. © Picture Point / Roger Petzsche

Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass dort am Samstag nicht der volle Kader zur Verfügung stand. Lukas Wilton (31) suchte jeder Lok-Fan vergeblich, genauso wie Dorian Cevis (25), der auf der Tribüne neben Ex-Trainer Jochen Seitz (49) Platz nahm. Beide sollen aber am Montag wieder einsteigen.

Bei Jonas Arcalean (29) wird eine Rückkehr im September angepeilt. Jan Stein (24) soll in ein paar Wochen schon wieder dabei sein. Nur Sorgenkind Malik McLemore (29) braucht noch etwas.

Trotzdem: Wenn alle fit sind, sieht der Kader schon ganz gut aus. Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39) hat aber noch einige Dinge vor.

"Wir holen noch einen Linksverteidiger, wir werden im Sturm noch etwas machen und im Tor. Es wird auf jeden Fall noch bisschen was passieren, aber für den Moment bin ich mit dem Kader zufrieden, weil sich auch alle Neuzugänge gut integrieren. Wir müssen nur noch bisschen an den Feinheiten arbeiten", so der Transfer-Chef nach Abpfiff gegenüber TAG24.

Da sich so viel im Sommer verändert habe, bräuchte es einfach noch etwas Zeit, bis alles ineinandergreift. Gerade durch den neuen Trainer ist die Struktur ja auch etwas anders, wie Wachsmuth sagt. Im Trainingslager in Wesendorf in Niedersachsen, wo die Loksche am Montag hinfährt, soll alles schon etwas besser funktionieren.