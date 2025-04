"Derbysieger" markiert Revier: Neue Wegweiser in Leipzig aufgetaucht

Leipzig - Am Wochenende konnte Lok Leipzig bereits den dritten Derby-Sieg in dieser Saison einfahren. Das wird natürlich auch von den Fans gebührend gefeiert.

Im Leipziger Zentrum ist einer der Lokschen "Wegweiser" zu finden. © privat

Nachdem Lok bereits vor zwei Wochen das Derby im Sachsenpokal für sich entschieden hatte, wurde am Sonntagnachmittag mit einem 3:0-Sieg in der Liga gegen den Stadtrivalen Chemie Leipzig noch einer drauf gesetzt.

Für die Lok-Fans ist also spätestens jetzt klar: Ihr Verein ist der "Stadtmeister".

Ihrer Freude darüber machten sich die Anhänger auf kreative Art und Weise Luft, indem sie an mehreren Orten im Leipziger Stadtgebiet neue "Wegweiser" anbrachten.

Auf den blauen Schildern steht in gelber Schrift "Derbysieger" und darunter die jeweilige Entfernung bis zum Bruno-Plache-Stadion. Daneben prangt das Lok-Logo.

Die Wegweiser sind unter anderem in der Innenstadt, am Wilhelm-Leuschner-Platz sowie - besonders frech - direkt am Alfred-Kunze-Sportpark, der Heimat der Chemiker, zu finden.