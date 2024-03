85 Minuten ideenloser Fußball gegen Luckenwalde, doch plötzlich dreht Lok Leipzig auf!

Leipzig - Der 1. FC Lokomotive Leipzig musste am Sonntagnachmittag fast die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Gegen den FSV Luckenwalde rannten die Blau-Gelben lange Zeit einem Rückstand hinterher. Es fehlte an Ideen und Spielwitz. Doch kurz vor Schluss gelang dann doch noch das verdiente 1:1 (0:1).