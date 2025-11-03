Dynamo-Coach spricht nach Pleite und wird von Lok Leipzig gefeiert

Leipzig - Dank einer bärenstarken zweiten Halbzeit setzte sich Lok Leipzig am Sonntagnachmittag daheim gegen den BFC Dynamo mit 3:0 durch. Das sorgte natürlich einmal mehr für Euphorie im Bruno-Plache-Stadion. Und auch eine andere Szene nach Abpfiff war sehr spannend.

Dynamo-Coach Dennis Kutrieb (45) erntete viel Applaus am Sonntag. Soll wohl als Motivation für das kommende Spiel gegen Jena dienen. © Picture Point / Gabor Krieg

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel durfte zuerst Dynamo-Coach Dennis Kutrieb (45) sein Fazit zur Partie abgeben.

Nachdem er fertig war, erklang schallender Applaus im Saal, der gefüllt mit Lok-Anhängern war. "Wieso wird denn der Berliner Trainer so gefeiert?", tauchte umgehend die Frage in den sozialen Netzwerken auf.

Das ist tatsächlich ziemlich einfach zu beantworten, wenn man einen Blick auf den kommenden Gegner des BFC wirft.

Am kommenden Freitagabend empfangen die Berliner den FC Carl Zeiss Jena im eigenen Rund. Die Thüringer sind aktuell der stärkste Konkurrent für die Sachsen in der Regionalliga Nordost, liegen tabellarisch nur vier Zähler hinter Blau-Gelb.

Klar, dass da die Ansage von Kutrieb ein Feuer entfacht: "Ich wünsch' euch alles, alles Gute für die Aufstiegsträume in diesem Jahr. Wir werden weitermachen, haben jetzt ein schweres Heimspiel gegen Jena und werden aber dort versuchen zu gewinnen!"