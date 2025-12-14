Lok Leipzigs Trainer Seitz nur von einer Sache enttäuscht: "Das schlägt einem einfach in die Fresse rein"

Leipzig - Was ist das schon jetzt für eine fantastische Saison, die Lok Leipzig wieder spielt? Mit einem beeindruckenden 3:2 in Altglienicke, wo sogar ein großer Teil der Mannschaft fehlte, verabschiedeten sich die Sachsen mit einem Dreier in die Winterpause. Trainer Jochen Seitz (49) hat als Regionalliga-Tabellenführer allen Grund, um zufrieden zu sein. Ist er auch, nur eine Sache wurmt den Coach.

Lok Leipzigs Trainer Jochen Seitz (49) haben die Fan-Eskalationen in dieser Saison auch hart getroffen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Denn wo sein Team auf dem Platz in der Regel alles gegeben hat, um den Verein in eine Spitzenposition zu führen, sorgten einzelne Fans der Lokschen im Laufe der letzten Monate dafür, dass der Klub immer wieder in Verruf geriet.

Richtig hängen geblieben ist der Rassismus-Eklat beim DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Schalke 04 und natürlich der Becherwurf, der den Busfahrer des FSV Zwickau zuletzt am Kopf verletzte.

Robert Eckhold, Gesellschafter und Geschäftsführer der Eckhold Gruppe und Hauptsponsor der Blau-Gelben, wurde zuletzt schon deutlich, sagte wütend: "All diese Mühe ist am Ende nichts wert, wenn wir durch das Verhalten einzelner Idioten immer wieder in negative Schlagzeilen geraten."

Und auch an Trainer Seitz gingen die Vorfälle natürlich nicht spurlos vorbei.

Der 49-Jährige gegenüber TAG24: "Das kostet den Verein extrem viel Kraft - und Geld. Der Verein unternimmt extrem viel, um von dem Image bisschen wegzukommen. Und dann gerade so was wie gegen Schalke oder der Becherwurf: Das schlägt halt jedem, der hier Herzblut reinsteckt, einfach in die Fresse rein."