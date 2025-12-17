Einspruch von Lok Leipzig erfolgreich: Mildere Strafe nach Rassismus-Vorfall

Leipzig - Lok Leipzig ist ein wichtiger Erfolg vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) gelungen. Die Strafe wegen des Rassismus-Eklats beim DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Schalke 04 im August wurde gemildert. Gleichzeitig ist es ein letztes Warnsignal.

Beim nächsten DFB-Pokalspiel vom 1. FC Lok Leipzig dürfen Fans und Zuschauer dabei sein. Das Urteil wurde abgemildert. © Picture Point

"Wir sind froh, dass unserer Argumentation gefolgt wurde und sehen darin eine angemessene Würdigung der von uns vorgetragenen Umstände", erklärte Martin Mieth, Geschäftsführer 1. FC Lok Leipzig am Dienstagabend.

Der Verein hatte Einspruch eingelegt, nachdem der DFB ihn am 4. November zu einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro verurteilte und festlegte, dass das nächste Lok-Heimspiel im DFB-Pokal unter teilweise Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden muss und in den gesperrten Bereichen ein Banner-Verbot herrschen muss.

Am Dienstag wurde das Urteil abgemildert. Die verhängte Geldstrafe wurde auf 24.000 Euro reduziert. Wie schon im ursprünglichen Urteil kann ein Drittel davon für präventive Maßnahmen gegen Rassismus und Diskriminierung verwendet werden.

Der Teilausschluss der Öffentlichkeit und das Verbot von Bannern wurde bis 2030 auf Bewährung ausgesetzt. Bei einer weiteren Verfehlung würde die Strafe aber im übernächsten Pokalspiel greifen.

Außerdem muss der Verein gemeinsam mit der DFB-Abteilung Gesellschaftliche Verantwortung und Fanbelange bis zum 30. September 2026 einen Antidiskriminierungsplan ausarbeiten.