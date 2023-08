Erst saustark, dann wieder am Zittern: Lok Leipzig zeigt nach Skandal-Klatsche Moral

Leipzig - Die Erfolgssträhne zurück ... erlangte der 1. FC Lokomotive Leipzig , der nach Peinlich-Pleite in der Regionalliga Nordost und drei Tage nach der Pokal-Klatsche gegen Eintracht Frankfurt wieder einen Sieg eingefahren hat: 2:1 (2:0) hieß es am Mittwochabend gegen den FC Eilenburg.

Riccardo Grym (2.v.l.) erzielte am 3. Spieltag schon sein zweites Tor. © Picture Point/Roger Petzsche

Riccardo Grym brachte seinen FCL vor 3122 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion schon in der 4. Minute per direktem Freistoßtreffer in Führung, Ryan Adigo besorgte den 2:0-Halbzeitstand (20.). Moritz Kretzer (1:2/52.) machte es spannend, sah in der Schlussphase zudem Gelb-Rot (90.+2).

Torhüter Niclas Müller, Maximilian Schütt und Adigo verdrängten bei Lok im Vergleich zum 0:7 gegen die SGE Isa Dogan, Abou Ballo und Osman Atilgan (alle Bank).

Nur einen Wechsel nahm Eilenburgs Coach Sascha Prüfer nach dem 0:1 gegen den SV Babelsberg vor: Ibrahim Aldawoud startete für Tim Bunge (nicht im Kader).

Der nordsächsische Wiederaufsteiger, mit einem 1:3 beim Greifswalder FC und der Heim-Pleite gegen die Filmstädter bislang punktlos in die Viertliga-Saison gestartet, erwischten auch im "Bruno" einen denkbar ungünstigen Anfang.

Einen direkten Freistoß aus knapp 20 Metern aus halbrechter Position lenkte Grym in die Maschen. FCE-Keeper Andreas Naumann konnte nur hinterher schauen - 1:0 (4.). Schon zuvor hatten die Blau-Gelben zwei gute Chancen ungenutzt gelassen.