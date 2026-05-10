10.05.2026 11:50 Im Liveticker: Lok Leipzig gegen Greifswald unter Mega-Druck!

Lok Leipzig muss am Sonntag in Greifswald punkten, um sich die Tabellenspitze in der Regionalliga Nordost zurückzuholen.

Von Michi Heymann

Leipzig - Ist das spannend in der Regionalliga Nordost! Aber Lok Leipzig hätte darauf liebend gern verzichtet! Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison sind die Sachsen nicht mehr Tabellenführer, weil Carl Zeiss Jena am Freitag gegen den HFC (2:0) vorgelegt hat. Nun will sich Blau-Gelb die Spitze mit einem Punktgewinn in Greifswald zurückholen. TAG24 ist im Liveticker dabei.

Jochen Seitz (49) und Lok Leipzig stehen gegen Greifswald unter riesigem Erfolgsdruck. © PICTURE POINT / S. Sonntag Lok-Coach Jochen Seitz (49) hatte es schon vor Wochen prophezeit: "Wir werden bis zum letzten Spieltag kämpfen müssen." Dass die Meisterschaft jetzt so akut in Gefahr ist, hat mit verschiedenen Umständen zu tun. Die lange Verletztenliste ist in jedem Fall ein hoher Faktor. Auch gegen Greifswald ist die Lage "angespannt", wie der Trainer gegenüber TAG24 bestätigte. Hinzu kommen solche Partien wie gegen den BFC Preussen Berlin (1:3). Durch die Rote Karte von Lukas Wilton (30) in der 2. Minute konnte Lok nicht ins gewohnte Spiel kommen und verlor. 1. FC Lokomotive Leipzig Lok Leipzig spricht von "Skandal": Thüringen-Schiedsrichter sorgt für Fan-Wut Jetzt ist der Druck natürlich riesig.

11.50 Uhr: Lok Leipzig rechnet mit viel Gegenwehr

Nach der Niederlage des ZFC Meuselwitz am Samstag (1:2 gegen den BFC Preussen) können die Greifswalder mit einem Punktgewinn gegen Lok aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses den Verbleib in der Regionalliga unter Dach und Fach bringen. Die Motivation könnte also nicht größer sein. "Das wird ein sehr schwieriges Spiel. Sie sind individuell sehr gut besetzt, haben jetzt auch nen guten Lauf die letzten Spiele", warnte Jochen Seitz deshalb schon im Vorfeld. In der vergangenen Woche besiegten die Norddeutschen den FC Eilenburg mit 6:0, davor gab es ein 1:0 gegen Altglienicke.

10.47 Uhr: Meisterschaft in der Regionalliga Nordost wird am letzten Spieltag entscheiden

Bei den wiedererstarkten Greifswaldern reicht Lok Leipzig aufgrund des besseren Torverhältnisses am Sonntag ein Remis, um die Tabellenspitze zurückzuerobern. Dann würde es am letzten Spieltag in der kommenden Woche aber richtig heiß hergehen, wenn Blau-Gelb die 2. Mannschaft des 1. FC Magdeburg zum letzten Heimspiel empfängt. Zeitgleich hat Jena Rot Weiß Erfurt zu Gast. Dass am letzten Spieltag erst die Entscheidung um die Meisterschaft fällt, ist jetzt schon klar. Durch einen Sieg in Greifswald würde Lok aber vermutlich ein Unentschieden gegen Magdeburg reichen.