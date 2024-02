Kein Spiel am Abend: Lok Leipzig gegen Jena sehr kurzfristig abgesagt!

Darüber informierte der Sachsenverein erst am Freitagmorgen. Grund sei die Unbespielbarkeit des Platzes im Bruno-Plache-Stadion, was in diesem Winter schon zu einigen Spielausfällen geführt hatte.

Jan Löhmannsröben (32) trägt seit diesem Winter das Trikot des 1. FC Lokomotive Leipzig. © Picture Point / Gabor Krieg

Heißt auch, dass sich der erste Auftritt vor heimischen Publikum von Winterneuzugang Jan Löhmannsröben (32) dadurch verschiebt. Der Verteidiger glänzte beim Spiel gegen Eilenburg direkt mit einem unglücklichen Eigentor.

"Ich habe natürlich erst einmal gesagt, wozu haben wir einen Torwart. Ne, das war natürlich ungünstig. Es gibt so Spieltage, da hat einer Scheiße am Fuß, und der andere hat das Glücksschwein gestreichelt", so der Kicker am Donnerstag bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz.

Der Abwehrspieler hat Vertrag bis zum Saisonende, freut sich sehr auf die Zeit in einem Team, das seiner Meinung nach teilweise "bessere Bedingungen als in der dritten Liga" hat.

Löhmannsröben: "Es ist eine sehr junge und offene Mannschaft, die mich sofort willkommen geheißen hat. Im Fußball ist es ja wie im Freudenhaus. Da kennt jeder jeden irgendwie."