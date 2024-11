Knall nach Abpfiff: Plauen-Trainer schießt gegen Lok Leipzig!

Ohne genau zu konkretisieren, wen er meinte, sprudelte es bei der Spielanalyse plötzlich aus ihm heraus: "Ich werde nächstes Jahr 50, ein bisschen Anstand gehört dann dazu. Da muss man auch Sportsmann sein und fair gratulieren und es sollte von der anderen Seite auch so zurückkommen. Das habe ich heute einfach nicht gesehen vom Gegner. Ich komme aus der Gegend, ich wohne gefühlt in Leipzig, da muss man ein bisschen mehr Anstand entgegenbringen."

Nach dem Abpfiff bejubelten die Leipziger den späten Sieg mit ihren Fans. © IMAGO / Johannes Schmidt

"Also, wirklich, es soll jetzt nicht abwertend sein, dass der Gegner gewonnen hat und das gefeiert wird. Das würden wir auch tun. Nur, es geht an einzelne Personen, einige Spieler, wie sie sich benehmen gegenüber uns, das ist nicht glücklich, das ist das, was ich meine. Ansonsten habt ihr auch verdient gewonnen und ich wünsche euch auch eine gute Heimfahrt", so Oswald und fügte hinzu:

"Trotzdem wird gepredigt, wir sollen uns alle benehmen und dann gehört sich das auch und das muss einfach mal gesagt werden. Und da bin ich alt genug, das ist mein Zuhause hier und das lasse ich mir auch nicht verbieten."

Für diese Aussagen gab es Applaus von den Pressekonferenz-Gästen. Seitz reagierte nicht mehr.