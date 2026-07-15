Knapp eine Woche vor dem Ligastart: So ist der Stand bei Lok Leipzig!

Leipzig - Seit drei Tagen ackert Lok Leipzig im Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf, um für den Saisonstart nächste Woche Freitag gegen Luckenwalde bereit zu sein. Wie bereit sind die Sachsen, um in der starken Regionalliga Nordost vielleicht wieder für eine Überraschung sorgen zu können?

Was ist Lok Leipzig in dieser Saison zuzutrauen? Eine erneute Meisterschaft in der Regionalliga Nordost wird ein hartes Stück Arbeit werden. © Picture Point / Roger Petzsche

Dass die dritte Meisterschaft in Folge brutal harte Arbeit wird, davon ist auszugehen. Vielleicht mehr als in den letzten beiden Spielzeiten kämpfen die Teams jetzt um den Platz an der Sonne, weil im Vergleich in diesem Jahr der feste Aufstieg in die 3. Liga als Erster sicher ist.

Erzgebirge Aue als Absteiger, die VSG Altglienicke als Klub mit den vielleicht ambitioniertesten Neuzugängen und auch einige andere Teams wie der Hallesche FC gehen als Favoriten ins Rennen. Aber warum nicht auch Lok?

Die Mannschaft, die in den letzten Jahren so gut performt hat, ist in großen Teilen zusammengeblieben. Auch in diesem Sommer hat Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39) bereits gute Verstärkungen geholt, die Abgänge wie den von David Grözinger (27) kompensieren sollen.

Ein weiter Tormann, ein Rechtsverteidiger und eine Alternative für den Angriff sollen noch her, dann ist Blau-Gelb wohl soweit fertig auf dem Transfermarkt und sieht sich gut aufgestellt, wenn sich das Lazarett weiter lichtet.

Jan Stein (24) kann wohl in den nächsten zwei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Bei den potenziellen Stammspielern Jonas Arcalean (29) und Malik McLemore (29) dauert es aber noch eine Weile.