Neuzugang! Lok Leipzig schlägt bei Liga-Konkurrent zu

Leipzig - Lok Leipzig füllt seinen Kader für die anstehende Saison weiter auf.

Eliyas Strasner (21, l.), hier gegen den Ex-Chemiker Stanley Ratifo, wechselt zu Lok Leipzig. © imago / Picture Point

Mit Eliyas Strasner (21) hat der siebte Neuzugang in Probstheida unterschrieben. Der Linksverteidiger wechselt aus der U23 von Hertha BSC zu den Blau-Gelben, unterschreibt für zwei Jahre bis Sommer 2028.

"Er wurde bei Hertha sehr gut ausgebildet und hat jetzt zwei Jahre in der Regionalliga Nordost gute Leistungen gezeigt", sagt Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39) über den "spielstarken linken Außenverteidiger".

Strasner zeigte sich happy, nach Ablauf seines Vertrages in Berlin mit dem FCL einen neuen Klub gefunden zu haben. "Ein Verein mit so einer großen Tradition ist etwas Besonderes."

Der dreimalige U18-Nationalspieler ist der Ersatz für David Grözinger (26), den es aus familiären Gründen zum VfR Aalen in die Südwest-Staffel gezogen hat.