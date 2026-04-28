Nächster Klub will nicht hoch! Lok Leipzigs mögliche Aufstiegs-Hürde steht fest
Leipzig - Unter Umständen kann Lok Leipzig am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen den BFC Preussen (14 Uhr) schon frühzeitig die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost festmachen. Klar, dass man da mit einem Auge auch schon auf die Aufstiegsspiele zur 3. Liga schaut. Dort steht der mögliche Gegner schon fest.
In diesem Jahr muss der Nordost-Meister gegen den Sieger der Bayern-Staffel ran. Momentan wäre das der 1. FC Nürnberg II. Allerdings hat die Zweitvertretung des Zweitligisten schon frühzeitig klargemacht, dass man auf einen Aufstieg verzichtet und entsprechend keine Lizenz-Unterlagen eingereicht.
Dadurch bekäme automatisch der Zweitplatzierte der Regionalliga Bayern die Chance, um die 3. Liga zu spielen. Doch auch die SpVgg Unterhaching möchte nicht aufsteigen, wie der Klub am Dienstag mitteilte.
Zwar wurden die entsprechenden Unterlagen fristgerecht eingereicht. "Nach Abwägung aller relevanten Kriterien" sei man aber zum Entschluss des Verzichts gekommen. Dazu soll auch die Einschätzung geführt haben, dass man Jugendspieler in der Viertklassigkeit besser entwickeln könne.
Demnach könnten Talente wie der 17-jährige Wesley Krattenmacher in der Regionalliga direkt einen Stammplatz ergattern, während man in der 3. Liga vermutlich eher auf erfahrene Neuzugänge setzen müsste. Klappt der Durchbruch der Jugendspieler, könnte man den Aufstieg in den nächsten Jahren deutlich nachhaltiger gestalten.
Lok Leipzig hätte wohl Vorteile gegen die Würzburger Kickers
Von der reinen Gegnerqualität dürfte das für den Nordost-Meister grundsätzlich kein Vorteil sein. Die drittplatzierten Würzburger Kickers, die damit jetzt als Aufstiegskontrahent feststehen, weil sie nicht mehr im FV Illertissen eingeholt werden können, sind keinesfalls schlechter einzuschätzen.
Allerdings stehen die Rothosen im Finale des Landespokals, spielen am 23. Mai gegen Drittligist 1860 München. Dadurch verschieben sich die Aufstiegsspiele auf den 27. und 31. Mai.
Nicht nur, dass das eine ziemlich anstrengende Woche für die Bayern wird. Lok Leipzig als möglicher Vertreter der Regionalliga Nordost hätte vermutlich noch einen weiteren Vorteil.
Ausgelost wurde das Hinspiel im Bruno-Plache-Stadion. Da aber am 27. Mai ebenfalls das Conference-League-Finale in Leipzig stattfindet, wurden zuletzt Gerüchte laut, dass das Heimrecht bei Hin- und Rückspiel getauscht wird.
Eine Entscheidung dazu könnte es bald geben.
Erstmeldung am 28. April, 7.29 Uhr. Aktualisiert um 16.10 Uhr.
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag