Nächster Klub will nicht hoch! Lok Leipzigs mögliche Aufstiegs-Hürde steht fest

Leipzig - Unter Umständen kann Lok Leipzig am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen den BFC Preussen (14 Uhr) schon frühzeitig die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost festmachen. Klar, dass man da mit einem Auge auch schon auf die Aufstiegsspiele zur 3. Liga schaut. Dort steht der mögliche Gegner schon fest.

Am kommenden Wochenende könnte Lok Leipzig die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost schon frühzeitig sichern. © PICTURE POINT / S. Sonntag

In diesem Jahr muss der Nordost-Meister gegen den Sieger der Bayern-Staffel ran. Momentan wäre das der 1. FC Nürnberg II. Allerdings hat die Zweitvertretung des Zweitligisten schon frühzeitig klargemacht, dass man auf einen Aufstieg verzichtet und entsprechend keine Lizenz-Unterlagen eingereicht.

Dadurch bekäme automatisch der Zweitplatzierte der Regionalliga Bayern die Chance, um die 3. Liga zu spielen. Doch auch die SpVgg Unterhaching möchte nicht aufsteigen, wie der Klub am Dienstag mitteilte.

Zwar wurden die entsprechenden Unterlagen fristgerecht eingereicht. "Nach Abwägung aller relevanten Kriterien" sei man aber zum Entschluss des Verzichts gekommen. Dazu soll auch die Einschätzung geführt haben, dass man Jugendspieler in der Viertklassigkeit besser entwickeln könne.

Demnach könnten Talente wie der 17-jährige Wesley Krattenmacher in der Regionalliga direkt einen Stammplatz ergattern, während man in der 3. Liga vermutlich eher auf erfahrene Neuzugänge setzen müsste. Klappt der Durchbruch der Jugendspieler, könnte man den Aufstieg in den nächsten Jahren deutlich nachhaltiger gestalten.