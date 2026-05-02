02.05.2026 14:59 Lok Leipzig gegen BFC Preussen im Liveticker: Was für eine wilde Halbzeit!

Lok Leipzig möchte am Samstag schon die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost gegen den BFC Preussen eintüten. TAG24 ist im Liveticker dabei.

Von Michi Heymann

Leipzig - Verwandelt sich das Bruno-Plache-Stadion am heutigen Samstag zur Party-Location? Mit einem Sieg am Nachmittag (14.05 Uhr) über den BFC Preussen und einem gleichzeitigen Punktverlust von Carl Zeiss Jena gegen den BFC Dynamo könnte Lok Leipzig schon Meister in der Regionalliga Nordost werden! TAG24 ist für Euch live dabei.

Lok Leipzig - BFC Preussen Berlin 1:2 Tore: 0:1 Chadi Ramadan (32.), 0:2 Niklas Brandt (36.), 1:2 Malik McLemore (38.) Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Lok Leipzigs Lukas Wilton (2.) TAG24 berichtet im Liveticker - hält Euch selbstverständlich vor, während und nach der Partie auf dem Laufenden.

Halbzeitfazit: Puh, was für ein wilder Ritt an diesem Samstagnachmnittag im Bruno-Plache-Stadion. Lok Leipzig kassiert schon nach zwei Minuten eine Rote Karte, die keine war und muss fortan in Unterzahl agieren. Damit kann der BFC lange nichts anstellen. Nach einer Ecke platzt schließlich aber der Knoten und die Berliner gehen in Führung. Kurz darauf fällt schon das 2:0. Doch trotz vermeintlich aussichtsloser Lage gibt Blau-Gelb nicht auf. McLemore schießt dann zumindest vor der Pause noch den Anschluss. Hier ist noch alles drin.

Da müssen Lok Leipzigs Trainer Jochen Seitz und sein Team sich jetzt etwas einfallen lassen, um das noch zu drehen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Halbzeit zwischen Lok Leipzig und BFC Preussen

44. Minute: Jetzt wieder die Berliner mit einem Schuss ans Lattenkreuz durch Ramadan. Hier kann jederzeit auf beiden Seiten etwas passieren.

40. Minute: Lok drückt jetzt, will vor der Halbzeit noch den Ausgleich. Siebeck nach einem Schuss knapp links vorbei.

38. Minute: Lok gibt nicht auf und schafft direkt den Anschluss. McLemore, der ein starkes Spiel macht, setzt sich gegen zwei Verteidiger durch und überlupft dann auch noch Albers.

Der stark agierende Malik McLemore setzte sich gegen mehrere Verteidiger durch und machte das 1:2. © PICTURE POINT / S. Sonntag

36. Minute: Tor für den BFC Preussen. Niklas Brandt mit einem schönen Schlenzer von der Strafraumgrenze aus ins linke Eck. Da konnte Naumann nichts machen.

Alles läuft gegen Lok Leipzig - Jena führt

35. Minute: Im Parallelspiel ist jetzt auch Jena in Führung gegangen. Es läuft momentan alles gegen Lok.

32. Minute: Tor für Preussen Berlin nach einer Ecke. Kühn kann den esten Kopfball zwar nicht verwerten, Chadi Ramadan den Nachschuss dann aber schon.

27. Minute: Böses Foul von Lenny Stein an McLemore in der Vorwärtsbewegung. Dass es dafür nur Gelb gibt, begeistert die Fans im Bruno natürlich nicht.

26. Minute: Siebeck verpasst die vermeintliche Chance zum 1:0 nach einer Flanke, weil er über den Ball tritt. Wäre aber Abseits gewesen.

24. Minute: Kurze Trinkpause jetzt. Dringend nötig bei den Temperaturen.

21. Minute: Die Fans sind voll da! Die Rote Karte hat fast schon angestachelt, es brennt auf der Tribüne.

20. Minute: McLemore fast mit dem 1:0! Der Lok-Spieler erobert den Ball von Keeper Karl Albers und kann die Kugel dann aber knapp aus spitzem Winkel nicht unterbringen.

Wilde Anfangsphase zwischen Lok Leipzig und BFC Preussen vorbei

17. Minute: Man bemerkt die Überzahl der Gäste schon, die optisch deutlich flexibler auf dem Feld vertreten sind. Blau-Gelb verteidigt das bislang aber sehr gut. Das wird bei der Wärme aber Kraft kosten.

13. Minute: Es geht hin und her. Ohne, dass es bislang die richtig großen Chancen gab, ist das schon jetzt ein ziemlich anschauliches Spiel.

11. Minute: Jetzt ist Lok wieder am Drücker. Eine erste Ecke von der rechten Seite gelangt zu Adetula, der den gegnerischen Keeper ebenfalls prüft. Die Stimmung im Stadion ist extrem aufgeheizt!

9. Minute: Die Berliner, nun mit deutlich mehr Ballbesitz, setzen sich in der Lok-Hälfte fest. Einen ersten Abschluss aus der 2. Reihe kann Naumann aber parieren.

6. Minute: Was wird das jetzt für ein Spiel? Lok reagiert relativ unbeeindruckt, versucht trotz Unterzahl mutig nach vorn zu kommen.

Die Lok-Spieler waren mit der Entscheidung natürlich nicht einverstanden. © TAG24

2. Minute: Rot für Wilton! Wahnsinn, der Verteidiger geht gegen Philipp Kühn im Mittelfeld hart zu Werke und muss direkt wieder in die Kabine. Das Bein war weit oben, aber das war kein Platzverweis.

2. Minute: Lok hat hier gar keine Lust auf langsames Abtasten und versucht Richtung gegnerisches Tor zu kommen.

Spielbeginn Lok Leipzig gegen BFC Preussen

Vor Anpfiff: Lok darf anspielen, der Ball rollt.

Die Teams sind da, gleich geht es los. © TAG24

Vor Anpfiff: Die Mannschaften kommen auf den Rasen. Lok natürlich in Gelb, der BFC in Schwarz.

13.50 Uhr: Alles bereit für einen geilen Fußballnachmittag

Die Teams haben das Feld inzwischen wieder verlassen und treffen die letzten Vorbereitungen in der Kabine. In zehn Minuten wird Schiedsrichter Johannes Drößler die Partie anpfeifen. Parallel startet dann auch Jena gegen den BFC Dynamo.

13.25 Uhr: Die Mannschaften sind auf dem Feld

In der inzwischen ziemlich heißen Leipziger Hitze haben sich die Mannschaften zur Erwärmung - was im wahrsten Sinne des Wortes passt - auf den Rasen gewagt. In etwas mehr als einer halben Stunde ist Anpfiff.

Die Teams sind auf dem Feld und bereiten sich auf das Spiel vor. © TAG24

13.08 Uhr: Die Aufstellungen sind da

Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff ist inzwischen auch klar, mit welcher Startelf beide Mannschaften in die Partie gehen werden. Lok-Trainer Jochen Seitz hatte dabei nicht so viel Auswahl, kann auf einige Akteure momentan verletzungsbedingt nicht setzen. Folgende Elf schickt Blau-Gelb ins Rennen: Naumann - Wilton, Verkamp, Aberrahmane, McLemore, Adetula, Siebeck, Zimmer, Rühlemann, Grözinger, Öztürk

12.40 Uhr: Erste Fans strömen ins Rund, Lok hofft auf 6000 Zuschauer

Stand 10 Uhr waren circa 5400 Tickets für das Spiel gegen den BFC Preussen verkauft. Die 6000 Eintrittskarten sollen es durch die Tageskarte mindestens noch werden. Die ersten Fans haben den Weg ins Rund inzwischen auch gefunden.

Die ersten Fans haben Bock auf Fußball. © TAG24

12.15 Uhr: Es ist noch ruhig im Bruno

Knapp zwei Stunden vor dem Anpfiff hat sich noch niemand ins Bruno verirrt. Das wird sich aber bald ändern, wenn das Stadion 12.30 Uhr offiziell geöffnet wird. Am Donnerstag waren 4600 Karten für das mögliche Meisterschaftsspiel verkauft. Ziel der Lokschen waren 6000. Für Kurzentschlossene hat die Tageskasse geöffnet.

Alles noch ruhig im Bruno. Das wird in knapp zwei Stunden aber ganz anders sein. Das Wetter passt jedenfalls, der Rasen wird noch einmal gewässert. © TAG24